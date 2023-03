Sofía Benavides

(CNN) — ¿Alguna vez soñaste con renunciar a todo, dejar todo atrás y salir a la carretera para escapar de todas tus responsabilidades?

Suena bien, ¿no? Pero también suena caro. O al menos, sonaba caro hasta ahora, porque una compañía de cruceros está lanzando una opción de crucero de escape de tu vida diaria de tres años y a través de 130.000 millas (210.000 kilómetros) por un precio relativamente asequible de US$ 30.000 por persona por año.

Life at Sea Cruises ha abierto las reservas para su viaje de tres años en el MV Gemini, que zarpará de Estambul el 1 de noviembre.

Sí, el 1 de noviembre de 2023, por lo que tienes ocho meses para poner en orden tu pasaporte, vacunas y habilidades para el trabajo remoto.

El primer crucero del Orient Express zarpará en 2026

La compañía promete llegar a 375 puertos en todo el mundo, visitando 135 países y los siete continentes. El barco cubrirá más de 210.000 kilómetros durante los tres años, con vistas icónicas desde la estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro y el Taj Mahal de la India, hasta Chichén Itzá de México, las pirámides de Giza, Machu Picchu y la Gran Muralla China. Incluso incluye viajes a 103 “islas tropicales”. De esos 375 puertos, 208 serán escalas nocturnas, lo que te dará tiempo adicional en el destino.

Las opciones de cabina van desde camarotes interiores hasta suites con balcón.

La compañía es una escisión de Miray Cruises, que actualmente tiene el MV Gemini navegando por Turquía y Grecia. La compañía tiene una historia de 30 años en la industria de cruceros. El MV Gemini será reacondicionado para el viaje.

Cuenta con 400 camarotes, con capacidad para hasta 1.074 pasajeros.

Y debido a la naturaleza del viaje, así como a las comodidades, restaurantes y entretenimiento tradicionales de los cruceros, el Gemini también estará equipado con instalaciones de trabajo remotas. La compañía promete un centro de negocios a gran escala completo con salas de reuniones, 14 oficinas, una biblioteca de negocios y un salón, presumiblemente para tus descansos para tomar café a mitad del turno. El acceso es gratuito.

También habrá un hospital las 24 horas con visitas médicas gratuitas. La compañía también plantea la posibilidad de otorgar “beneficios fiscales adicionales cuando se trabaja como residente internacional a bordo del barco”.

Los pasajeros podrán trabajar desde la cubierta de la piscina mientras recorren el mundo.

“Los profesionales necesitan conectividad, las comodidades adecuadas y la funcionalidad para realizar su trabajo”, dijo Mikael Petterson, director gerente de Life at Sea Cruises, en un comunicado. “No hay otro crucero que ofrezca este tipo de flexibilidad a sus clientes”.

Las cabinas van desde camarotes de cuatro metros cuadrados “Virtual Inside” —cuyo precio comienza en US$ 29.999 por persona por año, y llega a los US$ 179.994 para el viaje de tres años para dos personas— hasta suites con balcón, que son el doble de tamaño y suben a US$ 109.999 por persona. La cabina al aire libre más barata cuesta US$ 36.999 por persona.

Los pasajeros deben registrarse durante los tres años, aunque la compañía está lanzando un esquema de emparejamiento, donde los pasajeros podrán “compartir” una cabina con otra persona, entrando y saliendo del itinerario. Por ejemplo, dos parejas podrían comprar una cabina para todo el viaje y luego dividir el viaje entre ellos.

Los viajeros individuales obtienen un descuento del 15% en la tarifa de ocupación doble. Se requiere un pago inicial mínimo de US$ 45.000.

La idea es tener un hogar cerca de casa, en el medio del mar.

Más allá del centro de negocios, habrá mucho más para mantenerse ocupado: una terraza y una piscina, un centro de bienestar, un auditorio y “múltiples opciones para comer”, aunque aún no se han revelado todos los detalles. Los instructores a bordo estarán disponibles para enseñar danza y música, e incluso habrá otros para aquellos que viajan solos. ¿Quieres ponerte en forma primero? También habrá un gimnasio y un salón a bordo.

Los puntos destacados incluyen Navidad en Brasil y Año Nuevo en Argentina. El barco recorrerá América del Sur (llegando hasta la Antártida), saltará de isla en isla alrededor del Caribe y recorrerá ambas costas de América Central, luego subirá por la costa oeste de América del Norte y cruzará a Hawai.

Las paradas en Asia incluyen Japón (12 paradas), Corea del Sur (incluida la isla de Jeju) y China. También abarca la mayoría de los destinos clásicos del sudeste asiático, desde Bali, Da Nang en Vietnam y la costa de Camboya hasta Bangkok, Singapur y Kuala Lumpur.

Recorrerá Australia, Nueva Zelandia e irá de isla en isla a través del Pacífico Sur; viajará por la India y Sri Lanka; luego visitará las Maldivas y las Seychelles antes de cruzar al oeste hacia África, tocar el continente en Zanzíbar y luego descender hasta Ciudad del Cabo y subir por la costa oeste de África, con rápidos descensos hacia el oeste en islas como Santa Elena, Canarias y Madeira.

La suites son del tamaño de un pequeño departamento.

También navegará por el Mediterráneo y el norte de Europa.

Solo una advertencia: necesitaría no solo un crucero sino una máquina del tiempo para visitar algunas de las paradas enumeradas en su lista de “13 maravillas del mundo”, que incluye lugares como el Faro de Alejandría, el Coloso de Rodas, el Templo de Artemisa en Éfeso y la estatua de Zeus en Olimpia, todos los cuales fueron destruidos en la antigüedad.

Sin embargo, el crucero también incluye Wi-Fi de alta velocidad gratis, lo que debería compensar cualquier posible decepción. Los cruceros también habilitarán las visitas a bordo de familiares y amigos, de forma gratuita. La larga lista de lo que está incluido en el viaje también incluye alcohol en la cena más refrescos, jugos, té y café todo el día, lavandería, tarifas portuarias y servicio de limpieza. Todas las comidas también están incluidas.

