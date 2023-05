By

May 3rd, 2023

Alexandra Ferguson

Londres (CNN) — Los pubs, restaurantes y comercios del Reino Unido se preparan para celebrar la coronación del rey Carlos III. Sin embargo, la economía británica en su conjunto podría verse afectada si los trabajadores se toman un día más de vacaciones.

Este acontecimiento histórico podría contribuir a subir los ánimos y el gasto en una economía acosada por las huelgas, la inflación persistentemente alta y la caída del nivel de vida. Según el Fondo Monetario Internacional, se espera que el producto interior bruto del Reino Unido se contraiga un 0,3 %, este año, registrando el peor resultado de las principales economías desarrolladas.

“Las ventas minoristas suelen verse impulsadas por los grandes acontecimientos nacionales”, afirmó James Hardiman, analista del British Retail Consortium. “Dado que la coronación del rey será un acontecimiento tan histórico, esperamos un repunte aún mayor”.

El año pasado, las ventas de comestibles durante la semana hasta el 5 de junio, periodo que incluyó las celebraciones por el Jubileo de Platino de la difunta reina Isabel, fueron 87 millones de libras (US$ 108,7 millones) superiores en comparación con la semana media de 2022, según datos de Kantar.

Al igual que en junio, los minoristas británicos han ideado una amplia gama de recuerdos para conmemorar la primera coronación del Reino Unido en 70 años: desde latas de galletas conmemorativas, osos de peluche y bolsas de tela, hasta velas, cojines y tazas de té. La ceremonia tendrá lugar en la Abadía de Westminster el 6 de mayo.

Productos de la coronación a la venta en una tienda de recuerdos de Londres, el 20 de abril de 2023. Crédito: Mike Kemp/In Pictures/Getty Images

La marca Celebrations de Mars Wrigley, conocida por su colección de barras de chocolate miniatura, fabricó un busto a tamaño real del rey Carlos con algunos de sus chocolates más emblemáticos, como Maltesers Teasers, Milky Way y Twix.

Marks & Spencer, uno de los principales supermercados y cadenas de ropa, espera vender más de un millón de latas de té y galletas conmemorativas, así como 255.000 metros de sus banderines “Union Jack Coronation Bunting” para las miles de fiestas callejeras previstas en todo el país. Tiendas de comestibles como Tesco y Waitrose ahora venden pasteles, sándwiches, galletas y panecillos de salchicha inspirados en la coronación.

Oso de la coronación, de John Lewis. Crédito: John Lewis & Partners

Los grandes almacenes John Lewis han tenido que limitar las compras en tienda de su oso de la coronación a dos por hogar, y el peluche está agotado en Internet.

“La demanda de nuestro oso de la coronación, de Lewis, ha sido extraordinaria, y ahora que nuestra colección completa de la coronación fue lanzada en línea y en las tiendas, registramos un verdadero entusiasmo de los clientes que están ansiosos por celebrar la ocasión”, dijo Jason Billings-Cray, comprador de temporada de la empresa.

Las marcas británicas de artículos de lujo también han aprovechado la oportunidad de marketing para los bolsillos más pudientes que buscan algo más llamativo que un peluche o un recipiente para galletas.

Boodles, una joyería familiar, lanzó un anillo coronation gemini único en su especie, que cuesta 395.000 libras (US$ 496.000) y lleva dos piedras de la mina sudafricana que produjo el diamante Cullinan, incorporado a las Joyas de la Corona. Deakin & Francis vende gemelos de la coronación en plata de ley por 340 libras (US$ 425), y Hackett London ofrece un pañuelo de bolsillo de la coronación por 74 libras (US$ 92).

El anillo coronation gemini, de Boodles, cuesta 395.000 libras (US$ 496.000). Crédito: Cortesía de Boodles

Las marcas británicas de artículos de lujo se benefician desde hace tiempo de su asociación con la monarquía, según Helen Brocklebank, CEO de Walpole, la asociación del sector en el Reino Unido.

Con motivo de la coronación, las marcas de lujo británicas “han adquirido artículos únicos en todos los niveles de la economía, y estamos viendo que la gente los compra, sobre todo los estadounidenses y los clientes de la UE”, añadió.

