By

May 16th, 2023

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Un informe largamente esperado por el fiscal especial designado por el republicano John Durham no pudo encontrar el “crimen del siglo” que el expresidente Donald Trump dijo que lo apuntaba en el centro de la investigación de Rusia. Pero, no obstante, le entregó un potencial rédito político.

La conclusión de 300 páginas a una investigación de tres años también asestó otro golpe a la Oficina Federal de Investigación por su manejo de las elecciones de 2016, que destrozaron su reputación. Durham dijo que la investigación a gran escala de la oficina sobre los múltiples vínculos entre la campaña de Trump y los rusos nunca debería haberse puesto en marcha, argumentando que los investigadores “descartaron o ignoraron voluntariamente” la información que no apoyaba las teorías preliminares de que hubo connivencia entre Trump y Rusia. Y pidió al Departamento de Justicia que nombrara a un funcionario para supervisar las pruebas políticamente sensibles.

El fiscal especial John Durham concluye que el FBI nunca debió abrir una investigación sobre Trump y Rusia

Pero aunque Durham criticó el sesgo de confirmación y los errores en el FBI, no reveló ninguna nueva acusación -lo que socava las predicciones de Trump de una purga generalizada de la oficina- y no tenía recomendaciones para nuevas reformas en el FBI.

Aún así, en un pasaje del informe que seguramente será destacado por el expresidente republicano con fines políticos, argumentó que ni las fuerzas del orden estadounidenses ni la comunidad de inteligencia parecen haber tenido “ninguna evidencia real de conspiración” antes de investigar a Trump. Y el fiscal especial también criticó el uso del FBI del dossier Steele, un documento ahora en gran parte desacreditado que fue utilizado por esa agencia para obtener órdenes de vigilancia contra un exasesor de campaña de Trump.

Pero no mucho de lo que Durham reveló este lunes era nuevo y, aunque no fue el completo fracaso que algunos comentaristas de medios partidistas de la izquierda afirmaron, ciertamente careció del tipo de acusaciones taquilleras que alguna vez predijeron el expresidente y su familia.

Dejando a un lado esos debates, la polarización de la política estadounidense, todo lo que implica a Trump y las amargas secuelas de las elecciones de 2016 significan que la percepción de los vínculos entre su equipo y Rusia dependerá para muchos ciudadanos de su perspectiva ideológica y de su opinión sobre Trump.

Trump afirma que puede acabar con la guerra de Rusia en Ucrania en 24 horas 0:59

Eso significa que el principal legado del informe Durham es ahora seguro que será político. Ofreció una apertura inmediata para el ex comandante en jefe que nunca se ha preocupado por los matices. Trump se apresuró a reivindicar sus afirmaciones de que un complot masivo del Estado profundo fue diseñado para frustrar su salida del poder hace siete años, a pesar de que el informe no llegó a una conclusión tan firme. Y Trump pisoteó el alcance de las conclusiones de Durham para inferir que, por extensión, las múltiples investigaciones penales actuales contra él —incluidas dos de otro fiscal especial sobre sus intentos de derrocar las elecciones de 2020 y su acaparamiento de documentos clasificados— tienen motivaciones políticas. “¡El público estadounidense fue estafado, al igual que está siendo estafado en este momento por aquellos que no quieren ver GRANDEZA para AMÉRICA!”, escribió Trump en Truth Social.

Otro aliado de Trump, la senadora republicana por Carolina del Sur Lindsey Graham, argumentó que el informe mostraba que “el Estado de derecho en Estados Unidos está supeditado a los resultados políticos. Es un desarrollo y un momento muy peligroso en la historia de Estados Unidos”, dijo en un comunicado. Algunos podrían considerar irónicos los comentarios de Graham, ya que la misma acusación se dirigió a menudo contra Trump mientras estaba en el cargo, y el expresidente desafió el estado de derecho en su intento de permanecer en el cargo en 2020.

Pero el presidente del Poder Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, de Ohio, uno de los principales aliados de Trump, señaló que utilizará el informe de Durham para vigorizar su investigación sobre lo que él afirma es el “armamentismo” del gobierno contra Trump y los republicanos. Las acusaciones de Jordan representan una creencia popular entre los conservadores pro-Trump, pero hasta ahora no han logrado dar un salto convincente a los debates políticos dominantes.

Aun así, el propósito original de Trump al exigir una investigación sobre el FBI era crear un escudo político sobre las investigaciones pasadas y futuras, obtuvo una victoria significativa este lunes. El expresidente ha prometido un destripamiento de las agencias de inteligencia y de aplicación de la ley estadounidenses que le han pedido cuentas si es elegido para un segundo mandato en 2024. Y su fuerza en el Partido Republicano significa que los republicanos que podrían desafiarlo por la nominación deben alinearse.

DeSantis se acerca al lanzamiento de su campaña presidencial lejos de su pico de popularidad, pero dispuesto a enfrentarse a Trump

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, por ejemplo, arremetió contra las “agencias federales armadas” que fabrican una narrativa de colusión con Rusia. “Nos recuerda la necesidad de limpiar la casa en estas agencias, ya que nunca han rendido cuentas por este atroz abuso de poder”, escribió DeSantis en Twitter.

El FBI, de nuevo bajo presión por las investigaciones sobre Trump

Los escépticos de la investigación han señalado desde hace tiempo que fue iniciada por el ex fiscal general William Barr cuando estaba bajo una feroz presión del entonces presidente para investigar a quienes investigaban su campaña de 2016. Algunos analistas dijeron que el hecho de que Durham solo lograra una condena relacionada con la investigación sobre Rusia y reprodujera las críticas a la conducta del FBI de un informe anterior del inspector general demostraba que la investigación era un costoso despilfarro de dinero montado para demostrar una teoría política falsa.

