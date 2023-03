urielblanco

(CNN) — Quizá compartiste ese video viral de Kimberly “Sweet Brown” Wilkins diciéndole a un reportero tras escapar por poco de un incendio en un apartamento: “¡Nadie tiene tiempo para eso!”.

Tal vez publicaste ese meme de la supermodelo Tyra Banks explotando de rabia en “America’s Next Top Model” (“¡Te estaba animando! ¡Todos te estábamos animando!”). O puede que simplemente hayas publicado GIFs populares, como el del gran Michael Jordan de la NBA llorando, o el de la drag queen RuPaul declarando: “Guuuurl…”.

Si eres negro y has compartido esas imágenes en internet, tienes vía libre. Pero si eres blanco, puede que hayas perpetuado sin querer una de las formas más insidiosas del racismo contemporáneo.

Puede que estés usando “blackface digital”.

¿Qué es el blackface digital?

El blackface digital es una práctica en la que los blancos adoptan expresiones en línea de imágenes, jerga, eslóganes o cultura negra para transmitir humor o expresar emociones.

Estas expresiones, que un comentarista denomina reacciones racializadas, son habituales en Twitter, los videos de TikTok e Instagram, y figuran entre los memes más populares de internet.

En un ensayo para Teen Vogue, Lauren Michele Jackson, autora y crítica cultural, afirma que el blackface digital consiste en que los blancos jueguen a ser negros. Jackson afirma que internet se nutre de blancos que se ríen de muestras exageradas de negritud, lo que refleja la tendencia de algunos a ver a “los negros como hipérboles andantes”.

Este momento de Tyra Banks en “America’s Next Top Model” en 2005 se convirtió en un eterno meme. (Crédito: CBS Television Distribution)

Si aún no estás seguro de cómo definir el blackface digital, Jackson te ofrece una guía. Dice que “incluye muestras de emoción estereotipadas como excesivas: tan alegres, tan descaradas, tan de gueto, tan ruidosas… nuestro marcador está en 10 todo el tiempo, rara vez se concede a los personajes negros rasgos o sentimientos sutiles”.

Muchos blancos eligen imágenes de negros a la hora de expresar emociones exageradas en las redes sociales, una carga que los negros no pidieron, afirma.

“Somos tu descaro, tu despreocupación, tu furia, tu deleite, tu enfado, tu baile feliz, tu diva, tu sombra, tus momentos ‘yaas’”, escribe Jackson. “El peso de la reacción GIFing, y punto, descansa sobre nuestros hombros”.

¿Por qué está mal el blackface digital?

Algunos dirán que publicar un video de Sweet Brown diciendo “Oh, Señor Jesús, es un incendio” es solo para reírse. ¿Por qué darle tantas vueltas? ¿Por qué dar a la gente una excusa más para tachar de racistas a los blancos por los comportamientos más inocuos?

Pero los críticos dicen que el blackface digital está mal porque es una reedición moderna de los espectáculos de minstrel, una forma racista de entretenimiento popular en el siglo XIX. En aquella época, los actores blancos, con los rostros oscurecidos con corcho quemado, entretenían al público interpretando a personajes negros como simplones torpes y despreocupados. Esa práctica continuó en el siglo XX en exitosos programas de radio como “Amos ‘n’ Andy”.

Las coloridas reacciones de RuPaul en su serie de telerrealidad, “RuPaul’s Drag Race”, han dado lugar a muchos memes. (Crédito: World of Wonder)

En pocas palabras: el blackface digital es el minstrel del siglo XXI.

“El blackface histórico nunca llegó a su fin, y los estadounidenses aún no se enfrentan activamente a su pasado racista hasta el día de hoy”, escribe Erinn Wong en un artículo académico sobre el tema.

“De hecho, el blackface minstrel ha surgido en formas aún más sutiles de racismo que ahora se glorifican en todo internet”.

Wong afirma que el blackface digital está mal porque “se apropia culturalmente del lenguaje y las expresiones de la gente negra para el entretenimiento, al tiempo que desprecia la gravedad de los casos cotidianos de racismo con los que se encuentra la gente negra, como la brutalidad policial, la discriminación laboral y la desigualdad educativa”.

Definir el blackface digital no es fácil

La definición de blackface digital depende de con quién se hable. Para algunos, la norma es comparable a lo que dijo una vez un juez de la Corte Suprema cuando le preguntaron cuál era su criterio para definir la pornografía: “Lo reconozco cuando lo veo”.

