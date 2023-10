Germán Padinger

(CNN Español) — El Departamento de Estado de Estados Unidos abrió este martes la convocatoria para el Programa de Visas de Diversidad para Inmigrantes, también conocido como “Lotería de Visas” o “Lotería de Green Cards”, para el período 2025.

Este programa beneficia a cerca de 55.000 personas de países con bajos niveles de migración a Estados Unidos y es un camino a la ciudadanía legal a Estados Unidos.

Esto es lo que debes saber sobre cómo inscribirte para el programa de “Lotería de visas” de 2025.

¿Qué es la “Lotería de visas”?

Oficialmente llamado Programa de Visas de Inmigrantes de Diversidad, este mecanismo otorga a unas 55.000 personas por año una visa o una Green Card, que le da residencia permanente en Estados Unidos a su poseedor y, a futuro, le permitirá a estas personas potencialmente obtener la ciudadanía estadounidense.

¿Cómo funciona?

Las personas de determinados países que tienen un nivel lo suficientemente bajo de inmigración a Estados Unidos pueden solicitar las visas en ciertos momentos cada año. La mayoría de los ganadores de la lotería viven fuera de Estados Unidos, pero algunos están en el país legalmente con otros tipo de visas.

De acuerdo con la fórmula establecida por la ley, los países que han tenido más de 50.000 nativos inmigrantes a Estados Unidos en los últimos cinco años no son elegibles.

Las visas se distribuyen además por regiones: África, Asia, Europa, América del Norte, Oceanía, América del Sur, América Central y el Caribe. El programa está a cargo del Departamento de Estado.

Si bien las personas se seleccionan para las visas al azar, aún deben cumplir con los requisitos de seguridad y elegibilidad que todos los inmigrantes deben cumplir para obtener sus visas.

Fecha de inscripción para 2025

Para el programa de 2025 las inscripciones abrieron el martes 4 de octubre a las 12:00 pm EDT, y terminará el 7 de noviembre a las 12:00 pm EST.

Las inscripciones se deberán hacer a través de la página del Departamento de Estado dvprogram.state.gov.

El Departamento de Estado recomienda que cada persona llene el formulario por sí misma y no a través de agentes o consultores; y, en caso de que alguien ayude en la inscripción, se recomienda que el interesado esté presente en el proceso.

El Departamento de Estado no cobra por la inscripción a este programa, pero en caso de ser elegidos, los postulantes deberán abonar la tasa correspondiente de visado previo a asistir a una entrevista.

Una vez que se llena el formulario se deberá conservar el número único de confirmación y guardar la página de confirmación de la inscripción pues es necesaria para consultar el estado de la aplicación.

A partir del 4 de mayo de 2024 podrás consultar el estatus de tu inscripción en la página dvprogram.state.gov con el número único de confirmación y tu información personal.

¿Qué países son aptos para aplicar al Programa de Diversidad de Visas?

Los países elegibles para aplicar al Programa de Diversidad de Visas son aquellos que tienen menos de 50.000 nativos inmigrantes a EE.UU. en los últimos cinco años.

Por el continente americano PODRÁN APLICAR, entre otros, los ciudadanos de:

Antigua and Barbuda

Argentina

Barbados

Belice

Bolivia

Chile

Costa Rica

Cuba

Dominica

Ecuador

Granada

Guatemala

Guayana

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

Surinam

Trinidad y Tobago

Uruguay

Para el periodo 2025 NO SON ELEGIBLES los ciudadanos de:

Bangladesh

Brasil

Canadá

China (incluyendo Hong Kong)

Colombia

República Dominicana

El Salvador

Haiti

Honduras

India

Jamaica

México

Nigeria

Pakistán

Filipinas

Corea del Sur

Reino Unido (Exceptuando ciudadanos de Irlanda del Norte y sus territorios dependientes)

Venezuela

Vietnam

Una persona que no es nativa de uno de los países admitidos, pero el cónyuge sí, puede aplicar siempre que la persona y su cónyuge figuren en la entrada seleccionada, sean considerados elegibles, se les expidan las visas y entren al país al mismo tiempo.

¿Qué requisitos debo cumplir?

Específicamente, los beneficiarios del programa de visas de diversidad deben tener al menos educación secundaria o equivalente o deben haber tenido al menos dos años de experiencia trabajando en un empleo que requiera al menos dos años de capacitación o experiencia dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud. También deben ser admisibles para EE.UU. Las categorías de inadmisibilidad para EE.UU. incluyen ampliamente conexiones con el terrorismo.

El proceso también incluye una entrevista en persona.

“Para poder inmigrar, los seleccionados por DV deben ser admisibles en los Estados Unidos”, indica un folleto informativo del Departamento de Estado para los solicitantes.

El formulario DS-260, que es la solicitud de registro de extranjero y visa de inmigrante en línea, y el agente consular, que te hará la entrevista en persona, te harán preguntas sobre tu elegibilidad para inmigrar según la ley de Estados Unidos. Esas preguntas incluyen temas relacionados con la delincuencia y la seguridad.

Consulta más información en la página oficial del Departamento de Estado y del Programa de Diversidad de Visas.

Algunos errores comunes a la hora de inscribirte

No hagas la solicitud si no tienes el nivel educativo mínimo para hacerlo No hagas el proceso más de una vez, el sistema es muy sofisticado y te descalificará si detecta que hiciste más de una solicitud. Revisa una y otra vez que escribiste bien tus nombres, apellidos y datos personales. No le pagues a nadie que te prometa resultados milagrosos en el proceso. Cuando entres a llenar el formulario, hazlo de manera inmediata, no se te permite guardar la información para seguir luego. Tienes solo 60 minutos para llenar la información. Inscribe a toda tu familia inmediata, cónyuge e hijos menores de 21 años, así no vivan contigo o no planeen viajar contigo a Estados Unidos. Si eres soltero y pasas a la etapa de entrevista, no convenzas a nadie de casarse contigo para darle la visa. No envíes fotos de más de seis meses de antigüedad.

