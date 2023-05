Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — El lanzamiento de la aspiración presidencial de Ron DeSantis fracasó como uno de los primeros prototipos de los cohetes de Elon Musk.

El gobernador de Florida se preparó durante meses para postularse para presidente, pero en su lanzamiento oficial de la aspiración presidencial cometió un pecado político cardinal: ofrecer a sus oponentes, especialmente al expresidente Donald Trump, una oportunidad para convertirlo en objeto de burla.

Primero, DeSantis tomó la decisión poco ortodoxa de hacer oficial su tan esperada candidatura no entre los votantes regulares, sino en una transmisión de audio de Twitter Spaces junto a Musk, el multimillonario propietario de la plataforma de redes sociales, lo que significó el momento más importante en su carrera política interpretado a través de una voz incorpórea.

Y aún así, la entrevista de lanzamiento se retrasó y estuvo plagada de fallas. El cliché de que el mejor día de la campaña de cualquier candidato presidencial es cuando anuncian sus aspiraciones por primera vez no se aplicará a DeSantis, quien logró borrar su propio mensaje. E incluso cuando el evento se puso en marcha, se sintió más como una fiesta de fanáticos para Musk, ya que varios líderes de opinión conservadores llamaron para impulsar a DeSantis pero parecían más efusivos con su anfitrión.

“Parecía que él era un locutor de radio y no el futuro líder del mundo libre”, dijo la exdirectora de comunicaciones de la administración Trump, Alyssa Farah Griffin, a Anderson Cooper de CNN.

Si DeSantis quiere vencer a Trump, quien casi lo duplicó entre un 53% y un 26% en una nueva encuesta de CNN sobre la carrera republicana publicada este miércoles, tendrá que hacer una campaña casi perfecta. Por lo tanto, su lanzamiento vacilante no fue un comienzo prometedor, especialmente porque socavó su mensaje central de que tiene el tipo de disciplina y enfoque que podría hacer que su presidencia sea mucho más exitosa que el mandato de Trump.

Los aliados del expresidente, que organizaron durante semanas agresivos ataques contra el exprotegido de Trump, quien claramente cree que es su mayor amenaza principal, apenas pudieron contener la alegría por el fiasco que desbordó el gran momento de DeSantis.

“El fallido anuncio de campaña de Ron DeSantis es otro ejemplo de por qué no está listo para el trabajo. Hay mucho en juego y la lucha para salvar a Estados Unidos es demasiado crítica como para apostar por un novato que claramente no está listo para el horario de máxima audiencia”, dijo Karoline Leavitt, portavoz del PAC Make America Great Again, alineado con Trump.

Incluso la campaña del presidente Joe Biden participó en el acto, tuiteando un enlace a su máquina de recaudación de fondos, que, bromeó, funcionó, a diferencia de la transmisión de audio de DeSantis.

DeSantis intentó desviar el fiasco al publicar un video en el que se jactaba de que “rompió Internet” porque muchas personas estaban emocionadas de escucharlo en Twitter Spaces.

Pero al darle un regalo anticipado a un rival tan despiadado como Trump, que sin duda volverá a ser contada en versiones cada vez más fulminantes y humillantes por el el gran showman en sus próximos mítines de campaña, DeSantis es culpable de un gran error, uno que es especialmente sorprendente ya que sus asesores tuvieron meses para coreografiar su primer movimiento oficial en el escenario nacional. Ahora está bajo presión inmediata para cambiar la narrativa para que los eventos caóticos de este miércoles no se conviertan en una metáfora de su campaña.

Incluso antes de que se hiciera oficial, su campaña en la sombra parecía desinflarse en las últimas semanas luego del rebote de Trump, de algunos momentos extraños en una gira por el extranjero de DeSantis y su fracaso para disuadir a otros rivales de saltar a lo que ahora es un campo primario abarrotado. El comienzo tambaleante de DeSantis ahora puede ofrecer alguna esperanza a los candidatos con un solo dígito en las encuestas, como la ex gobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley y el senador de Carolina del Sur Tim Scott, de que está en una trayectoria descendente irreversible.

Problemas mayores que una transmisión de audio fallida

Sin embargo, al final, si el gobernador de Florida puede sacudirse la vergüenza del miércoles por la noche, su intento de ganar la nominación republicana no se decidirá por la transmisión de audio defectuosa de Twitter Spaces. Vale la pena recordar que Trump, por ejemplo, lleva mucho más equipaje que un lanzamiento de campaña deslucido, dados sus dos juicios políticos, una acusación en un caso de dinero secreto en el que se declaró inocente, el juicio civil de US$ 5 millones después de que fue declarado responsable de abuso sexual y difamación, y varias otras investigaciones en curso relacionadas con su conducta después de las elecciones de 2020 y el manejo de documentos clasificados. Trump ha negado haber actuado mal en todos los casos, pero también tiene un largo catálogo de comportamientos salvajes e indignantes que incluso algunos de sus partidarios republicanos consideran inaceptables.

