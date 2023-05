By

May 11th, 2023

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — La campaña presidencial de Estados Unidos 2024 apenas comienza, pero el expresidente Donald Trump dejó en claro que su tercera candidatura a la Casa Blanca se parecerá mucho a las dos primeras.

¿Podría dejar de mentir sobre las elecciones de 2020?

¿Se arrepintió de su papel en los disturbios del Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021?

¿Intentaría caminar por la línea en un intento por ganarse a los votantes moderados?

No y no. Enfáticamente no.

Trump podría estar probando una nueva táctica en esta campaña, ejecutando lo que es, hasta la fecha, la carrera más convencional con menos drama interno. Pero cuando Kaitlan Collins de CNN lo presionó, el hombre de 76 años demostró este miércoles por la noche que es en gran medida la misma persona que los estadounidenses conocieron en 2016, durante sus cuatro años en el cargo y después de su derrota en las elecciones de 2020.

Durante el foro en vivo de CNN, el expresidente habló de un posible impago de la deuda como un inconveniente menor, no dijo si apoyaría a Ucrania por encima de Rusia en la guerra y habló con entusiasmo de su política de separación familiar en la frontera con EE.UU.

En particular, Trump se negó a plantar una bandera en la arena sobre una posible prohibición federal del aborto. Sin embargo, hizo una serie de afirmaciones falsas sobre el aborto realizado a los “nueve meses”.

Repitió mucho de lo que dijo anteriormente. Trump culpó a otros por los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Mintió sobre el cronograma de ese día, sugiriendo que había pedido a sus partidarios que se retiraran antes de lo que realmente lo hizo. Y volvió a criticar al exvicepresidente Mike Pence por no intentar anular los resultados electorales.

Trump también mencionó a la excolumnista E. Jean Carroll, el día después de que un jurado federal de Manhattan descubriera que Trump abusó sexualmente de ella en 1996, y además repitió sus infames comentarios de la cinta “Access Hollywood” que salió a la luz en 2016.

Además, cuando no estaba insultando a las mujeres, ventilando viejas quejas o intentando reescribir la historia, el expresidente evadía en gran medida las preguntas y las consultas de seguimiento de Collins, diciendo que estaba “analizando” sus opciones, sin comprometerse con nada en particular.

Como era de esperar, la audiencia, en su mayoría leal a Trump, lo disfrutó. El lugar de Trump en las encuestas primarias del Partido Republicano, como mencionó a menudo, es sólido. En Nueva Hampshire este miércoles por la noche, mostró por qué.

Aquí hay 8 conclusiones del ayuntamiento de CNN de Trump.

Trump hizo comentarios despectivos sobre E. Jean Carroll

Un poco más de 24 horas después de que un jurado encontrara a Trump responsable de abusar sexualmente y difamar a la escritora E. Jean Carroll, y le otorgara US$ 5 millones, el expresidente negó las acusaciones y volvió a decir que nunca había conocido a Carroll.

“A esta mujer no la conozco. Nunca la conocí. No tengo idea de quién es ella”, dijo Trump, antes de salir por la extraña tangente sobre su exesposo y una mascota.

Trump también descartó una pregunta sobre si el veredicto dañaría su posición entre las votantes, diciendo que lo dudaba. La reacción de la audiencia amiga de Trump pareció respaldar su opinión: se rieron de sus bromas y otros comentarios desdeñosos sobre Carroll.

Si bien el jurado determinó que Trump abusó sexualmente de Carroll, lo suficiente como para responsabilizarlo por agresión, no encontró que Carroll probara que la violó, una distinción que Trump señaló rápidamente.

Carroll presentó la demanda en noviembre pasado en virtud de la Ley de Sobrevivientes Adultos del Estado de Nueva York, un proyecto de ley estatal que permitía una nueva consideración de las acusaciones de agresión sexual que previamente habrían sido discutidas por el estatuto de limitaciones.

Trump dijo que el Partido Republicano debería estar dispuesto a aumentar el techo de la deuda

Estados Unidos está al borde de un incumplimiento catastrófico de su deuda soberana. Cuando se le preguntó cuál es su consejo para los republicanos en Washington, Trump fue claro.

“Si no te dan recortes masivos”, dijo, “vas a tener que hacer un default”.

Trump predijo que los demócratas “cederían” en las negociaciones actuales, pero insistió en que el incumplimiento sería preferible a un resultado que no impida que el gobierno “gaste dinero como marineros borrachos”.

EE.UU. alcanzó el techo de la deuda establecido por el Congreso en enero. Eso obligó al Departamento del Tesoro a comenzar a tomar las llamadas medidas extraordinarias para que el gobierno siga pagando sus cuentas. Y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió recientemente que EE.UU. podría incumplir sus obligaciones tan pronto como el 1 de junio si el Congreso no aborda el límite de la deuda.

Un incumplimiento eliminaría millones de empleos, con la riqueza generacional aniquilada, advirtió Moody’s Analytics. El impacto podría incluir un retraso en los pagos del Seguro Social, cheques de pago atrasados para empleados federales y veteranos.

Trump fue impreciso sobre la prohibición federal del aborto

Trump evadió repetidamente las preguntas sobre si promulgaría una ley federal que prohíba el aborto, así como después de cuántas semanas de embarazo debería declararse ilegal el aborto.

Elogió la decisión de la Corte Suprema el año pasado de anular los derechos federales al aborto de Roe v. Wade como “una gran victoria”, y fue posible gracias a su nombramiento de tres jueces conservadores.

