By

Gonzalo Jimenez

(CNN) — Amy Schumer no se contiene cuando se trata de celebridades y tendencias dietéticas.

La actriz y comediante visitó “Watch What Happens Live with Andy Cohen” este jueves, y durante el episodio surgió el tema de Ozempic, con el anfitrión Cohen reconociendo el hecho de que a él intrigar saber qué celebridades han utilizado el medicamento para la diabetes tipo 2 para bajar de peso.

“Como hace un año, lo probé”, dijo Schumer, pasando a mencionar que, tras usarlo, ella “era una de esas personas que se sentía tan enferma que no podía jugar con mi hijo”.

Añadió que mientras ella “estaba tan delgada”, su hijo pequeño le “lanzaba una pelota” y ella no podía participar debido a que se sentía mal con la medicación.

Chelsea Handler dijo que “no sabía” que estaba tomando Ozempic

Aunque resultó que el fármaco no era para ella, Schumer reconoció que otras figuras públicas lo han tomado, y criticó (sin nombrar a nadie en concreto) a quienes han tratado de ocultarlo.

“Todo el mundo ha estado mintiendo diciendo: ‘Oh, porciones más pequeñas’”, le dijo a Cohen. “Cierra el pico. Estás tomando Ozempic o una de esas cosas o tienes trabajo hecho. Basta ya”.

“Sé realista con la gente”, añadió. “Cuando me hice una liposucción, dije que me había hecho una liposucción”.

Ozempic, también conocido como Wegovy, es el nombre comercial del medicamento genérico Semaglutide. Wegovy está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. para la pérdida de peso. Los efectos secundarios más frecuentes del fármaco son dolores de cabeza y problemas gastrointestinales.

— Jane Carr y Kirsi Goldynia de CNN contribuyeron a este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.