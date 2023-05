By

May 29th, 2023

Alexandra Ferguson

Hong Kong (CNN) — El enviado de China para la guerra en Ucrania finalizó una gira de casi dos semanas por Europa con una parada en Moscú el viernes, cerrando una misión que sirvió como una prueba clave del intento de Beijing de negociar el fin del conflicto.

El interés declarado de Beijing en promover la comunicación para resolver el conflicto ha sido bienvenido provisionalmente en Europa, donde el representante especial de Chian, Li Hui, se reunió con funcionarios de Ucrania, Polonia, Francia, Alemania y la sede de la Unión Europea en Bruselas en una gira que comenzó el 16 de mayo.

Sin embargo, el viaje de Li también puso al descubierto las divisiones entre China y Europa en lo que respecta a la forma de alcanzar la paz, y sirvió para subrayar la estrecha alineación de Beijing con Moscú.

Rusia y China contraatacan a un G7 que los considera una amenaza

Li recibió una cálida acogida durante su última parada en la capital rusa, donde anteriormente había sido embajador de China durante una década, y el ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, elogió el viernes la “posición equilibrada” de Beijing sobre la guerra y su disposición a desempeñar un “papel positivo” en su solución.

Sin embargo, en toda Europa, los funcionarios destacaron un punto diferente: la necesidad de una paz que permita que Rusia retire sus tropas invasoras y se restablezca el territorio legal de Ucrania, y su interés en que China apoye esa visión, cosa que aún no ha hecho.

En cambio, según las lecturas de Beijing, Li abogó por crear un “consenso” para las conversaciones de paz y fortalecer la propia “arquitectura de seguridad” de Europa, una referencia velada a la opinión de China de que Europa no debe protegerse a sí misma a través de instituciones como la OTAN, que incluyen a Estados Unidos pero no a Rusia.

“El problema básico es que China no quiere que Rusia o Putin parezcan haber fracasado… (y) un acuerdo que exija que Rusia renuncie a los territorios conquistados en la invasión sería una derrota para Rusia”, dijo Steve Tsang, director del Instituto SOAS China de la Universidad de Londres.

Como tal, eso “no está sobre la mesa para China”, dijo Tsang. “Pero Ucrania no puede aceptar nada que no implique la restauración de sus territorios”, y la Unión Europea no quiere que “parezca que [Rusia] se sale con la suya” con las ganancias territoriales de su invasión, añadió.

ANÁLISIS | Putin quiere hacer creer a China que puede derrotar a Ucrania, pero su costosa táctica militar aún no da resultados

Una paz “justa”

China —que ve a Rusia como un socio clave y un contrapeso en medio de sus crecientes tensiones con Occidente— se ha negado a condenar la invasión de Ucrania por parte de Moscú ni a pedir la retirada de las tropas rusas del territorio de Ucrania, a pesar de que millones de personas se han visto desplazadas y decenas de miles han muerto en el ataque no provocado del Kremlin contra el país.

Esa postura ha horrorizado a gran parte de Europa, y la gira de Li se produce en un momento en que China intenta reparar las relaciones allí.

Un documento de posición de 12 puntos redactado de manera imprecisa sobre la visión de China para la “solución política” del conflicto, publicado a principios de este año y promovido por Li durante su gira, decía que deberían abordarse las “preocupaciones legítimas de seguridad” de “todos los países”.

También dijo que se debe defender la “soberanía, la independencia y la integridad territorial” de todos los países.

Pero lo más importante es que el documento no pedía la retirada de las tropas rusas para poner fin a las hostilidades, sino que abogaba por un alto al fuego, algo que, según los críticos occidentales, equivale a permitir que Rusia consolide sus conquistas territoriales ilegales.

Las críticas a la postura de China sobre cómo poner fin al conflicto y a su estrecha relación con Rusia estaban implícitas en los resúmenes proporcionados por los funcionarios europeos de sus reuniones con Li, en las que instaron a Beijing a alinearse más con sus puntos de vista.

“Cualquier intento de igualar el estatuto de Rusia —la agresora en este conflicto— y Ucrania, la víctima, no es aceptable”, dijo a Li el viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Wojciech Gerwel.

