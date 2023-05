Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Accionistas de Adidas presentaron una demanda colectiva contra la marca, acusándola de no advertir a los inversores sobre el antisemitismo y el “comportamiento extremo” exhibido por Ye, el rapero anteriormente conocido como Kanye West, antes de que terminara su asociación el año pasado.

En la demanda, presentada el viernes en un tribunal federal, los accionistas alegan que Adidas “ignoró rutinariamente” su comportamiento que ya exhibía en 2018. Afirman que los altos ejecutivos “ignoraron problemas serios” que afectan a la asociación con Ye, como sus comentarios antisemitas y sus problemáticos comentarios sobre la esclavitud.

En un informe de ese año, Adidas “generalmente aludía” a los riesgos “en lugar de afirmar que la compañía realmente había considerado terminar la asociación como resultado del comportamiento personal de West”, según la demanda. Durante ese tiempo, Ye dijo que la esclavitud era una “elección” en una entrevista de TMZ.

La demanda decía que Adidas estaba al tanto de su comportamiento y que la compañía “no tomó medidas de precaución significativas para limitar la exposición financiera negativa” si la sociedad terminaba.

La demanda no nombra al rapero, que ahora se hace llamar Ye. El director financiero de Adidas, Harm Ohlmeyer, y el exCEO Kasper Rørsted son nombrados como acusados. La demanda cubre a cualquiera que haya comprado una acción de Adidas desde el 3 de mayo de 2018 (cuando Ye hizo el comentario sobre la esclavitud) hasta 2023.

“Rechazamos rotundamente estas afirmaciones infundadas y tomaremos todas las medidas necesarias para defendernos enérgicamente contra ellas”, dijo Adidas en un comentario a CNN.

Adidas finalizó su asociación de casi una década en octubre de 2022 después de que Ye usara una camiseta de “White Lives Matter” en público. La Liga Antidifamación clasifica la frase como un eslogan de odio utilizado por grupos de supremacistas blancos, incluido el Ku Klux Klan. “Puedo decir cosas antisemitas y Adidas no puede dejarme caer”, dijo Ye días después, durante la grabación de un podcast.

Adidas dijo que su asociación con Ye terminó porque la empresa “no tolera el antisemitismo y cualquier otro tipo de discurso de odio” y aseguró que los comentarios del artista eran “inaceptables, odiosos y peligrosos”. También dijo que violaron los “valores de diversidad e inclusión, respeto mutuo y equidad” de la compañía.

La compañía dijo en febrero que esperaba perder US$ 1.300 millones en ingresos este año porque no puede vender la ropa y los zapatos Yeezy. En un comunicado, la compañía afirmó que su guía financiera para 2023 “considera el impacto adverso significativo de no vender las acciones existentes”. Si la compañía no puede reutilizar ninguna de las prendas restantes de Ye, Adidas dijo que eso podría costarle a la compañía US$ 534 millones en ganancias operativas este año.

