By

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — La saga de los globos chinos amenaza con marcar un hito en la nueva y peligrosa rivalidad entre superpotencias: por primera vez, los estadounidenses experimentaron un símbolo tangible del desafío a la seguridad nacional de Beijing.

La nave, descrita por los servicios de inteligencia estadounidenses como un globo de vigilancia, representaba una amenaza para la seguridad modesta y de baja tecnología en comparación con la rivalidad geopolítica, militar, cibernética, económica y de espionaje que se intensifica día a día.

Pero mientras surcaba los cielos estadounidenses antes de ser derribado el sábado frente a las Carolinas, el globo creó un momento súbito en el que la idea de una amenaza de China a la patria estadounidense no era ni lejana, ni teórica, ni invisible, ni estaba a años vista. Y puso de relieve cómo en el polarizado Estados Unidos de hoy, la primera reacción de Washington ante una amenaza es señalar con el dedo en lugar de unificar.

Globos de vigilancia chinos durante la administración Trump fueron descubiertos solo cuando Biden asumió el cargo, dice funcionario

No era la primera vez que globos chinos cruzaban el espacio aéreo estadounidense durante esta administración o la anterior, y los oficiales militares dijeron a CNN que éste no se consideraba una amenaza especialmente grave para la inteligencia o la seguridad nacional. Pero su burlón paseo de un día de duración desde Montana hasta la costa este provocó un frenesí mediático y un alboroto en Washington.

En lo que fue a la vez un momento de alto riesgo geopolítico y de gran farsa, la Casa Blanca se esforzó por explicar por qué no había reventado inmediatamente el globo mientras funcionarios de Carolina del Sur advertían a la gente de que no disparara con sus rifles al intruso chino de altos vuelos.

Todo ello dejó al presidente Joe Biden en una posición muy vulnerable ante las críticas de los republicanos. El globo no podía ser simplemente ignorado, especialmente cuando el secretario de Estado Antony Blinken estaba a punto de emprender un viaje a Beijing que fue rápidamente cancelado al estallar la tormenta política.

“No deberíamos haber permitido que la República Popular China se burlara de nuestro espacio aéreo”, declaró este domingo el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell.

Aunque Beijing expresó un inusitado pesar por la incursión de lo que afirmó era una aeronave de vigilancia meteorológica, sus críticos ven el incidente como el último ejemplo de una descarada voluntad de flexionar su poder fuera de su región, de pisotear las normas establecidas entre naciones y como una prueba más de un agresivo intento de ampliar su influencia y sus operaciones de inteligencia en todo el mundo, que han tenido como objetivo empresas, universidades y estadounidenses de origen chino, además de objetivos tradicionales.

EE.UU derriba globo aerostático chino 2:39

“Estados Unidos ha dejado claro que se trata de una intrusión inaceptable en la soberanía estadounidense”, declaró este domingo el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, en el programa “State of the Union” de CNN. Aunque China dispone de decenas de satélites espía sobre Estados Unidos, al igual que Washington sobre su rival, la visible audacia del vuelo en globo ha desatado la furia en Washington. Esto, a su vez, amenaza con desatar fuerzas políticas, militares y diplomáticas en ambas naciones que, aunque manejables a corto plazo, muestran lo difícil que será impedir que esta creciente rivalidad llegue a un punto de ebullición y provoque una guerra en una de las amenazas definitorias del siglo XXI.

Hasta que el globo cruzó el espacio aéreo estadounidense, había una pequeña ventana entre el tercer mandato del presidente de China, Xi Jinping, el año pasado y las próximas elecciones presidenciales estadounidenses en la que una política más fría en Washington y Beijing podría haber facilitado una relajación de las tensiones diplomáticas. Esa oportunidad puede haberse desaprovechado.

Preguntas inmediatas para Biden

Las secuelas de la crisis plantean preguntas difíciles a Biden y son una distracción inoportuna de un discurso sobre el Estado de la Unión este martes que es un lanzamiento de la campaña de reelección en todo menos en el nombre.

Los republicanos no tardaron en tachar a Biden de irresponsable, fácil de intimidar por China y lento a la hora de defender el territorio estadounidense. Si bien estas críticas son fáciles para los críticos con megáfono pero sin responsabilidad, el tumulto político creará un entorno traicionero para la futura formulación de políticas estadounidenses destinadas a evitar un enfrentamiento con China.

El ejército estadounidense debe explicar por qué el globo no fue derribado antes de atravesar el territorio continental de EE.UU., y el incidente amenaza con abrir tensiones entre el Pentágono y una Casa Blanca bajo fuego sobre la gestión del incidente, así como el debate sobre qué hacer la próxima vez.

