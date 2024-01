By

(CNN Español) — Representantes de agrupaciones indígenas, ambientalistas y de derechos humanos advirtieron con impulsar un mecanismo de destitución del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, si no frena la explotación petrolera en el bloque 43 del Parque Nacional Yasuní (una de las zonas más biodiversas del planeta), lo cual incumpliría la decisión de la consulta popular del pasado 20 de agosto para que se deje el crudo bajo tierra en esta zona de la Amazonía.

El presidente Noboa planteó el lunes una moratoria de al menos un año para la aplicación de la consulta popular sobre la iniciativa Yasuní ITT, mientras su Gobierno resuelve los problemas económicos para financiar las medidas que implica el conflicto armado interno, decretado en el país desde el 9 de enero para combatir a la delincuencia organizada.

¿En qué consiste el “conflicto armado interno” que Noboa decretó en Ecuador y qué implica?

“Creo que la moratoria es un camino viable. Estamos en guerra, no estamos en la misma situación que hace dos años y nosotros logramos parar una avalancha de violencia y destrucción (…) Una forma moratoria en la que podamos mantener ciertos ingresos hasta que pase este tiempo, que es un tiempo clave que si no lo luchamos y no lo financiamos perdemos el país. Por lo menos debería (la moratoria) ser de un año adicional”, dijo Noboa este lunes al medio local Teleamazonas.

Grupos exigen que se respete voluntad popular

Pedro Bermeo, vocero del colectivo Yasunidos, que impulsó la permanencia del petróleo en la zona, dijo que el incumplimiento de la consulta popular sería peligroso y atentaría contra una decisión democrática.

“Estamos muy preocupados por la declaración del presidente Noboa que se ha pronunciado en contra de la voluntad popular de los ecuatorianos, que dijimos contundentemente que estamos a favor de mantener el crudo bajo tierra”, precisó Bermeo.

“No es posible aplicar el sí”, dice Guillermo Lasso sobre la decisión electoral de no explotar petróleo en el Yasuní

Agregó que el incumplimiento de un dictamen de la Corte Constitucional ―que validó la consulta popular― y de un mandato popular de los ecuatorianos podría acarrear responsabilidades administrativas, penales y civiles.

“Si no respeta la voluntad popular proclamada en las urnas tendrá que la Corte Constitucional, en su fase de seguimiento, destituir al presidente y nos encargaremos de seguir las acciones”, advirtió.

Mientras que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, manifestó que defenderá junto a sus bases la decisión de los ciudadanos para no explotar el crudo del bloque 43 del Yasuní. Señaló que Noboa deberá demostrar si es un demócrata.

“Presidente Noboa, usted está en el punto de demostrar que es un absoluto oportunista o que es un demócrata. Usted ha dicho que es un demócrata, los demócratas respetan la voluntad popular. Los oportunistas se aprovechan de la voluntad popular”, precisó.

Iza insistió en que la postura de las comunidades es una postura frente a la vida y contra el extractivismo.

Un pájaro vuela sobre un río en la comunidad Waorani de Bameno, Ecuador, el 30 de julio de 2023. El pequeño pueblo de Bameno, a orillas del río Cononaco y hogar de unas 200 personas, se opone a las actividades extractivas para defender el Parque Nacional Yasuní. (Foto de GALO PAGUAY/AFP vía Getty Images)

“No creo que la haya apoyado antes para ganar la presidencia y luego decir que va a promover una moratoria”, cuestionó.

El presidente de la Conaie adelantó que acudiría a la Corte Constitucional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si se incumple con el mandato popular.

El presidente Noboa no se ha pronunciado hasta el momento sobre las reacciones de los colectivos ambientalistas. CNN solicitó comentarios a la Secretaría de Comunicación y está a la espera de una respuesta.

Noboa apoyó la no explotación del bloque 43 durante la campaña

Durante el primer debate presidencial y su campaña electoral, el entonces candidato Daniel Noboa se mostró favorable a frenar la explotación del Yasuní, al afirmar que votaría a favor de esa pregunta de la consulta popular y que la interrupción de la explotación del crudo en ese sector del país no implicaría un problema.

“Lo del Yasuní no lo veo como una pérdida real para lo que creo que se viene (…) Hay que volver al país más competitivo”, expresó en agosto pasado a la revista Vistazo, parte de Ecuavisa, afiliada de CNN.

Tras las elecciones del 20 de agosto, el 58,95% de los electores se pronunció a favor de frenar la explotación petrolera en el bloque 43 del Yasuní, según el Consejo Nacional Electoral de Ecuador.

El Parque Nacional Yasuní es el área protegida más grande del Ecuador continental, ubicada en pleno bosque húmedo tropical de la Amazonía. Es el hogar de los últimos pueblos en aislamiento voluntario. El Yasuní está considerada como una de las zonas con mayor biodiversidad por metro cuadrado del planeta, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El año pasado, cuando la Corte Constitucional dio luz verde a la consulta popular sobre el Yasuní, también estableció que el retiro de la actividad debería ser progresivo, con la finalidad de ocasionar el menor impacto jurídico, económico, social y ambiental posible, y dio un plazo no mayor de un año para hacerlo.