Pero Trump también reconoció divisiones dentro del Partido Republicano sobre si imponer una prohibición federal del aborto y cuáles deberían ser las condiciones de dicha prohibición. Los demócratas han ganado referéndums en todo el estado, contiendas judiciales y más, al mismo tiempo que enfatizan su apoyo al derecho al aborto tras la decisión de la Corte Suprema.

Trump dijo que apoya las exenciones a las prohibiciones del aborto en casos de violación, incesto y cuando la vida de la madre está amenazada.

“Ahora tenemos una gran capacidad de negociación y creo que podremos lograr algo”, dijo Trump.

Trump no dijo si apoyaría a Ucrania en la guerra con Rusia

Trump se negó a decir si quería que Ucrania prevaleciera en su guerra contra la invasora Rusia.

“No pienso en términos de ganar y perder”, dijo, “pienso en términos de resolverlo para que dejemos de matar a todas estas personas”.

Cuando se le pidió que eligiera un lado que preferiría ganar, Trump volvió a objetar. “Quiero que todos dejen de morir”, dijo antes de prometer el fin de la guerra en “24 horas”.

En última instancia, Trump recurrió a dos temas familiares: exigir a Europa que “aportara más dinero” para apoyar los objetivos occidentales y hablar dócilmente sobre el presidente ruso, Vladimir Putin.

“Cometió un tremendo error”, dijo Trump sobre Putin, antes de agregar: “Es un tipo inteligente”.

El error, dijo Trump, “fue entrar” a Ucrania, algo que, agregó el expresidente, no habría sucedido si él todavía estuviera en la Casa Blanca.

Trump dijo que perdonaría a los manifestantes del 6 de enero

Trump no demostró ningún remordimiento por su papel en el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de EE.UU.

Cuando se le preguntó sobre las afirmaciones del exvicepresidente Mike Pence de que las acciones de Trump pusieron en peligro la vida de su familia, Trump dijo que no le debe una disculpa a Pence, y culpó a su exvicepresidente por su papel ceremonial en el conteo de votos del Colegio Electoral.

“No, porque algo hizo mal. Debería haber devuelto los votos a la legislatura estatal”, dijo Trump, insistiendo erróneamente en que Pence tenía la autoridad legal para rechazar los votos electorales de algunos estados.

Trump también dijo que estaba “inclinado a perdonar” a muchos de los alborotadores pro-Trump que fueron condenados por su papel en el ataque al Capitolio.

Dijo que no podrá perdonar a “todos y cada uno”, pero dijo que “será una gran parte de ellos”.

Y criticó al agente de policía del Capitolio de EE.UU. que disparó y mató a la alborotadora Ashli Babbitt, que intentaba arrastrarse a través de una ventana rota que conducía al vestíbulo del presidente de la Cámara.

Trump sugiere que la política migratoria de separación familiar podría regresar

Trump dijo que regresaría a una de las políticas migratorias más duras impuestas por su administración: separar a las familias migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México.

La política de “tolerancia cero” encapsuló hasta dónde estaba dispuesta a llegar la administración de Trump para disuadir a los inmigrantes de venir a los Estados Unidos, y Trump dijo que seguía siendo un fuerte elemento disuasorio.

“Cuando le dices a una familia que si vienes, te vamos a separar, no vienen”, dijo Trump.

Sus comentarios vienen con el Título 42, la restricción de salud pública pandémica de la era Trump que se convirtió en una herramienta clave que los funcionarios utilizaron para expulsar a los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, que expiró este jueves.

Trump repite mentiras sobre el fraude electoral

Como lo ha hecho en prácticamente todas los sitios desde que dejó el cargo, Trump repitió sus mentiras sobre el fraude generalizado en las elecciones presidenciales de 2020.

Tampoco se comprometió a aceptar los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 y dijo que solo lo haría “si creo que es una elección honesta”.

Collins señaló que los funcionarios electorales estatales republicanos en Georgia y en otros lugares habían refutado las falsedades de Trump, y que Trump y sus partidarios perdieron docenas de juicios durante la carrera de 2020. Pero Trump se desvió y repitió afirmaciones desacreditadas sobre votos fraudulentos.

“Creo que es una pena lo que pasó. Creo que es algo muy triste para nuestro país”, dijo Trump.

Trump usó las mismas tácticas de insultos

Este miércoles por la noche Trump mantuvo su larga costumbre de insultar.

Dijo que la expresidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, es “una mujer loca”. Que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, un potencial rival en las primarias presidenciales del Partido Republicano de 2024, es “DeSantimonious”. Que Pence, quien rechazó la insistencia de Trump de tratar de anular las elecciones presidenciales de 2020, es “la cinta transportadora humana”. Agregó que el agente de policía del Capitolio de EE.UU. que disparó y mató a Babbitt es un “matón”. (Mientras tanto, los agitadores eran “grandes personas”). Carroll, en palabras de Trump, está “chiflada”. Y cuando Collins presionó a Trump sobre los documentos que tomó de la Casa Blanca, dijo: “Eres una persona desagradable”.

Los golpes son la norma para Trump, quien en camino a la nominación republicana en 2016 calificó a sus rivales con apodos. Dijo que el exgobernador de Florida, Jeb Bush, tenía “baja energía”. Que el senador de Texas Ted Cruz era “Lyin’ Ted”. Y cuando la entonces presentadora de Fox News, Megyn Kelly, presionó a Trump sobre su historial de insultar a las mujeres en un debate de 2015, Trump dijo falsamente sobre Kelly: “Le salía sangre de los ojos, salía sangre de ella por todas partes”.

