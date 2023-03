Alejandra Ramos

(CNN) — Los Oscar siempre han servido como una celebración de películas, dedicando tiempo no devoto a la parte “Y el Oscar es para” animar a Hollywood. Sin embargo, con las películas en un estado de incertidumbre en medio del cambio al streaming y una pandemia global que perjudicó a los cines, los votantes de la Academia parecen tratar de lograr un equilibrio entre los éxitos de streaming y taquilla.

Si las premiaciones previas a los premios de la Academia son ciertos, “Everything Everywhere All at Once” se llevará la estatuilla más codiciada. Habiendo acumulado honores de los gremios que representan a directores, productores, escritores, actores y editores, su estatus de favorito se ha consolidado en su lugar.

Si esa predicción se cumple, los votantes de los Oscar elegirán una película que realmente prosperó en taquilla, ganando más de US$ 100 millones en todo el mundo, un récord para su distribuidor independiente, A24, sin dejar de sentirse pequeña en comparación con los titanes que han liderado un regreso al cine.

Tom Cruise en “Top Gun: Maverick”, una de las películas más taquilleras que podrían ayudar a estimular el interés por la ceremonia de los Oscar de este año. Crédito: Paramount Pictures

En uno de los eventos de premiación antes mencionados, el director Steven Spielberg agradeció a Tom Cruise por haber “salvado” a Hollywood con “Top Gun: Maverick”, la secuela retrasada durante mucho tiempo que recaudó casi US$ 1.500 millones en todo el mundo en taquilla. Lo mismo podría decirse de “Avatar: The Way of Water” de James Cameron, que al igual que su predecesor superó los US$ 2.000 millones para convertirse en el tercer título más taquillero de todos los tiempos.

A pesar de su relativo éxito comercial, “Everything Everywhere” —un viaje alucinante a través de un multiverso de posibilidades— se inclina hacia una marca cinematográfica más íntima, uniéndose a películas como “Nomadland” y “Moonlight” en la obtención de victorias en el Independent Spirit Award en su marcha hacia los premios Oscar.

Si bien los lanzamientos de los principales estudios pueden ganar una invitación a la fiesta de los Oscar, a pesar de la gratitud que articuló Spielberg, eso probablemente no se traducirá en el asiento de invitado de honor. Y el escepticismo sobre honrar a las grandes películas refleja una división persistente, si no es que un desdén, con respecto al tipo de tarifa que en los últimos años ha dominado la taquilla, particularmente cuando se trata de superhéroes y ciencia ficción: películas percibidas para dar más importancia al espectáculo y la experiencia a expensas de la trama y la historia.

La Academia ha lidiado públicamente con esta dinámica, incluso coqueteando hace unos años con la introducción de la categoría de “película popular” antes de rechazar la idea. Tales asignaciones no se consideraban necesarias cuando el atractivo colectivo y los premios iban de la mano con frecuencia, incluidos los premios a la mejor película para el “Titanic” de Cameron, “Gladiator” y “The Lord of the Rings: Return of the King”.

Hasta cierto punto, el simple hecho de nominar películas populares podría ayudar a despertar el interés en la ceremonia y mejorar los índices de audiencia, un gran incentivo. Con una recaudación mundial de US$ 2.300 millones, la cuenta de “Avatar” es más de cuatro veces mayor que la de los otros ocho contendientes a mejor película (excluyendo “Top Gun”) combinados.

Al mismo tiempo, Hollywood ha adoptado el streaming como una opción de premios viable, sin abordar por completo el hecho de que las películas diseñadas para prosperar en esas plataformas apelan a un juego algo diferente.

La pandemia ayudó a erosionar esa resistencia, como lo atestiguan los honores a la mejor película para “CODA” de Apple TV+ y “Nomadland” de Hulu, ambas producidas por aproximadamente la misma cantidad que “Avatar” gastó tan solo en su presupuesto de catering.

Incluso con una presencia reducida en los Oscar de este año, los servicios de transmisión por streaming probablemente no se irán con las manos vacías. Un par de ofertas de Netflix, la nominada a mejor película “All Quiet on the Western Front” y “Pinocchio” de Guillermo del Toro son las principales candidatas a mejor largometraje internacional y película animada, respectivamente.

En un análisis para Variety, el experto en premios Tim Gray vio un escenario de vaso medio lleno en los nominados al Oscar de este año, citando la amplia variedad de películas, “desde grandes epopeyas hasta dramas íntimos”, y señalando que, si bien muchas abordan temas oscuros , “generalmente concluyen con una nota de esperanza. Eso es cierto para los personajes, y para ir al cine en el siglo XXI”.

Con una sólida lista de estrenos en cines programados para la primavera y el verano, continúa el proceso de reconstrucción que comenzaron “Avatar”, “Top Gun” y “Spider-Man: No Way Home”.

Sin embargo, es igualmente posible mirar la ecléctica lista de nominados a los Oscar, incluidas numerosas películas que fracasaron cuando se estrenaron en los cines, y concluir que la industria del entretenimiento sigue siendo empujada en múltiples direcciones, sin un plan claro de lo que depara el futuro.

En ese sentido, los Oscar podrían terminar demostrando que puedes tener “Todo en todas partes, al mismo tiempo”, pero no tener tu pastel y comértelo también.

La edición 95 de los Premios Oscar se llevará a cabo el 12 de marzo y serán televisados por ABC.

