Hong Kong (CNN) — Una llamada telefónica largamente esperada entre el líder chino Xi Jinping y el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky este miércoles fue bienvenida tentativamente en Washington y partes de Europa por su potencial para aumentar el diálogo que resuelva la brutal guerra de Rusia en Ucrania.

También marca el paso más concreto dado hasta la fecha por China para asumir el papel de mediador que durante meses ha dicho desempeñar.

Pero la conversación de una hora, que se cree que es la primera entre los dos líderes en los 14 meses desde que Rusia invadió Ucrania, también viene con pocas propuestas tangibles sobre cómo China podría ayudar a salvar la devastadora división creada por la guerra entre los dos países.

Y su momento, cuando Beijing está muy enfocado en fortalecer los lazos con Europa en medio de relaciones que se están derrumbando con Estados Unidos, también sugiere que hay más impulsores que solo la paz en el cálculo de China, dicen analistas.

Los lazos de China y Europa se han desgastado desde el estallido de la guerra, ya que los líderes europeos han observado consternados cómo Beijing se negó a condenar la invasión y, en cambio, reforzó sus lazos económicos y diplomáticos con Moscú, incluso uniéndose al Kremlin para culpar a la OTAN por alimentar el conflicto.

Los esfuerzos de Beijing para reparar esas relaciones tuvieron un gran tropiezo a principios de esta semana después de que el principal diplomático de China en París sugiriera en una entrevista televisada que los antiguos Estados soviéticos no tienen estatus bajo el derecho internacional, visto como un guiño potencial a la opinión de Putin de que Ucrania debería ser parte de Rusia.

“Es difícil separar el momento de la llamada Xi-Zelensky de esos eventos”, dijo Brain Hart, miembro del proyecto de energía de China del centro de expertos de Washington para estudios estratégicos e internacionales.

“Xi probablemente programó la llamada para calmar los temores en Europa, pero queda por ver si la llamada ayudará mucho a Beijing… Los altos mandos en Beijing se retractaron de las declaraciones del embajador, pero el daño ya estaba hecho, retrasando los intentos de Beijing para suavizar el empeoramiento de los lazos con gran parte de Europa”, agregó.

El líder chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin se dan la mano después de firmar una declaración conjunta en Moscú el 21 de marzo de 2023. (Crédito: Xie Huanchi/Xinhua/Getty Images)

“Muchos créditos”

Zelensky, quien durante meses había expresado interés en hablar con Xi, se refirió a las esperanzas del papel de China en la paz después de la llamada, y lo caracterizó en su discurso nocturno a los ucranianos como una “oportunidad de usar la influencia política de China para restaurar la fuerza de los principios y reglas en los que debe basarse la paz”.

Xi, por su parte, prometió que China “no se quedaría de brazos cruzados” y planeó enviar un enviado especial para impulsar la comunicación “con todas las partes” hacia las conversaciones de paz, según una lectura china de la llamada, una medida que similar a los pasos que Beijing ha tomado en otros conflictos regionales, incluidos Afganistán y Siria.

Pero lo que exactamente China podría o espera lograr sigue lejos de estar claro, ya que Beijing dio a conocer pocos detalles concretos más allá del nombramiento del enviado Li Hui, ex embajador chino en Rusia.

Mientras tanto, la guerra continúa con Rusia, que no está dispuesta a ceder territorios ganados ilegalmente y Ucrania se compromete a luchar hasta que restablezca sus fronteras legítimas.

“Los chinos también tienen expectativas realistas sobre lo que pueden lograr, ya que nadie cree que Rusia o Ucrania estén listas para sentarse y hablar en este momento”, dijo Yun Sun, director del Programa de China en el centro de pensamiento Stimson Center de Washington.

En cambio, la decisión de China de llamar a Zelensky ahora puede ser más un intento de capitalizar el apoyo francés para su papel de mediador después de una reciente visita del presidente de Francia Emmanuel Macron a China y para obtener cualquier beneficio de Europa, agregó Sun.

“Para China, (el que) la guerra no vaya a terminar pronto no significa que no deba aprovechar la oportunidad de aumentar su poder e influencia diplomática, (y) fortalecer la buena voluntad con Europa… El éxito no está garantizado para ninguna mediación, pero hacer el esfuerzo le da a China muchos créditos y eso no es insignificante”, dijo.

China ya parecía estar lista para impulsar estas ópticas, con su Ministerio de Relaciones Exteriores anunciando el llamado en una rara rueda de prensa especial solo para invitados en Beijing este miércoles por la noche.

¿Es China un jugador neutral?

Pero bajo otro conjunto de ópticas, la estrecha relación de Beijing con Moscú ya ha arraigado un profundo escepticismo en Occidente sobre el papel potencial de China como mediador.

Desde la invasión rusa de Ucrania, Xi ha afirmado la neutralidad de China, pero ha hablado con Putin cinco veces, incluidas dos en persona, sin levantar el teléfono para llamar a Zelensky, a pesar de una asociación de nivel estratégico de años entre sus países.

China también ha seguido realizando ejercicios militares junto con las fuerzas rusas. Su ministro de defensa visitó Moscú a principios de este mes y elogió la confianza “cada vez más consolidada” entre los dos países.

Un “arreglo político” vagamente redactado para el conflicto presentado por China en el primer aniversario de la invasión, y planteado por Xi a Zelensky este miércoles, ha sido ampliamente visto en Occidente y Kyiv como mucho más favorable para Rusia que Ucrania. Pide un alto el fuego, pero no incluye ninguna disposición de que Moscú retire primero sus tropas de la tierra ucraniana.

Es probable que este historial y los estrechos lazos personales entre Xi y Putin, subrayados aún más durante una visita de tres días del líder chino a Moscú el mes pasado, socaven la credibilidad de Xi ante los ojos de Zelensky, dicen analistas.

Pero esta relación también ha sido la razón por la que algunos líderes, incluidos Zelensky y Macron, han expresado la esperanza de que Xi pueda aprovechar su influencia para influir en Rusia para que respete el derecho internacional.

Cuando se trata de asumir un papel de mediador, dicen los analistas, China podría evolucionar su posición de “acuerdo político” a una que se considere más aceptable para Ucrania. Y también puede tratar de impulsar el progreso al alinearse con otros países fuera del bloque occidental que también han pedido conversaciones de paz, incluido el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien estuvo en Beijing a principios de este mes.

Pero al mismo tiempo, la importancia crítica de la relación con Rusia para China también podría significar que simplemente hay algunos botones que Beijing tendría cuidado de evitar presionar, lo que socavaría el potencial de una verdadera mediación.

“No hay indicios de que Xi esté tratando de que Putin o Rusia hagan concesiones de ningún tipo (y) la lectura china (de la llamada) no incluye nada concreto que pueda iniciar un proceso de paz”, dijo Steve Tsang, director del Instituto SOAS China en Londres.

“Dado que la guerra es existencial para Ucrania, no puede encontrar ninguna mediación extranjera tan creíble si la parte mediadora apoya claramente la postura de Rusia, que inició la invasión”, agregó.

— Nectar Gan de CNN, Steven Jiang, Yulia Kesaieva y Radina Gigova de CNN contribuyeron con este reportaje.