Esta orientación puede ayudar: si una persona blanca comparte en internet una imagen que perpetúa los estereotipos de los negros como ruidosos, tontos, hiperviolentos o hipersexuales, entró en el territorio del blackface digital.

Pero incluso con esa definición, es difícil saber exactamente qué es y qué no es blackface digital.

Este es el reto al que se enfrenta Elizabeth Halford.

Halford, diseñadora de marca, escribió un ensayo de disculpa en 2020 sobre cómo hizo un meme del eslogan de Wilkins “Ain’t nobody got time for that” (“Nadie tiene tiempo para eso”) y envió a alguien un GIF de la cantante Beyonce repitiendo: “I’m not bossy, I’m the boss” (“No soy mandona, soy la jefa”).

“He hecho blackface digital”, escribió Halford. “Me he reído de la gente de color en las noticias enfrentándose a horribles crímenes y desastres y pérdidas. Me he apropiado de los traumas de los negros como chiste y les he quitado la cara para ponerme la mía y decir lo que no puedo decir, para hacerte reír, o simplemente porque se hizo viral”.

La humorista Holly Logan contribuyó a popularizar el meme “sujétame la peluca”. (Crédito: Holly Logan)

Halford dice a CNN que le molestó haber pasado por alto el contexto de la entrevista de Sweet Brown. La mujer acababa de vivir una tragedia.

“Supongo que nos hace gracia la forma en que la gente (negra) cuenta su historia con tanto estilo”, dice. “Pero al fin y al cabo, a una mujer se le quemó el edificio de su apartamento mientras estaba en la cama”.

Pero Halford dice que eso no significa que no vaya a utilizar más GIFs de gente negra. No se opone al meme “I’m the boss” de Beyonce porque cree que empodera a las mujeres. Dice que siempre que un meme o GIF “sea empoderador y no degradante” se siente libre de utilizarlo.

Además, Halford dice que si se abstiene de utilizar memes negros, se encuentra con otro problema:

“Son los más eficaces, porque los blancos son muy aburridos”, afirma.

Jackson, en su ensayo para Vogue, reconoce que puede ser difícil saber dónde trazar la línea.

“Ahora bien, no estoy sugiriendo que los blancos y los que no son negros se abstengan de difundir la imagen de una persona negra para divertirse o no…”, escribe. “No hay un libro de reglas paso a paso prescriptivo o proscriptivo que seguir, nadie va a venir a quitar los GIFs”.

Pero ningún comportamiento digital existe en un vacío desracializado, afirma. Una persona blanca puede difundir blackface digital sin mala intención.

“El blackface digital no describe una intención, sino un acto: el acto de habitar un personaje negro”, añade. “Emplear la tecnología digital para adoptar un caché percibido o una moda negra también implica representar la negritud en una tradición de minstrel”.

“Por breve que sea la actuación o juguetona la intención, evocar imágenes negras para jugar a ser personajes significa hacer piruetas sobre más de 150 años de tradición de blackface estadounidense”.

¿Qué fue de Sweet Brown?

Otro problema a la hora de definir el “blackface” digital es que algunas de las presuntas víctimas de esta práctica podrían sentirse molestas al ser etiquetadas como víctimas del racismo.

Pensemos en lo que le ocurrió a la mujer ahora conocida como Sweet Brown después de que se hiciera viral. Contrató a un agente y apareció en “The View” y “Jimmy Kimmel Live”. Una versión con autotune de su video original tiene ahora al menos 22 millones de visitas.

Sweet Brown hizo públicas sus acusaciones de haber sido explotada. Pero poco tenía que ver con su raza.

En 2013, demandó a Apple y a un programa de radio de Oklahoma por utilizar su imagen sin permiso y producir una canción, vendida en iTunes, que sampleaba algunos de sus eslóganes.

¿Es Sweet Brown la víctima del blackface digital? ¿O se benefició de la exposición?

Es una pregunta difícil. Pero, mientras tanto, si eres una persona blanca que está pensando en utilizar un GIF de “sujétame la peluca”, deberías tener en cuenta el consejo que Jackson ofrece en su ensayo de Teen Vogue a los blancos que juegan a ser negros en internet.

Jackson escribe:

“Si te encuentras siempre buscando una cara negra para liberar tu monstruo descarado interior, tal vez deberías considerar ir más allá y elegir este bonito GIF de Taylor Swift en su lugar”.

John Blake es redactor jefe de CNN y autor de “More Than I Imagined: What a Black Man Discovered About the White Mother He Never Knew”.