Pero DeSantis ya tenía una montaña que escalar antes de hacer oficial su precandidatura de manera ridícula este miércoles. Está tratando de hacer algo que nadie en el Partido Republicano ha logrado hacer desde que el expresidente bajó su escalera mecánica dorada en 2015: vencerlo. Y aunque los rivales de DeSantis y lo que él llama los “medios heredados” se concentrarán en los problemas en el lanzamiento de su campaña, la verdadera prueba de los próximos meses es si puede lanzar un ataque contra Trump convincente.

Cuando la transmisión de Twitter Spaces cobró vida, DeSantis presentó un argumento inequívoco de por qué su disciplina y antecedentes significan que él, y no Trump, debe liderar al Partido Republicano en las próximas elecciones. Presentó una marca despiadada de ideología cultural conservadora simplificada mientras arremetía contra las “élites” y los medios de comunicación, que está calculada para deleitar a las audiencias primarias más amplias que conocerá en las próximas semanas. DeSantis no dejó dudas de que planea liderar la administración más derechista de la historia, que golpearía a Washington como una bola de demolición si gana en 2024.

Acusó a Biden de imponer el “autoritarismo médico” durante la pandemia de covid-19 , prometió una revisión de toda la “enchilada” de las autoridades de salud pública en Washington, afirmó que los demócratas estaban obsesionados con la “ideología woke” y con armar al gobierno federal para perseguir a los conservadores mientras violaban las libertades estadounidenses básicas.

DeSantis presentó su propio historial de enfrentarse a los liberales en las escuelas, los negocios y la atención sanitaria como prueba de que podría poner a EE.UU. en un rumbo fundamentalmente diferente que refleje su liderazgo en Florida, al tiempo que insinuó que poco se haría si el expresidente acabara de nuevo en el Despacho Oval.

“Gobernar no es entretenimiento”, dijo DeSantis, haciendo una crítica clara pero no específica del caos que sacudió a EE.UU. durante el mandato presidencial de Trump, antes de reprender indirectamente al expresidente por perder en 2020 y dañar las esperanzas republicanas en las elecciones intermedias de 2022.

“Debemos acabar con la cultura de perder que ha infectado al Partido Republicano en los últimos años. Debemos mirar hacia adelante y no hacia atrás”.

DeSantis, sin mensaje nacional

Fue notable que DeSantis, aunque obviamente atraía a una audiencia primaria republicana, casi no tenía nada que decir a los estadounidenses que no comparten su ideología conservadora. No hubo alcance a una audiencia más amplia y menos partidista. Y no tiene sentido que DeSantis, de ser elegido, represente a todos los estadounidenses o tenga alguna visión de cómo lideraría el mundo occidental en un momento de gran inestabilidad internacional.

En cambio, DeSantis se concentró en argumentar efectivamente que Trump, a pesar de toda su popularidad en el Partido Republicano, se ha convertido en una gran distracción.

Pero su decisión de no mencionar al expresidente por su nombre subraya no solo la fortaleza de la campaña de Trump, sino también el hecho de que DeSantis no ha resuelto una de las preguntas más apremiantes de su candidatura: cómo enfrentarse a Trump sin alejar a sus seguidores que podría estar abiertos a un abanderado menos errático de “Make America Great Again”.

Otro desafío para DeSantis es que, si bien podría estar presentando un caso perfectamente lógico de por qué es hora de que el partido se aleje de Trump, las conexiones de los activistas republicanos con el expresidente son más emocionales que intelectuales.

Postular a Trump podría no ser un movimiento políticamente sensato porque corre el riesgo de alejar a los votantes moderados de los estados indecisos que abandonaron el Partido Republicano en las elecciones intermedias del año pasado y en 2020. Pero el trumpismo es tanto un sentimiento como una ideología. Los partidarios del expresidente tienen un parentesco casi espiritual con su héroe. E incluso muchos republicanos de base que tienen reservas sobre su comportamiento lo protegen contra los ataques de aquellos a quienes ha retratado como sus enemigos.

Esta dura verdad, más que un lanzamiento de precampaña vergonzoso y mal organizado, puede ser el factor que condena a DeSantis, si no puede superar a Trump.

Por ahora, después de un desastre provocado por su propia campaña, está bajo presión para involucrar de inmediato a los votantes y demostrar que el anuncio del miércoles no le impedirá protagonizar poderosos actos de campaña en los estados de votación anticipada de Iowa y Nueva Hampshire, donde necesita actuar con fuerza para tener alguna esperanza de derribar a Trump.

Su campaña podría buscar consuelo en el hecho de que, si bien los primeros intentos de Musk de unirse a la carrera espacial estuvieron marcados por frecuentes fallos de encendido de sus cohetes, su voluntad de asumir riesgos y aceptar los fracasos terminaron con él desempeñando un papel clave en el esfuerzo de EE.UU. por regresar a la Luna e ir a Marte.

DeSantis solo puede esperar poder emular esa trayectoria.

