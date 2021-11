Larry D. Moore // Wikimedia Commons

Counties with the most veterans in Idaho

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. California, Texas, and Florida are home to the most veterans, and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County, which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates.

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Idaho using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

Kristen Taylor // Wikimedia Commons

#44. Clark County

– Percent of residents that are veterans: 1.7% (11 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 0

— Vietnam era: 5

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2

— Gulf War (9/2001 or later): 4



Ken L. // Wikimedia Commons

#43. Madison County

– Percent of residents that are veterans: 2.9% (826 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 49

— Korean War: 82

— Vietnam era: 433

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 127

— Gulf War (9/2001 or later): 135



Lowjumpingfrog // Wikimedia Commons

#42. Teton County

– Percent of residents that are veterans: 3.3% (279 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 61

— Korean War: 29

— Vietnam era: 75

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 61

— Gulf War (9/2001 or later): 53



Ken L. // Wikimedia Commons

#41. Franklin County

– Percent of residents that are veterans: 4.1% (376 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 18

— Korean War: 61

— Vietnam era: 158

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 95

— Gulf War (9/2001 or later): 44



Aualliso // Wikimedia Commons

#40. Fremont County

– Percent of residents that are veterans: 5.1% (485 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 24

— Korean War: 66

— Vietnam era: 286

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 62

— Gulf War (9/2001 or later): 47

Ken L. // Wikimedia Commons

#39. Minidoka County

– Percent of residents that are veterans: 5.6% (828 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 72

— Korean War: 80

— Vietnam era: 283

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 215

— Gulf War (9/2001 or later): 178



Apstrinka // Wikimedia Commons

#38. Latah County

– Percent of residents that are veterans: 5.9% (1,902 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 35

— Korean War: 197

— Vietnam era: 791

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 411

— Gulf War (9/2001 or later): 468



Tricia Simpson // Wikimedia Commons

#37. Bear Lake County

– Percent of residents that are veterans: 6.1% (271 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 16

— Korean War: 20

— Vietnam era: 156

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 52

— Gulf War (9/2001 or later): 27



Larry D. Moore // Wikimedia Commons

#36. Jerome County

– Percent of residents that are veterans: 6.3% (1,033 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 160

— Korean War: 43

— Vietnam era: 396

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 256

— Gulf War (9/2001 or later): 178



KRRK // Wikimedia Commons

#35. Bingham County

– Percent of residents that are veterans: 6.6% (2,075 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 109

— Korean War: 187

— Vietnam era: 932

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 485

— Gulf War (9/2001 or later): 362

wilson44691 // Wikimedia Commons

#34. Cassia County

– Percent of residents that are veterans: 6.6% (1,063 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 13

— Korean War: 91

— Vietnam era: 442

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 230

— Gulf War (9/2001 or later): 287



Dschwen // Wikimedia Commons

#33. Caribou County

– Percent of residents that are veterans: 6.9% (336 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 11

— Korean War: 63

— Vietnam era: 141

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 49

— Gulf War (9/2001 or later): 72



NPS photo // Wikimedia Commons

#32. Gooding County

– Percent of residents that are veterans: 6.9% (755 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 57

— Korean War: 158

— Vietnam era: 289

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 124

— Gulf War (9/2001 or later): 127



JERRYE & ROY KLOTZ MD // Wikimedia Commons

#31. Power County

– Percent of residents that are veterans: 6.9% (369 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 21

— Vietnam era: 240

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 74

— Gulf War (9/2001 or later): 34



Jcarr29 // Wikimedia Commons

#30. Bonneville County

– Percent of residents that are veterans: 6.9% (5,485 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 344

— Korean War: 496

— Vietnam era: 2,326

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,328

— Gulf War (9/2001 or later): 991

Michlaovic // Wikimedia

#29. Bannock County

– Percent of residents that are veterans: 7.0% (4,400 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 158

— Korean War: 331

— Vietnam era: 1,988

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,059

— Gulf War (9/2001 or later): 864



Tom Young // Wikimedia Commons

#28. Lincoln County

– Percent of residents that are veterans: 7.1% (266 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 22

— Korean War: 50

— Vietnam era: 81

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 58

— Gulf War (9/2001 or later): 55



Ian Poellet // Wikimedia Commons

#27. Payette County

– Percent of residents that are veterans: 7.3% (1,249 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 9

— Korean War: 92

— Vietnam era: 641

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 283

— Gulf War (9/2001 or later): 224



Bathlander // Wikimedia Commons

#26. Jefferson County

– Percent of residents that are veterans: 7.3% (1,386 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 16

— Korean War: 62

— Vietnam era: 585

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 319

— Gulf War (9/2001 or later): 404



Tricia Simpson // Wikimedia Commons

#25. Oneida County

– Percent of residents that are veterans: 7.4% (228 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 28

— Korean War: 9

— Vietnam era: 132

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 35

— Gulf War (9/2001 or later): 24

Greg L. Wright // Wikimedia Commons

#24. Blaine County

– Percent of residents that are veterans: 7.5% (1,298 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 122

— Korean War: 60

— Vietnam era: 413

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 367

— Gulf War (9/2001 or later): 336



Tamanoeconomico // Wikimedia Commons

#23. Canyon County

– Percent of residents that are veterans: 7.7% (11,881 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 254