“El poder de influencia de la realeza es muy importante para las marcas”, declaró a CNN.

¿Un golpe de US $ 1.000 millones al PIB?

La ocasión real también supondrá un impulso crucial para el sector hostelero británico, que apenas se había recuperado de la pandemia de covid-19 cuando se vio afectado por la escalada de los costos alimentarios y energéticos.

Un tercio de las empresas de hostelería afirma que corre el riesgo de quebrar en el próximo año, según una encuesta reciente del organismo del sector UKHospitality.

“La coronación es un momento muy útil. Podría dar ese impulso a la confianza”, afirmó la CEO, Kate Nicholls. “Creo que hay mucha expectativa. Es un acontecimiento excepcional. Mucha gente querrá reunirse en sus pubs, bares y restaurantes locales”.

Una cafetería de Londres muestra un cartel para celebrar la coronación del rey Carlos III. Crédito: Kirsty Wigglesworth/AP

En Londres, la ocupación hotelera durante el fin de semana de la coronación se sitúa en el 96%, según Nicholls.

El Centre for Economics and Business Research calcula en 337 millones de libras (US$ 420 millones) el aumento del turismo y del gasto en bares durante los tres días del fin de semana, que incluye un día festivo más, el 8 de mayo.

“Las cerveceras y los bares del Reino Unido se preparan para celebrar esta ocasión trascendental organizando eventos especiales, elaborando cervezas de edición limitada y aprovechando la ampliación del horario de apertura durante el fin de semana largo”, declaró en un comunicado Emma McClarkin, CEO de la Asociación Británica de Cervecerías y Pubs.

VisitEngland, un organismo turístico, calcula que el impulso derivado del aumento de los viajes nacionales durante el fin de semana será mucho mayor: 1.200 millones de libras (US$ 1.500 millones).

Por otra parte, una encuesta realizada en marzo por la asociación de turismo UKinbound entre 105 empresas turísticas reveló que solo el 16 % había registrado un aumento de las reservas de visitantes internacionales relacionadas con la coronación o la final del Festival de Eurovisión, que se celebra en Liverpool el 13 de mayo.

Turistas sentados en un autobús turístico de la coronación, en Londres, el lunes 24 de abril de 2023. Crédito: Kin Cheung/AP

Sin embargo, también se ha criticado el costo para los contribuyentes del ostentoso evento, especialmente en medio de una crisis del costo de la vida que está obligando a un número creciente de británicos a depender de los bancos de alimentos para llegar a fin de mes.

El Palacio de Buckingham dijo este martes que publicará los detalles del costo de la coronación “a su debido tiempo”.

“Una de las lecciones del funeral de Su difunta Majestad fue cómo una ocasión nacional como esta, una gran ocasión de Estado, atrae un enorme interés mundial que compensa con creces el gasto que conlleva”, dijo un portavoz a CNN.

Pero la pérdida de producción causada por el día festivo adicional del lunes 8 de mayo disminuirá el beneficio global para la economía. (El de la coronación será el tercer lunes festivo de este mes).

Cuando el PIB británico se contrajo un 0,6 %, en septiembre de 2022, la Oficina de Estadísticas Nacionales dijo que la caída se explicaba en parte por el día festivo extra por el funeral de Estado de la reina ese mes, ya que algunas empresas cerraron o ajustaron sus operaciones ese día.

En un estudio publicado en abril del año pasado, la consultora PwC estimó que un festivo que cae en lunes cuesta a la economía británica 877 millones de libras (US$ 1.100 millones), incluso después de considerar el impulso que supone para el gasto de los consumidores.

El costo medio de los días festivos, si se tienen en cuenta también los que caen en viernes, que suelen ser días menos productivos que los lunes, asciende a 831 millones de libras (US$ 1.000 millones), según PwC. El aumento del consumo en 367 millones de libras (US$ 458,5 millones), explicó, se ve compensado con creces por el impacto estimado de 1.200 millones de libras (US$ 1.500 millones) en la producción.

— Max Foster y Duarte Mendonca contribuyeron con este reportaje.

