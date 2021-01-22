THE FOREST SERVICE UTAH AVALANCHE CENTER IN SALT LAKE CITY HAS
ISSUED A BACKCOUNTRY AVALANCHE WATCH.

UNTIL 6 AM MST SATURDAY.

* AFFECTED AREA…THE WASATCH MOUNTAINS IN SOUTHEAST IDAHO
INCLUDING THE BEAR RIVER RANGE.

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* AVALANCHE DANGER…HIGH AVALANCHE DANGER IS EXPECTED FOR THE WATCH AREA ON SATURDAY.

* REASON/IMPACTS…POTENTIAL HEAVY SNOW TONIGHT AND SATURDAY WILLOVERLOAD A VERY WEAK SNOWPACK AND CREATE VERY DANGEROUS AVALANCHE CONDITIONS. BOTH HUMAN TRIGGERED AND NATURAL AVALANCHES COULD BECOME LIKELY.

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