¿Presionaron los republicanos a Joe Biden para derribar el globo espía? 3:33

El ignominioso final del globo, reventado por un misil disparado por un avión estadounidense, también incide en la volátil política china. Representa una nueva vergüenza para Xi, cuya consolidación de un tercer mandato se ha visto ensombrecida por una chapuza en la lucha contra la pandemia del virus covid-19, unas protestas sin precedentes contra el bloqueo y ahora una grave crisis con Estados Unidos. Cabe preguntarse si el vuelo fue un acto deliberado para provocar a Estados Unidos o si fue un error. ¿O es que las fuerzas armadas de línea dura chinas buscaban poner en aprietos a los altos mandos o desbaratar los intentos de suavizar la temperatura con Estados Unidos antes de la visita de Blinken?

El episodio nos recuerda que, aunque el Partido Comunista Chino en el poder es implacable y represivo, la política de poder es tan traicionera en Beijing como en Washington. Al igual que en Estados Unidos, la tensa política de las relaciones entre China y Estados Unidos puede llevar a decisiones que provoquen una escalada.

La reacción estadounidense

La decisión de Biden de no derribar el globo hasta que estuviera sobre la costa atlántica ofreció una fácil apertura a los republicanos deseosos de tacharle de débil antes de su esperada candidatura a la reelección.

“Como es habitual cuando se trata de defensa nacional y política exterior, la administración Biden reaccionó primero demasiado indecisa y luego demasiado tarde”, dijo McConnell.

El senador por Florida Marco Rubio calificó el incidente de desafío flagrante al poderío estadounidense, y sugirió que la moderada actuación de Biden planteaba dudas sobre si haría frente a amenazas chinas peores, por ejemplo sobre la democrática Taiwán.

“El mensaje incrustado en esto para el mundo es ‘podemos volar un globo sobre el espacio aéreo de Estados Unidos de América, y no podrán hacer nada al respecto para detenernos’”, dijo Rubio, vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, en “State of the Union” de CNN.

Otros republicanos, incluido el expresidente Donald Trump, se abalanzaron cuando el globo no fue derribado de inmediato, a pesar de las advertencias de que su enorme tamaño podría causar daños o muertes en tierra. Por ejemplo, el senador por Arkansas Tom Cotton dijo en Fox que “lo que empezó como un globo espía se ha convertido en un globo de ensayo que pone a prueba la fuerza y la determinación del presidente Biden y, por desgracia, el presidente no superó esa prueba”.

Los republicanos no tuvieron en cuenta que los funcionarios dijeron que varios vuelos en globo sobre Estados Unidos se produjeron durante la administración Trump, aunque el tránsito de esos presuntos globos espía chinos durante la administración anterior solo se descubrió después de que Biden asumiera el cargo, dijo un alto funcionario de la administración a Natasha Bertrand de CNN este domingo.

Los republicanos llevan mucho tiempo considerando el belicismo como un arma política. Pero muchos demócratas también ven a China como una amenaza creciente, que probablemente desencadenará políticas de línea dura que profundizarán el distanciamiento de Estados Unidos con su rival.

Aunque el Gobierno de Biden se ha enfrentado a críticas por no hacer público el globo a principios de semana, la idea de que el presidente está en el bolsillo de China queda desmentida por una política hacia el gigante comunista que ha puesto en marcha una postura de confrontación adoptada por Trump. (En un principio, el expresidente se arrimó a Xi y aceptó un acuerdo comercial fallido antes de volverse contra Beijing cuando una pandemia originada en China amenazó su candidatura a la reelección).

Una mirada a la historia del espionaje de China en Estados Unidos

Biden ha estrechado los lazos de Estados Unidos con sus aliados asiáticos para contrarrestar a China: por ejemplo, ha conseguido ampliar el acceso a las bases de Filipinas y, en las últimas semanas, ha llegado a un acuerdo con Japón sobre la capacidad ofensiva de los marines estadounidenses en ese país. También ha tratado de reforzar el acceso de Occidente y la fabricación de semiconductores, en un golpe a China. Si algún autócrata extranjero ve a Biden como un blando, solo tiene que fijarse en la multimillonaria y eficaz guerra por poderes que está librando contra Rusia en Ucrania, en la mayor movilización de la alianza occidental desde la caída de la Unión Soviética.

Aun así, es probable que las repercusiones políticas sigan obstaculizando a Biden, aunque es difícil imaginar que los votantes hagan de su gestión de China —en ausencia de una futura crisis grave— el factor decisivo en 2024. El estallido del globo es el último acontecimiento inesperado, incluida la controversia sobre los documentos clasificados de la vicepresidencia encontrados en su casa de Delaware y en un antiguo despacho, que frustra el intento de Biden de centrarse en el fuerte crecimiento del empleo y en el extremismo de la nueva mayoría republicana de la Cámara de Representantes antes de su esperada candidatura a un segundo mandato.

La Cámara intentará aguarle la fiesta esta semana con una posible resolución que condene su gestión del globo de vigilancia, que podría aprobarse antes del discurso sobre el Estado de la Unión, según informó Melanie Zanona, de CNN.

