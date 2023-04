By

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN Español) — Al menos tres policías resultaron heridos este domingo durante “hechos violentos” registrados previo al clásico del fútbol de Colombia entre Atlético Nacional y América de Cali, juego que también quedó suspendido, según informó en Twitter la Alcaldía de Medellín.

La Alcaldía no dio más detalles sobre los incidentes registrados en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia, donde estaba programado a disputarse el encuentro por la fecha 14 de la primera división profesional del fútbol.

Hasta este domingo, ninguno de los dos equipos se había pronunciado de manera oficial sobre los incidentes.

Alcalde de Medellín dice que no prestará el estadio a Nacional

“No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo”, dijo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, en Twitter.

“Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles”, agregó.

