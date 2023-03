By

Alejandra Ramos

(CNN) — Cara Delevingne reveló que lleva cuatro meses sobria y dice que “a veces necesitas un golpe de realidad”.

“Este proceso obviamente tiene sus altibajos”, dijo la modelo y actriz británica de 30 años a Vogue mientras hablaba sobre sus experiencias con la adicción y la depresión.

“La gente quiere que mi historia sea como un programa para adolescentes donde diga, ‘Mira, era adicta y ahora estoy sobria y se acabó’. Y no es tan simple como eso. No sucede de la noche a la mañana… Por supuesto que quiero que las cosas sean instantáneas –creo que esta generación especialmente, queremos que las cosas sucedan rápidamente– pero he tenido que cavar más profundo”.

Delevingne ingresó a rehabilitación a fines del año pasado, en parte alentada por fotos que fueron tomadas por paparazzi en el aeropuerto Van Nuys en Los Ángeles en septiembre.

Mostrándola despeinada, las fotos fueron una fuente de vergüenza abrumadora y una llamada de atención, dijo Delevingne a Vogue en una entrevista publicada el miércoles.

“No había dormido”, dijo, recordando que acababa de regresar de Burning Man después de un verano de intensas fiestas y viajaba a un compromiso de trabajo. “Es desgarrador porque pensé que me estaba divirtiendo, pero en algún momento fue como, bueno, no me veo bien”.

“Sabes, a veces necesitas un golpe de realidad, así que en cierto modo esas imágenes eran algo por lo que estar agradecida”, dijo, y agregó en un video adjunto que la atención de la prensa “empeora todo el ciclo para las personas que lo atraviesan”.

Delevingne es fotografiada para Vogue. Crédito: Annie Leibovitz/Vogue

Ese momento, junto con la depresión que empeoró por la pandemia de covid-19, la muerte de su abuela, las luchas de por vida contra la adicción –recordó su primera experiencia con el abuso del alcohol a los siete años– y el reconocimiento de su identidad mientras filmaba “Planet Sex”, culminó con Delevingne buscando apoyo y terapia.

Después de que se publicaron las fotos, Delevingne dice que sus amigos la apoyaron y que ella se comprometió con el programa de 12 pasos, un grupo de apoyo entre pares desarrollado por primera vez por Alcohólicos Anónimos que implica rendirse a un poder superior, cualquiera que sea la forma que adopte.

“Esta vez me di cuenta de que el tratamiento de 12 pasos era lo mejor, y se trataba de no avergonzarme de eso”, dijo. “La comunidad marcó una gran diferencia. Lo opuesto a la adicción es la conexión, y realmente la encontré en 12 pasos”.

Delevingne dijo que pasó la Navidad y el Año Nuevo sobria con su novia, Leah Mason, “pasándola muy bien”, y ha incorporado la meditación y el movimiento en su práctica de yoga dos veces al día.

“Todavía tengo mucha energía”, dijo, “pero no es errática. Estoy más tranquila. Estoy más quieta”.

Compartiendo la entrevista de Vogue con sus seguidores de Instagram el miércoles, Delevingne dijo en una leyenda adjunta: “Cada historia es importante y esta es la mía. Todos somos humanos. Por supuesto que nos caeremos y cometeremos errores. Pasaremos por cosas realmente difíciles en la vida, pero así es como nos levantamos de nuevo”.

“Para cualquiera que todavía esté luchando, no te rindas, no estás solo”, agregó en Instagram.

