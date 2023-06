Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — ¿Sabes quién va tercero en las encuestas de la carrera republicana a la presidencia en 2024? Puede parecer una pregunta extraña dado que los dos principales candidatos, el expresidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, son los únicos que promedian más del 5% a nivel nacional.

La respuesta, sin embargo, es el exvicepresidente Mike Pence y la exembajadora ante las Naciones Unidas Nikki Haley, ambos empatados a solo el 4%.

La republicana Nikki Haley anuncia su aspiración a la Casa Blanca para 2024

Más preocupante para Haley, que participará en un foro de CNN la noche de este domingo, y para otros candidatos que no están entre los dos primeros, es la aparente nacionalización del proceso de primarias del Partido Republicano este año. Lo vemos reflejado en las encuestas estatales, incluidas las votaciones anticipadas y en las de los estados de origen de los candidatos declarados: todas muestran en gran medida una ventaja significativa para Trump.

Las primarias presidenciales, a diferencia de las elecciones generales, no se celebran el mismo día. Son secuenciales, y los estados que votan primero adquieren una importancia desmesurada. Esta es la razón por la que los candidatos republicanos acuden en masa a Iowa (para sus asambleas) y New Hampshire (para las primeras primarias del país).

En años recientes, los líderes de las encuestas nacionales en este punto de la temporada de primarias que luego perderían las designaciones de sus partidos lo hicieron en parte porque perdieron los caucus de Iowa. Eso les ocurrió a los dos candidatos con mayor ventaja a nivel nacional: el republicano Rudy Giuliani y la demócrata Hillary Clinton, en 2008.

Ambos estaban claramente en apuros en Iowa a esas alturas del ciclo. De hecho, ninguno de los dos encabezaba las encuestas del Des Moines Register de mayo de 2007.

La contienda hacia 2024 se nacionaliza

Este año, no vemos tanta desconexión entre las encuestas nacionales y las de los primeros estados, al menos de momento. Los dos candidatos más votados en las encuestas de Iowa y New Hampshire son Trump y DeSantis. Una encuesta de la Universidad de New Hampshire realizada a mediados de abril, por ejemplo, daba a Trump un 42% y a DeSantis un 22%. El gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, que se espera que anuncie sus planes para 2024 esta semana, estaba en tercer lugar con un 12%.

Centrémonos en el dato de Sununu. Hace unos años, señalé que una de las mejores maneras de predecir si un candidato que va atrás en las encuestas nacionales y de los primeros estados podría sorprender a la gente es examinando cómo lo estaba haciendo en sus estados de origen.

En este momento del ciclo de 2016, el senador Bernie Sanders ya lideraba las primarias demócratas de Vermont, a pesar de la considerable ventaja nacional de Hillary Clinton. Por otro lado, la falta de fuerza en las encuestas del exgobernador de Maryland Martin O’Malley en su estado natal me hizo descartarlo como aspirante.

Las encuestas en su estado natal son un indicador temprano crucial de la fuerza de un candidato. Allí los votantes conocen mejor a los candidatos. Si no puedes despuntar donde los votantes ya te conocen, ¿cómo vas a hacerlo en estados donde los votantes te están empezando a conocer?

Sununu no necesita preocuparse por el reconocimiento de su nombre en el estado de Granito. Lo mismo le ocurre a Haley en Carolina del Sur, donde fue gobernadora. Carolina del Sur es también el tercer estado en el calendario de candidaturas del Partido Republicano para 2024, después de Iowa y New Hampshire.

La exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley habla en un mitin en Greer el 4 de mayo de 2023. (Crédito: Peter Zay/Anadolu Agency/Getty Images)

La encuesta más reciente de Carolina del Sur que cumple las normas de CNN para su publicación sitúa a Trump muy por delante. La encuesta de la Universidad de Winthrop, realizada a principios de abril, daba a Trump un 41%, a DeSantis un 20% y a Haley un 18%. Su compatriota de Carolina del Sur, el senador Tim Scott, se situaba en el 7%. Datos más recientes apuntan a que Haley bajó un poco y Scott subió en las últimas semanas, aunque Trump sigue muy por delante.

Es muy posible que Trump mantenga su ventaja y saque a Haley de la contienda con una victoria en las primarias de Carolina del Sur. Recordemos que ya hizo algo parecido en 2016, cuando acabó con la candidatura presidencial del senador Marco Rubio al derrotarle en Florida.

¿Debilidades en su armadura?

Por supuesto, puedes detectar dónde es vulnerable Trump, si te fijas bien.

Por ejemplo, en Florida, DeSantis y Trump se intercambiaron el liderazgo en las encuestas este año.

Ron DeSantis va tras Trump como nunca antes lo había hecho

Y se puede argumentar que estas primeras encuestas estatales sugieren en general que Trump es un poco más débil de lo que podrían indicar las cifras nacionales. Por término medio, sus encuestas se sitúan entre los 40 y los 50 puntos en los primeros estados, frente a los 50 puntos a nivel nacional. En otras palabras, la mayoría de los votantes de los primeros estados se decantan por alguien que no es Trump, lo que no ocurre a nivel nacional.

¿Se imaginan lo devastador que sería para Trump perder en New Hampshire o Carolina del Sur, o en ambos? Perforaría un gran agujero en la idea de que su designación es inevitable.

Por el momento, sin embargo, ese escenario parece una fantasía. Trump puede estar mostrando cierta debilidad en los primeros estados de votación, pero no en el mismo grado que los líderes nacionales que perdieron en años anteriores.

Trump puede ser derrotado. Solo que va a ser muy difícil.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.