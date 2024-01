By

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Todos los momentos que Vallie Collins aún no había vivido pasaron ante sus ojos mientras enviaba un mensaje de texto a su esposo diciéndole que su vuelo iba a aterrizar.

El primer jonrón de su hijo menor. Planear las fiestas de cumpleaños de sus hijos. Estar radiante como madre de la novia.

“No soy una madre perfecta, pero soy su madre”, dice la madre de tres hijos. “Y pensar que no terminaría de criarlos fue muy duro”.

Collins ocupaba el asiento 26D del vuelo 1549 de US Airways, que se estrelló en el río Hudson de Nueva York hace 15 años este mes, un aterrizaje milagroso en el que sobrevivieron las 155 personas a bordo y dio una nueva oportunidad de vida a muchos. La maniobra fue calificada por los expertos en aviación como el amaraje forzoso de un avión más exitoso de todos los tiempos, y elevó al capitán C.B. “Sully” Sullenberger a la categoría de héroe y, más tarde, a la fama cinematográfica en la película “Sully”.

Ese día, sentado en la primera fila del avión, Ric Elias se dio cuenta de todas las cosas que no extrañaría: dinero, otra victoria, otro viaje. Él también reflexionó sobre no estar allí para criar a su familia.

Cerca, en el asiento 1C, Barry Leonard no dejaba de pensar en su familia, desde su mujer y sus hijos hasta su madre. No gritó, “no hice nada”, dijo.

En esos fugaces momentos en que el avión descendía, el silencio de los dos motores que no zumbaban llamó la atención de algunos a bordo. Los pensamientos de morir invadieron las mentes de muchos, temiendo el peor desenlace.

Sullenberger y algunos de los pasajeros se sentaron con CNN en el programa especial “The Whole Story with Anderson Cooper” con motivo del 15 aniversario del milagro en el Hudson para reflexionar sobre cómo aquel día cambió el curso de sus vidas, tanto en lo bueno como en lo malo.

“Les habla el capitán. Prepárense para el impacto”

Al despegar del aeropuerto LaGuardia de Nueva York, Sullenberger dijo que recordó haberse sobresaltado cuando una bandada de gansos canadienses, con alas de hasta dos metros de envergadura, chocó contra el avión. Entonces ambos motores perdieron empuje.

El veterano piloto hizo un rápido anuncio a la cabina en el que alertaba de un aterrizaje de emergencia.

“Les habla el capitán. Prepárense para el impacto”, dijo Sullenberger.

“Milagro en el Hudson”, la foto en Twitter que cambió la vida de un hombre

“Pude oír cómo las azafatas de la parte delantera empezaban a gritar sus órdenes a los pasajeros al unísono. Sujétense, sujétense, sujétense. Cabezas abajo. Permanezcan agachados’. Una y otra vez”.

Mientras el pánico cundía por la cabina, Sullenberger evaluó sus opciones de aterrizaje con el control de tráfico aéreo. Se dio cuenta de que no conseguirían volver a LaGuardia, según dijo en las grabaciones del control aéreo, y más tarde descartó los aeropuertos de Teterboro y Newark, en la cercana Nueva Jersey.

Iban a aterrizar en el río Hudson, dijo al control de tráfico aéreo.

Pasaron 208 segundos desde que el avión chocó contra las aves hasta que Sullenberger y el primer oficial Jeff Skiles maniobraron y aterrizaron el avión en el río Hudson.

“Fue una sacudida bastante grande”, dijo el pasajero Leonard. “Supongo que mi rodilla golpeó mi esternón porque mi esternón se rompió”.

El avión se sacudió en el brusco y violento aterrizaje, recordó Collins.

“Cuando aparentemente nos detuvimos, miré hacia arriba y pensé: ‘Estoy de una pieza. Este avión está entero’”.

Pero el alivio del aterrizaje duró poco. Los auxiliares de vuelo dirigieron a los pasajeros a las alas para salir del avión, mientras surgía otro desafío.

“El agua entró a toda velocidad”, dijo Collins. “Fue el momento que más miedo me dio. Pensé: ‘Señor, por favor, no dejes que me ahogue’. Hacía tanto frío”.

Aquella tarde hacía -6 grados Celsius. Leonard se desabrochó el cinturón, se quitó los zapatos y saltó al río helado.

“Miré hacia atrás y vi a gente caminando sobre el agua”, dijo. “Realmente pensé que había muerto. Y sólo cuando empecé a nadar hacia atrás me di cuenta de que había gente en el ala y de que yo no estaba muerto”. El capitán pasó dos veces por cada fila del avión, comprobando si había pasajeros. “Estaba en tal estado de estrés que no confiaba ni en mis ojos ni en mis oídos”, dijo Sullenberger a CNN. El avión seguía inundándose de agua: una azafata gritó que tenían que salir del avión.

Milagrosamente, los 155 pasajeros sobrevivieron.

Algunos pasajeros aceptaron el cambio, otros se sintieron perdidos

Hay un antes y un después bien diferenciados del aterrizaje en el Hudson, el momento que cambió para siempre la vida de las personas que iban a bordo del vuelo.

