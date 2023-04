By

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Donald Trump se encuentra en una posición más fuerte para ganar la nominación presidencial republicana de 2024 de lo que ha estado en meses, ya que su partido se une a él luego de su acusación por parte de un jurado investigador de Nueva York por cargos de fraude comercial.

Pero los resultados reales sobre el terreno todavía sugieren que el expresidente puede no ser bueno para la marca republicana entre el electorado general.

El día de la comparecencia de Trump en Manhattan el martes, Janet Protasiewicz, respaldada por los demócratas, celebró la victoria en las elecciones a la Corte Suprema de Wisconsin cuando los liberales ganaron el control de la corte superior en el último estado indeciso.

Ese resultado es solo parte de una historia más amplia en la que los demócratas y los candidatos respaldados por demócratas en todo el país se han desempeñado mejor en las elecciones de este año que Joe Biden en sus estados o distritos en 2020. Y potencialmente es un buen augurio para la fortuna de los demócratas en 2024.

Lecciones de Wisconsin

El resultado en Wisconsin resume el problema republicano. Biden ganó el estado por menos de un punto en 2020, después de que Trump lo ganó por un margen similar cuatro años antes. El Badger State es uno de los pocos que ha votado por el ganador en las últimas cuatro elecciones presidenciales, y es uno de los pocos que tiene un senador estadounidense de cada partido.

El margen de victoria de 11 puntos de Protasiewicz sobre su oponente republicano es una explosión relativa en comparación con el desempeño de Biden en 2020 en Wisconsin.

ANÁLISIS | Por qué Trump sigue siendo el favorito para la nominación republicana, a pesar de su acusación

También podemos ver el desempeño superior de los demócratas en Wisconsin en otra elección del martes, esta una elección para el Senado estatal en el área de Milwaukee. Si bien no se habla tanto de eso como de la elección por la Corte Suprema estatal, los republicanos necesitaban mantener el escaño abierto para ganar una mayoría calificada en el Senado estatal.

El candidato republicano ganó, pero solo por 2 puntos. Esto marcó un desempeño superior de 3 puntos para el candidato demócrata, ya que Biden perdió el distrito por 5 puntos en 2020.

Los resultados de Wisconsin coinciden bien con lo que hemos visto hasta ahora en las elecciones especiales de 2023 en todo el país.

En la única elección especial federal en lo que va del año, la demócrata Jennifer McCllean superó el margen de Biden en 2020 en el 4º distrito del Congreso de Virginia por 13 puntos.

En el promedio de casi 20 elecciones legislativas estatales especiales, los demócratas lo hicieron unos 4 puntos mejor que el margen de Biden, en promedio.

El presidente, por supuesto, ganó las elecciones de 2020, por lo que el hecho de que el entorno político parezca mejor ahora para los demócratas que entonces es una buena señal para su partido.

También marca una gran diferencia con lo que vimos en 2019 cuando los demócratas en elecciones especiales estuvieron casi a la par con los márgenes de Hillary Clinton en 2016. Eso se produjo después de que los demócratas superaran a Clinton en las elecciones intermedias de 2018. Fue una señal de que las elecciones de 2020 podrían estar cerca.

Un presidente impopular

Lo que hace que las sólidas actuaciones de los demócratas este año sean especialmente extrañas es que están ocurriendo con el índice de aprobación de Biden estancado en los bajos 40. Normalmente, no esperaría que al partido de un presidente impopular le fuera tan bien en las elecciones fuera de año.

Esto sugiere que los factores actualmente en juego son similares a los de la segunda mitad de 2022. Tras la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de anular Roe v. Wade a mediados de año, los demócratas comenzaron a superar los márgenes de Biden de 2020 en los distritos que celebraron elecciones especiales.

“Kansas no será nuestra última pelea”: la victoria por el derecho al aborto da a los demócratas nuevas esperanzas para las elecciones intermedias

Y los demócratas tuvieron una noche históricamente excepcional en las elecciones intermedias de noviembre. Se mantuvieron más que firmes, a pesar de que el índice de aprobación de Biden estaba muy por encima del 50%.

Las encuestas a boca de urna de mitad de período revelaron que muchos votantes a los que no les gustaba Biden o Trump votaron por los demócratas. Casi todas las elecciones clave en los estados que probablemente decidirán la presidencia en 2024 fueron demócratas. Dicho de otra manera, Biden no fue el factor decisivo que podría haber esperado que fuera entre los votantes indecisos. Trump también tuvo en cuenta su voto, a pesar de que no era presidente.

Ni el aborto ni Trump parecen desaparecer como problema en 2023.

El aborto estuvo a la vanguardia de la elección por la Corte Suprema de Wisconsin, y los liberales esperaban que una victoria de Protasiewicz les proporcionaría una mayoría para legalizar el procedimiento en todo el estado.

Y Trump sigue siendo el claro favorito para la nominación republicana a la presidencia, a pesar de su acusación y la continua impopularidad entre el electorado en general.

Si esas cosas no cambian antes de 2024, los republicanos pueden estar en un gran problema.