Cómo afectará la furia política a la diplomacia

La tormenta política podría crear unas condiciones en EE.UU. que complicarían los esfuerzos por evitar la peligrosa caída en picada de las relaciones chino-estadounidenses, el propósito original de la misión de Blinken.

Si Biden intensifica aún más la reacción estadounidense al incidente, tras derribar el globo, podría crear una furiosa reacción contraria en Beijing que agravaría aún más las tensiones.

En los prolegómenos de la visita de Blinken había indicios de que el gobierno de Xi, acosado por los problemas internos, quería rebajar al menos el calor de la relación, basándose en la reunión del líder chino con Biden en Bali el año pasado. Incluso se había especulado con que el viaje podría conducir al anuncio de otra cumbre entre los líderes este año.

EE.UU. no derriba el globo que China descarta que sea espía 2:20

Pero si el incidente del globo hace que la opinión pública estadounidense se vuelva aún más en contra de China, el presidente tendrá aún menos margen para la diplomacia destinada a frenar el ritmo hacia la confrontación.

Otra complicación es la posible visita a Taiwán del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, tras la de su predecesora demócrata, Nancy Pelosi, el año pasado, que tuvo lugar a pesar del malestar de la Casa Blanca.

China reaccionó furiosamente a ese viaje iniciando maniobras navales masivas cerca de la isla democrática. Ya ha advertido de que esa visita violaría el principio básico de “una sola China” que rige las relaciones entre Washington y Beijing, una postura que Estados Unidos no acepta. Dado el revuelo político en Washington, McCarthy, que acaba de crear una comisión bipartidista para investigar lo que, según él, es la amenaza de la China comunista, tiene aún más incentivos para viajar ahora a Taipei a pesar de las extremas tensiones actuales. “No creo que China pueda decirme que vaya, en cualquier momento y en cualquier lugar”, declaró McCarthy tras reunirse con Biden la semana pasada.

Otro riesgo es que la crisis de los globos pueda exacerbar situaciones ya de por sí tensas en las que las fuerzas estadounidenses y chinas entran en estrecho contacto, como en y sobre el Mar de China Meridional y en torno a Taiwán. Una falta de comunicación entre los capitanes de los barcos, por ejemplo, que desembocara en un enfrentamiento militar podría desencadenar una escalada mucho mayor.

Por este motivo, los expertos que abogan por el restablecimiento de la calma se mostraron consternados por la filtración de un memorando escrito por el general de las Fuerzas Aéreas estadounidenses Michael Minihan en el que advertía de que su “instinto” le dice que Estados Unidos tiene que estar preparado para una guerra con China en un plazo de dos años. El memorándum no coincide con las evaluaciones de Estados Unidos sobre las capacidades de Beijing ni con sus planes sobre Taiwán. Pero agrava la sensación de que un conflicto se está gestando y puede ser inevitable.

Las crisis del pasado se aplacaron, pero la China de hoy es diferente

Hay muchos precedentes de momentos desastrosos en las relaciones entre Estados Unidos y China que se han desactivado, como testimonio del precio económico y humanitario extremo que ambas partes, y el resto del mundo, pagarían en caso de un conflicto mayor.

Durante la guerra de Kosovo de 1999, por ejemplo, las bombas estadounidenses se estrellaron contra la embajada china en Belgrado, en lo que la OTAN calificó de accidente, pero que provocó un estallido de furia en China. En 2001, justo después de que el presidente George W. Bush asumiera el cargo, un avión de vigilancia estadounidense y un reactor chino colisionaron sobre el Mar de China Meridional. El piloto chino murió y fue necesaria una intensa diplomacia para liberar a la tripulación estadounidense, que realizó un aterrizaje de emergencia en una isla china, 11 días después.

Estos incidentes, sin embargo, ocurrieron en una época diferente, cuando la política estadounidense estaba diseñada para introducir a China en la economía mundial, como competidor pero no como adversario. Ese proceso fracasó después de que China diera un giro nacionalista con Xi y de que su poder y sus ambiciones crecieran a un ritmo asombroso.

Dos décadas después, los objetivos de Beijing se consideran cada vez más incompatibles en Washington con las esperanzas estadounidenses de promover la democracia, un sistema internacional basado en normas y su propio poder en el Pacífico. Pero cuando Estados Unidos habla de poner barreras a su relación con China y de proteger el Estado de derecho respaldado por Occidente, Beijing cree que Estados Unidos quiere frustrar su propio destino de gran potencia. Como dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, el 31 de enero: “Estamos en contra de definir el conjunto de las relaciones entre China y Estados Unidos solo con la competencia y de utilizar la competencia como excusa para contener y reprimir a otros”.

Por ello, muchos observadores de ambos países ven a Estados Unidos y China ahora en una trayectoria inevitablemente enfrentada, una posibilidad cargada de fatalidad que solo parece más probable tras el vuelo aparentemente inocuo de un globo a través de Estados Unidos.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.