Tras el angustioso aterrizaje, Clay Presley, que ocupaba el asiento 15D, dijo que le entró una claustrofobia extrema, algo que aún padece.

“Incluso hoy en día, no puedo entrar en esos espacios tan reducidos a menos que sepa y sienta que tengo una salida muy, muy fácil”, dijo Presley a CNN.

Aunque Presley dijo haber sufrido un trastorno de estrés postraumático tras el aterrizaje de emergencia, decidió asumir su miedo a volar. El exempresario aprendió a volar.

El heroísmo de Sullenberger y de los primeros que intervinieron en el rescate aquel día lo inspiró para convertirse en piloto. Presley vuela en avionetas y su propio avión lleva el número de cola 1549H, en honor al vuelo 1549 de US Airways.

Psicólogos como Sonja Lyubomirsky afirman que las personas responden a las experiencias traumáticas de distintas maneras. Algunas personas pueden sentirse y permanecer deprimidas, mientras que otras pueden experimentar depresión y recuperarse, mostrando resiliencia, dijo.

Y otras pueden volver a un punto de partida superior al que tenían, afirma Lyubomirsky, profesora de psicología de la Universidad de California en Riverside y experta en felicidad.

Para la pasajera Pam Seagle, que ocupaba el asiento 12A, la experiencia cercana a la muerte la inspiró a hacer balance de su vida y a realizar grandes cambios, dijo.

En 2009 era una alta ejecutiva de marketing y se dio cuenta de que quería estar más presente para sus dos hijos, que entonces eran adolescentes, y su marido. Seagle también pidió a su jefe cambiar de trabajo en busca de una mayor satisfacción.

“No hay suficientes derechos para las mujeres ni capacitación económica, así que intentamos cambiar eso”, dice Seagle, que ahora desarrolla programas que promueven la capacitación económica de las mujeres.

Este crecimiento tras el trauma es común, pero el camino de cada persona es diferente, explica Richard Tedeschi, investigador y psicólogo con más de 40 años de práctica.

“A menudo nos dicen que los acontecimientos por los que han pasado han cambiado el rumbo de sus vidas”, afirma Tedeschi. “Quizá les ha introducido en cosas que nunca antes habían considerado para sí mismos”.

Sin embargo, los cambios positivos no fueron tan evidentes para algunos de los pasajeros, como Collins.

“No era yo misma”, dijo, al recordar cómo se sentía un mes después. “Estaba muy triste, muy triste. De repente no me sentía preparada para seguir adelante”.

Collins describió su personalidad como la de Tigger de “Winnie the Pooh”, un tigre lleno de energía y optimismo. Pero entonces se sintió como Eeyore, un burro sombrío y deprimido, todo lo contrario de Tigger.

“Formé parte de uno de los mayores actos de la historia de la aviación y salí de él sin un rasguño”, dijo. “¿Qué te pasa? ¡Reacciona! Te sentías tan desagradecida”.

Collins cree que algunos aspectos de su vida han mejorado desde aquel día: está más implicada en su iglesia y en su comunidad, y ha formado parte de juntas directivas de organizaciones sin ánimo de lucro. Sin embargo, sabe que nunca volverá a ser la misma persona que subió a ese avión.

El poder de una historia que hace sentir bien

El aterrizaje del milagro en el Hudson se produjo en un momento en que la ansiedad y la angustia dominaban los pensamientos de los estadounidenses. Eran tiempos de recesión, cierres de bancos, despidos e inestabilidad financiera.

Se convirtió en la historia para sentirse bien de la época, con la gente maravillada por el milagroso aterrizaje y el heroísmo de la tripulación y los socorristas que acudieron en su ayuda.

“Hay un piloto heroico”, dijo el gobernador de Nueva York, David Paterson, tras el incidente. “Hemos tenido un milagro en la calle 34, creo que ahora tenemos un milagro en el Hudson”.

El frenesí mediático en torno a Sullenberger trajo un zumbido de generadores y reporteros afuera de la casa de su familia, recuerda su esposa Lorrie Sullenberger. Pero también trajo algo más.

Una nota manuscrita impresa en el fax de la familia con un mensaje: “Estados Unidos necesitaba una victoria. Gracias”, decía el fax sin firmar.

Y montones de personas de todo el mundo enviaron tanto correo que los empleados tuvieron que traerlo en contenedores, dijo Lorrie Sullenberger. Una carta todavía destaca.

“El año pasado perdí a mi padre de cáncer. Perdí mi trabajo y luego mi casa. Había perdido la fe. Usted, señor, me la devolvió”, la esposa de Sullinberger dijo lo que decía la carta.

Toda la experiencia hace reflexionar a Sullenberger sobre los actos cotidianos de personas que quizá no se ven.

“Esto es un recordatorio de toda la gente que hay ahí fuera que no es corrupta, que es valiente, que es compasiva, que está haciendo cosas, cosas importantes, cosas compasivas todo el tiempo. Simplemente no sabemos quiénes son”, dijo.

“No se han dado a conocer públicamente como nosotros. Pero ese es un potencial que cada uno de nosotros tiene”.

