By

Sol Amaya

(CNN) — Ucrania está en el medio de un problema en el que debe luchar por explicar qué tan mal va la guerra.

Hacer una evaluación pública sincera de lo mal que va un conflicto puede ser imprudente, ya que puede resultar en una pérdida de moral y apoyo. Después de que Obama aumentara la cantidad de tropas en Afganistán, el apoyo público disminuyó con el paso de los años, en parte debido a una falta de realismo sobre cómo se estaba desarrollando la guerra.

La muy mala presentación que hace Ucrania de sus problemas se debe principalmente a la miopía de sus aliados.

La falta de comprensión en partes del Congreso de Estados Unidos es asombrosa. Un congresista sugirió esta semana que Ucrania debería fijar un precio finito y un objetivo específico y simple. Es asombroso, después de dos guerras estadounidenses en dos décadas, que costaron billones de dólares, que la memoria del Congreso sea tan corta y la comprensión, tan limitada.

En cambio, Kyiv señala constantemente los éxitos pasados ​​y las metas futuras. Han reclamado casi la mitad del territorio que Rusia tomó el año pasado; han dañado estratégicamente su presencia en el mar Negro. Tienen un plan para 2024, dijo Zelensky, pero es secreto.

ANÁLISIS | Europa no le está dando a Ucrania la consistencia que necesita en estos momentos

Sin embargo, en realidad, el titular más útil para Kyiv debería ser cuán indescriptiblemente sombrías son las líneas del frente para ellos ahora. En casi todas las direcciones, las noticias son desalentadoras. Las fuerzas rusas se están separando de partes de la ciudad oriental de Avdiivka, otra ciudad más en la que Moscú parece contentarse con tomar miles de vidas a pesar de su mínima importancia estratégica. A lo largo de la línea del frente de Zaporiyia, donde la contraofensiva se centró pero en última instancia fue lenta y poco satisfactoria, las unidades rusas han regresado con renovado vigor y la defensa es costosa para las fuerzas ucranianas. Ucrania ha realizado una valiente (o temeraria) carrera a través del río Dnipro, con algunos pequeños avances hacia las líneas rusas. Las bajas han sido cuantiosas, sus líneas de suministro son problemáticas y sus perspectivas son sombrías.

Kyiv se enfrenta ahora a ataques con misiles de crucero casi todas las noches, en su mayoría frenados por defensas aéreas, dicen funcionarios ucranianos. Mientras continúen estas protecciones, Ucrania podría tener posibilidades de llegar a la primavera con su infraestructura intacta. Pero las defensas aéreas podrían ser las primeras en verse afectadas, según el gobierno de Joe Biden, cuando se acabe el dinero estadounidense.

Soldados ucranianos de la 57 Brigada caminan con los restos de una carga de pólvora en dirección a Kupiansk, en la región ucraniana de Járkiv, el 27 de noviembre de 2023. Crédito: Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Getty Images

Zelensky ha tenido una semana verdaderamente terrible. Su equipo pregonó la victoria simbólica de las negociaciones de adhesión a la UE y lo llamó una señal de que “la historia la hacen aquellos que no se cansan de luchar por la libertad”. Pero para ser miembro real de la UE, la guerra tiene que terminar y Ucrania debe seguir siendo una nación viable. Ninguna de estas cosas está garantizada actualmente.

En cambio, Zelensky debe poner cara de valentía ante dos desastres financieros en cuatro días. La decisión de Hungría de vetar US$ 55.000 millones en financiación de la UE para los esfuerzos bélicos de Ucrania fue recibida con garantías de funcionarios de la UE de que a principios de enero probablemente se produciría un voto unánime y positivo. Pero Viktor Orban –un populista de derecha con una inexplicable cercanía a Vladimir Putin, quien está acusado de crímenes de guerra– ha abierto la puerta a la desunión europea. La cohesión de Occidente hasta ese momento era un caso atípico. Las elecciones en toda Europa y las vacilaciones que se avecinan probablemente generarán mayores demandas de diplomacia y respuestas sobre cómo terminará la guerra.

El viaje de Zelensky a Washington y las sinceras súplicas que hizo fracasaron. Incluso si Washington logra reanudar la financiación a principios del próximo año, ya ha dañado a Ucrania. El estancamiento y el teatro político han convertido la asistencia vital –para evitar que los aliados europeos de Estados Unidos en la OTAN se vean arrastrados aún más hacia la peor guerra terrestre en Europa desde la década de 1940– en un blanco fácil para el regateo partidista.

El debate en el Congreso no versó sobre la política de guerra en Ucrania, ni sobre la eficiencia de Kyiv, ni sobre por qué había fracasado la contraofensiva. Era mucho más superficial: un intercambio de ojo por ojo sobre la política fronteriza de Estados Unidos, junto con demandas irrazonables para que Ucrania prediga el curso futuro de la guerra. Es un fracaso asombroso de la política exterior estadounidense cuyas consecuencias se verán en las próximas décadas. Desde que Neville Chamberlain mostraba un trozo de papel en la mano sugiriendo que se podía negociar con los nazis, no ha habido tanto en juego.

El sombrío panorama militar para Ucrania fue el caso antes de que el Congreso paralizara la ayuda estadounidense. Ahora el desafío que se avecina –la posibilidad de que Ucrania se enfrente a Rusia sin el respaldo de la OTAN– pesa en las mentes de quienes deberían centrarse en las batallas invernales que se avecinan.

“Sin ayuda, estamos acabados”, me dijo el jueves un malhumorado médico ucraniano, después de meses de reunir tropas nuevamente y de perder a un colega en el verano. Otras tropas logran ser más estoicas e insisten en que seguirán luchando porque no tienen otra opción. Pero que no queden dudas: la falta de dinero de Estados Unidos o de la UE probablemente signifique que la mayor parte de Ucrania caerá bajo la ocupación rusa en los próximos dos años.

Eso colocaría a un ejército ruso beligerante, sobrecargado y hambriento de venganza justo en las fronteras de la OTAN, algo que inmediatamente se convertiría en un problema para Washington. ¿Por qué? Porque fuera del tratado de defensa mutua de la OTAN, en un nivel puramente práctico, las democracias seguras y libres en Europa son socios comerciales clave de Estados Unidos y la base del peso global de Estados Unidos.

Sin embargo, Zelensky se enfrenta a un aliado en Estados Unidos tan dividido e ignorante en parte de su cuerpo político que debe fingir que las cosas no están tan mal. Admitir que Ucrania está pasando apuros refuerza el argumento de que no tiene sentido financiar a un perdedor. Si dice que Ucrania está ganando, ¿por qué necesita más ayuda? Si se trata de un punto muerto, ¿no será tan malo después de dos años?

Algunos republicanos marginales insisten en que Rusia de todas maneras va a ganar, entonces ¿por qué retrasar lo inevitable proporcionando una ayuda que causa la muerte de ucranianos? Quienes quieran decirle no a Ucrania necesitan pocas excusas. Pero retrasa la siguiente pregunta, más oscura: ¿cuándo dirá finalmente “no” a Moscú? ¿Qué parte de Ucrania, o tal vez más tarde de sus vecinos europeos, es aceptable que Putin subyugue o aplaste? ¿Esta pregunta no suena familiar?

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.