— Korean War: 843

— Vietnam era: 4,802

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,984

— Gulf War (9/2001 or later): 2,998



Charles Knowles // Shutterstock

#22. Ada County

– Percent of residents that are veterans: 7.7% (26,765 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 800

— Korean War: 2,268

— Vietnam era: 9,987

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7,068

— Gulf War (9/2001 or later): 6,642



Karthikc123 // Wikimedia Commons

#21. Twin Falls County

– Percent of residents that are veterans: 7.9% (4,863 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 159

— Korean War: 528

— Vietnam era: 1,833

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,341

— Gulf War (9/2001 or later): 1,002



Dsdugan // Wikimedia Commons

#20. Nez Perce County

– Percent of residents that are veterans: 8.0% (2,523 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 70

— Korean War: 233

— Vietnam era: 1,079

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 722

— Gulf War (9/2001 or later): 419

Sam Beebe // Wikimedia Commons

#19. Washington County

– Percent of residents that are veterans: 8.1% (628 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 19

— Korean War: 67

— Vietnam era: 267

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 118

— Gulf War (9/2001 or later): 157



Squelle // Wikimedia Commons

#18. Butte County

– Percent of residents that are veterans: 8.5% (169 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 20

— Korean War: 24

— Vietnam era: 85

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 21

— Gulf War (9/2001 or later): 19



United States Department of Agriculture // Wikimedia Commons

#17. Owyhee County

– Percent of residents that are veterans: 8.8% (750 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 47

— Korean War: 55

— Vietnam era: 332

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 192

— Gulf War (9/2001 or later): 124



Antony-22 // Wikimedia Commons

#16. Kootenai County

– Percent of residents that are veterans: 8.9% (10,765 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 357

— Korean War: 1,008

— Vietnam era: 5,602

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,440

— Gulf War (9/2001 or later): 1,358



Federal Highway Administration // Wikimedia Commons

#15. Boundary County

– Percent of residents that are veterans: 9.2% (831 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 58

— Korean War: 43

— Vietnam era: 556

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 77

— Gulf War (9/2001 or later): 97

rustejunk // Wikimedia Commons

#14. Lewis County

– Percent of residents that are veterans: 9.3% (276 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 7

— Korean War: 39

— Vietnam era: 185

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 23

— Gulf War (9/2001 or later): 22



jfergusonphotos // Shutterstock

#13. Shoshone County

– Percent of residents that are veterans: 9.5% (952 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 31

— Korean War: 99

— Vietnam era: 571

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 133

— Gulf War (9/2001 or later): 118



Karthikc123 // Wikimedia Commons

#12. Valley County

– Percent of residents that are veterans: 10.2% (909 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 57

— Vietnam era: 575

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 87

— Gulf War (9/2001 or later): 190



L’Aquatique // Wikimedia Commons

#11. Bonner County

– Percent of residents that are veterans: 11.1% (3,858 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 59

— Korean War: 427

— Vietnam era: 2,274

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 606

— Gulf War (9/2001 or later): 492



Forest Service Northern Region from Missoula, MT, USA // Wikimedia Commons

#10. Idaho County

– Percent of residents that are veterans: 11.6% (1,531 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 28

— Korean War: 192

— Vietnam era: 793

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 342

— Gulf War (9/2001 or later): 176

Cornellrockey04 // Wikimedia Commons

#9. Camas County

– Percent of residents that are veterans: 11.7% (91 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 0

— Vietnam era: 39

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 8

— Gulf War (9/2001 or later): 44



PdxCobra // Wikimedia Commons

#8. Boise County

– Percent of residents that are veterans: 12.0% (735 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 58

— Vietnam era: 424

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 154

— Gulf War (9/2001 or later): 99



John D // Wikimedia Commons

#7. Gem County

– Percent of residents that are veterans: 12.2% (1,627 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 37

— Korean War: 229

— Vietnam era: 849

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 195

— Gulf War (9/2001 or later): 317



John Stanton // Wikimedia Commons

#6. Lemhi County

– Percent of residents that are veterans: 12.5% (794 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 54

— Korean War: 121

— Vietnam era: 473

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 78

— Gulf War (9/2001 or later): 68



Ian Poellet // Wikimedia Commons

#5. Benewah County

– Percent of residents that are veterans: 13.5% (957 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 33

— Korean War: 147

— Vietnam era: 434

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 200

— Gulf War (9/2001 or later): 143

Jon Roanhaus // Wikimedia Commons

#4. Clearwater County

– Percent of residents that are veterans: 13.9% (1,014 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 15

— Korean War: 61

— Vietnam era: 533

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 232

— Gulf War (9/2001 or later): 173



Ken L. // Wikimedia Commons

#3. Adams County

– Percent of residents that are veterans: 14.0% (474 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 16

— Korean War: 49

— Vietnam era: 237

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 116

— Gulf War (9/2001 or later): 56



tinosa // Wikimedia Commons

#2. Custer County

– Percent of residents that are veterans: 14.4% (502 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 123

— Korean War: 20

— Vietnam era: 302

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 39

— Gulf War (9/2001 or later): 18



Larry D. Moore // Wikimedia Commons

#1. Elmore County

– Percent of residents that are veterans: 26.3% (4,613 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 39

— Korean War: 124

— Vietnam era: 959

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,610

— Gulf War (9/2001 or later): 1,881