“Cualquier forma significativa de poner fin a la ilegal guerra de agresión de Rusia contra Ucrania debe ser coherente con la Carta de las Naciones Unidas en su totalidad”, dijo el vicesecretario general de Asuntos Políticos de la Unión Europea, Enrique Mora, en su reunión con el enviado chino.

China pide un alto el fuego entre Rusia y Ucrania mientras se cuestionan sus afirmaciones de “neutralidad”

Frédéric Mondoloni, director de Asuntos Políticos y de Seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, dijo a Li que París estaba convencido de que China podía desempeñar un papel en una “paz justa y duradera”, en particular en lo que respecta a la “soberanía e integridad territorial” de Ucrania, al tiempo que destacó que Moscú tenía “toda la responsabilidad por el desencadenamiento y la continuación de la guerra”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, también subrayó la propia “fórmula de paz” de Kyiv, que incluye un llamamiento inequívoco a la retirada de las tropas rusas y a la devolución de sus fronteras reconocidas internacionalmente cuando se reunió con Li a principios de este mes.

Cuando se le preguntó acerca de la gira de Li el viernes, Mao Ning, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo que los esfuerzos de China en pro de las conversaciones de paz habían “recibido un amplio entendimiento y apoyo de la comunidad internacional”.

El mensaje

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, recibe a Li Hui, representante especial de China para asuntos euroasiáticos, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en Moscú el 26 de mayo de 2023.Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia/Agencia Anadolu/Getty Images

Sin embargo, si bien Beijing ha insistido en permanecer neutral con respecto a la guerra, su estrecha posición con Rusia y su relación beligerante con Estados Unidos, a quien ha acusado de alimentar el conflicto al apoyar la defensa de Ucrania, también han suscitado dudas sobre las intenciones de su campaña por la paz.

Durante el fin de semana, Kuleba abordó un informe publicado en el diario The Wall Street Journal en el que se citaba a funcionarios occidentales que decían que Li presionó a sus interlocutores europeos para que instaran a un alto al fuego inmediato, lo que, por extensión, dejaría partes de Ucrania bajo el control de Rusia.

“Me puse en contacto inmediatamente con mis colegas de las capitales que visitó (Li) y todos me confirmaron que no había habido conversaciones ni negociaciones sobre el reconocimiento como Rusia de los territorios (que actualmente controla) en Ucrania”, dijo Kuleba en un mensaje de video publicado en su página de Facebook.

“Nadie hará nada contra nosotros a espaldas de Ucrania, porque hemos establecido relaciones de confianza con todos nuestros socios clave”, añadió.

¿Necesita Rusia el apoyo de China para seguir con la guerra en Ucrania?

Cuando se le preguntó acerca de la noticia en una rueda de prensa este lunes, Mao, del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, negó la caracterización del diario The Wall Street Journal de las reuniones de Li y, en cambio, señaló las propias lecturas de China de las reuniones.

Si bien es posible que China tenga una influencia limitada a la hora de cambiar las opiniones sobre las condiciones de paz, los observadores afirman que hay áreas en las que Europa agradecerá una mejor comunicación, como la seguridad alimentaria, la ayuda humanitaria y la lucha contra las amenazas nucleares.

Mientras tanto, sigue existiendo la esperanza de que China pueda utilizar su relación con el Kremlin para impulsar a Putin hacia la paz, una opinión que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pregonó recientemente durante una visita a Beijing el mes pasado.

“La visita es valiosa para los europeos porque pueden utilizar a Li para transmitir un mensaje directamente a los líderes de Beijing y, potencialmente, a Moscú. Li tiene una línea directa con Xi Jinping y podría estar mejor preparado para comunicarse con Xi que el personal de las embajadas chinas en Alemania, Francia o Polonia”, dijo Moritz Rudolf, becario e investigador del Centro Paul Tsai China de la Facultad de Derecho de Yale en Estados Unidos.

“La pregunta crucial es qué mensaje de Europa —Kyiv, Varsovia, Berlín, París y Bruselas— transmitirá Li en Moscú y Beijing”, dijo.

–Xiaofei Xu, Andrew Carey, Yulia Kesaieva, Olga Voitovych y Darya Tarasova de CNN contribuyeron a este reportaje.