El exdirector adjunto del FBI Andrew McCabe, que ahora es analista principal de seguridad nacional de CNN, denunció el informe este lunes como un “encargo político” para obtener represalias contra los enemigos de Trump en el FBI.

Sin embargo, a pesar de las críticas de McCabe, es probable que las conclusiones del informe Durham hagan que el FBI se muestre aún más reacio a iniciar investigaciones relacionadas con campañas políticas durante las elecciones presidenciales. La oficina ya ha implementado múltiples reformas para abordar las conclusiones del anterior informe del inspector general que encontró problemas con las solicitudes de Órdenes Judiciales de Vigilancia de Inteligencia Extranjera.

Las elecciones que nunca acaban

El informe Durham también ahonda en el embrollo causado por las elecciones de 2016, cuando el FBI también fue acusado de influir en la campaña en detrimento de la candidata demócrata Hillary Clinton al reabrir públicamente una investigación sobre su manejo de correos electrónicos clasificados días antes de la jornada electoral. Ahora también está acusado por un fiscal especial de investigar indebidamente a la candidata republicana. Aunque los demócratas desconfíen de las motivaciones de Durham. Instan al actual fiscal especial, Jack Smith, con la esperanza de que acuse a Trump. La elección de un fiscal especial u otro solo contribuirá a aumentar la desconfianza en el Estado de derecho y en la independencia del Departamento de Justicia.

En otra parte políticamente sensible de su informe, Durham descubrió que el FBI no persiguió las acusaciones contra Clinton con el mismo vigor con el que actuó contra Trump. Sin embargo, los partidarios de Clinton considerarán que esa acusación es irrisoria, dado que culpan al entonces director del FBI, James Comey, de inclinar las elecciones en su contra con sus declaraciones públicas sobre sus correos electrónicos. Al mismo tiempo, los estadounidenses no tenían ni idea de que Trump también estaba siendo investigado.

Análisis del veredicto contra Trump por abuso sexual 4:53

El persistente y tóxico lastre de las elecciones de 2016 no termina ahí. Aquella fatídica carrera presidencial es el detonante de otro asunto legal que sigue provocando erupciones políticas: los pagos de dinero por silencio realizados por Trump a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, que acabaron convirtiéndole en el primer expresidente acusado de la historia. Las acusaciones resultantes sobre una contabilidad presuntamente fraudulenta ya han garantizado que la campaña para las elecciones de 2024 se vea envuelta en la turbulenta primera candidatura presidencial de Trump hace siete años.

Expertos jurídicos critican a Durham

Aunque los republicanos destacaron partes del informe de Durham que parecían validar sus propias conclusiones horneadas sobre lo que diría, algunos expertos legales lo consideraron profundamente decepcionante.

Ryan Goodman, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, dijo a Erin Burnett, de CNN, que la afirmación de Durham de que los agentes del FBI habían encontrado pruebas compensatorias que ignoraron para convertir una investigación preliminar sobre Trump en una investigación a gran escala era cuestionable.

Elliot Williams, analista jurídico de CNN, dijo que el informe no estaba a la altura de las acusaciones de Trump. En él, Durham no encontró los “abusos sistémicos” que los partidarios de Trump esperaban ver.

Y McCabe, el subdirector del FBI en el momento de la investigación de Trump, dijo que estaba “vehementemente” en desacuerdo con el informe y argumentó que representaba un “profundo malentendido” de lo que se sabía en ese momento. Señaló que la investigación sobre Trump se puso en marcha en un momento en el que Rusia estaba atacando los servidores del Comité Nacional Demócrata y había utilizado información robada para atacar a Clinton. La investigación solo se inició después de que la oficina recibiera pruebas de un gobierno extranjero amigo de que los rusos habían ofrecido ayuda a la campaña de Trump. Dijo que el FBI habría investigado a Clinton en circunstancias similares.

De hecho, aunque Durham criticó al FBI por pasar a una investigación a gran escala de Trump, sí afirmó que la oficina tenía motivos para abrir una revisión preliminar. Y aunque criticó el hecho de que se instigara una investigación completa, el resultado de esa investigación —que se desarrolló en la pesquisa del fiscal especial Robert Mueller— no presentó cargos penales contra Trump. Mueller declinó concluir que la campaña de Trump se coordinó con Rusia para influir en la campaña de 2016. Sin embargo, detalló múltiples vínculos entre la campaña de Trump y los rusos y mostró que varias figuras de alto rango esperaban beneficiarse de cualquier intervención en las elecciones por parte de Moscú. Y aunque tampoco presentó cargos, Mueller detalló múltiples casos de aparente obstrucción a la justicia por parte de Trump.

“Fact check”: la verificación de los dichos de Donald Trump en el foro en vivo de CNN en Nueva Hampshire

Los demócratas también están tratando de sacar provecho legal del informe, en concreto de la falta de acusaciones de nuevos cargos.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Dick Durbin, de Illinois, criticó a Durham por no hacer “ninguna recomendación significativa sobre cómo el FBI puede mejorar la aplicación de sus considerables autoridades de vigilancia en sus investigaciones”, que fuera más allá del informe del inspector general.

Aunque los conservadores criticaron al gobierno de Biden por lo que afirman son investigaciones del Departamento de Justicia políticamente motivadas, fue notable que Durham agradeciera al fiscal general Merrick Garland por permitir que su investigación procediera sin interferencias.

Pero todo lo que Trump necesitaba del informe era un titular y una narrativa general de sospecha contra el FBI. Él hará el resto.

