Ángela Reyes Haczek

(CNN) — Hay pocas cosas de las que se puede estar más seguro en la vida que del hecho de que un demócrata o un republicano ganará siempre las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En este país no suele haber terceros partidos ni independientes. Lo más probable es que el demócrata Joe Biden o el republicano Donald Trump sean elegidos dentro de un año.

Pero sería una tontería descartar lo que nos dicen las encuestas actuales: el independiente Robert F. Kennedy Jr. está obteniendo mejores resultados en las encuestas que cualquier otro candidato independiente o de terceros partidos en toda una generación. Él, junto con otros candidatos de partidos no mayoritarios, tiene una oportunidad real de influir en el resultado de las elecciones de 2024.

Los números de Robert F. Kennedy Jr.

Echa un vistazo a una encuesta reciente de la Universidad de Quinnipiac: Kennedy alcanzó el 22% entre los votantes registrados. Esa cifra me pareció muy alta, así que fue a revisar entre encuestas históricas.

El último candidato presidencial independiente que obtuvo más del 20% de apoyo en una encuesta a un año de las elecciones fue Ross Perot en 1992. Acabó obteniendo el 19% del voto popular.

Perot es una excepción, ya que los candidatos independientes o de terceros partidos suelen desvanecerse a medida que se acercan las elecciones. John Anderson superó el 20% durante la campaña de 1980, pero luego solo obtuvo el 7% en noviembre. En 1968, el exgobernador de Alabama George Wallace alcanzó el 21% en las encuestas previas a las elecciones como candidato de un tercer partido, antes de obtener un 14% cuando se emitieron los votos.

Lo sorprendente, sin embargo, es que estos tres han sido los únicos candidatos de un partido no mayoritario que han superado el 20% a un año de las elecciones en la historia de las encuestas. Kennedy ahora forma parte de este selecto grupo.

Además, esos tres candidatos anteriores acabaron superando el 5% (si no el 10%) en el resultado final.

No sabemos dónde terminará Kennedy, obviamente. Sin embargo, sus números en los estados indecisos deberían estar llamando la atención. Según las encuestas de The New York Times y el Siena College, Kennedy estaba entre el 25% y el 25% en los seis estados más ajustados en los que Biden ganó sobre Trump en 2020: Georgia, Arizona, Wisconsin, Pensilvania, Nevada y Michigan.

Las encuestas de Times/Siena fueron notables, por supuesto, porque a principios de esta semana desataron el nerviosismo de algunos demócratas y la euforia de algunos republicanos. Trump obtuvo más votos que Biden en cinco de esos estados entre los votantes registrados y en cuatro de ellos entre los posibles votantes.

Si los resultados finales coincidieran con esas encuestas, Trump ganaría las elecciones.

Pero cuando Kennedy se presentó como opción entre los votantes probables, Trump solo aventajaba a Biden en dos estados (Georgia y Nevada). Su ventaja de 5 puntos en Arizona y Pennsylvania se desvaneció en empates. Biden tenía una ventaja dentro del margen de error en Pensilvania, mientras que ambos estaban empatados en Michigan.

Dicho de otro modo, una clara ventaja de Trump en las encuestas se convirtió en un revoltijo sin un claro favorito a la victoria en el Colegio Electoral gracias a Kennedy. Tanto Biden (34%) como Trump (36%) se situaron por debajo del 40% en el conjunto de los seis estados.

El hecho de que un candidato independiente pudiera llevarse una parte tan grande de los votos no debería sorprender. Los índices negativos tanto de Biden como de Trump se sitúan en torno a los 50 puntos en la encuesta Times/Siena (y en otras también). Están empatados con la demócrata Hillary Clinton y Trump en 2016 como los dos aspirantes a la candidatura de su partido que menos gustan en la historia de las encuestas.

Otros candidatos en la carrera

Teniendo en cuenta todo esto, no es de extrañar que estemos viendo a otros candidatos independientes y de terceros partidos saltar o potencialmente saltar a la carrera de 2024.

El independiente Cornel West obtuvo un 6% y un 4% en las recientes encuestas de Quinnipiac y CNN/SSRS.

Jill Stein anunció el jueves su candidatura por el Partido Verde para 2024. Obtuvo alrededor del 1% de los votos a nivel nacional en 2016, pero obtuvo notablemente más votos en Michigan, Pensilvania y Wisconsin que los márgenes de victoria de Trump sobre Clinton en esos estados.

También el jueves, el senador por Virginia Occidental Joe Manchin dijo que no se presentará a la reelección el año que viene. A principios de año barajó la idea de presentarse como candidato de un tercer partido. Manchin obtuvo un 10% como candidato sin etiquetas en una encuesta del PRRI durante el verano.

Ahora bien, no es probable que ninguno de estos candidatos de partidos no mayoritarios gane. Pero eso no es lo importante cuando hablamos de ellos.

Merece la pena hablar de ellos porque tienen muchas más probabilidades de lo habitual de arrebatar una gran parte del voto a los partidos mayoritarios, con los que muchos estadounidenses se sienten desencantados. El ganador final podría llegar con bastante menos que la mayoría.

Si los analistas políticos no tienen en cuenta el hecho de que alguien como Kennedy está obteniendo más del 20% en algunas encuestas, pueden estar pasando por alto una señal potencial de hacia dónde se dirige 2024.

