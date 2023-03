Gonzalo Jimenez

(CNN) — El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha aumentado la cobertura de las alertas de inundaciones en todo California a unos 30 millones de personas. Las últimas alertas de inundación emitidas incluyen los condados de Santa Bárbara, Ventura y Los Ángeles. Entre las principales ciudades en alerta de inundación se encuentran San Francisco, Oakland, Sacramento y Los Ángeles.

Máxima alerta en California por riesgo de inundaciones ante otro río atmosférico: se abrieron más de 30 refugios

Se pronostican precipitaciones totales hasta el miércoles de 50 a 127 milímetros a través de las costas y valles, con las cantidades más altas a lo largo de la costa del condado de Santa Bárbara. Las elevaciones más altas y las montañas podrían ver entre 101 a 203 milímetros y las tasas de lluvia podría llegar a 25 milímetros por hora. Las alertas por inundaciones continuarán hasta este miércoles.

Emiten avisos de evacuación para algunas zonas del condado de Los Ángeles

Las autoridades del condado de Los Ángeles anunciaron este lunes por la noche que están emitiendo advertencias de evacuación para partes de las áreas no incorporadas debido a los posibles impactos del sistema de tormentas que se aproxima.

“Las próximas tormentas causan preocupación por los impactos de las inundaciones localizadas a la infraestructura ya dañada y el aumento potencial de flujos de escombros y deslizamientos de tierra”, dijo la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Los Ángeles en un correo electrónico a CNN.

“Debido al aumento potencial de flujos de escombros y deslizamientos de tierra, el condado ha emitido varias advertencias de evacuación en áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles que tienen cicatrices de quemaduras de incendios forestales recientes”, continuó la oficina de gestión de emergencias.

Anticipan otra ronda de fuertes lluvias para California este lunes y martes y una ola de frío afectará al sur de Estados Unidos

“Estamos a unas 12 horas de que el #ríoatmosférico se acerque al suroeste de California. ¿Estás preparado? Ahora es el momento de hacer los preparativos que necesites. Habrá una amenaza generalizada de inundaciones, ¡así que esté atento al clima y permanezca atento al pronóstico!”, dijo recientemente la Oficina del NWS en Los Ángeles en un tweet este lunes por la noche.

Se ha emitido una alerta de inundación para la mayor parte del condado de Los Ángeles desde este martes por la tarde hasta el miércoles por la mañana, según el NWS.

“Las fuertes lluvias y la escorrentía excesiva pueden provocar inundaciones peligrosas de ríos, arroyos, arroyos y otros lugares bajos y propensos a las inundaciones. Es probable que las calles se inunden. Puede haber deslizamientos de tierra y rocas, especialmente en y cerca de terrenos escarpados”, dice el mensaje del NWS.

El condado de Los Ángeles es el más poblado de EE.UU., con casi 10 millones de habitantes que representan aproximadamente el 27% de la población de California, según el sitio web del condado.

