By

urielblanco

(CNN Español) — “El fútbol no tiene lógica” es un proverbio que se utiliza mucho en el más popular de los deportes. Eso quedó en evidencia con el impacto que significó la victoria de Nueva Zelandia ante Noruega por 1-0 en la apertura del Mundial Femenino 2023.

Con esa premisa la Selección Femenina de Argentina se plantó en el último Mundial de Francia 2019, donde empató sin goles ante Japón —la selección que fue campeona en 2011—, perdió en un apretado 0-1 ante la poderosa Selección de Inglaterra e igualó a 3 ante Escocia, memorable partido en el que estuvo abajo 0-3.

La producción argentina gozó en tierra gala de muy buena salud, evidenció un crecimiento en su juego, logró reconocimiento a nivel mundial y también puertas adentro.

Cuando se crece en el nivel competitivo, las hazañas deportivas en el fútbol potencian sus posibilidades. Eso es lo que ha pasado en estos cuatro años: sumó más recursos en la preparación, tuvo un fuerte apoyo dirigencial y su rendimiento ha subido como para atreverse a soñar con ganar el primer partido en un Mundial. Si eso se diera, irían en búsqueda del segundo reto: pasar a la segunda fase.

Máximas goleadoras del Mundial Femenino 2023: datos y estadísticas

Historia de luchas, de conquistas y fuertes desafíos

Las jugadoras argentinas venían sosteniendo, sin eco en sus reclamos, una fuerte posición para obtener más reconocimiento. No obstante, se fue generando el combustible necesario, el cual se consumió en un hecho que marcó un antes y un después en el fútbol femenino de Argentina.

Eso se plasmó en 2019 cuando Macarena Sánchez, por entonces jugadora del club UAI de Urquiza, hizo pública su situación cuando fue dejada en libertad de acción por su club. La jugadora vociferó un fuerte reclamo: exigió ser reconocida como jugadora profesional por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El oleaje mediático que trajo el caso hizo emerger algo soterrado y que pedía visibilidad: las jugadoras no tenían apoyo ni las condiciones reinantes eran las idóneas para ejercer lo que ellas consideran su ecosistema de trabajo.

Ese mismo año el presidente de AFA anunció la semiprofesionalización del fútbol femenino. La Asociación hizo una proyección del llamado “plan estratégico integral de fútbol femenino 2021-2026”. En ese lapso los clubes de primera división deberán tener un mínimo de 12 jugadoras remuneradas en su plantel.

Si bien el fútbol femenino sigue sin tener en la actualidad el mismo estatus que sus pares masculinos, ha crecido en visibilidad, mejores campos de juego e infraestructura. Y sus jugadoras comenzaron a tener, año tras año, un torneo más fuerte y competitivo.

Boca Juniors, por ejemplo, es uno de los clubes más fuertes e importantes en fútbol femenino del país. En 2022 el xeneize jugó una estupenda Copa Libertadores de América, perdiendo la final ante el Palmeiras brasileño.

Cinco jugadoras a seguir en el Mundial 2:36

La mayoría de las jugadoras argentinas convocadas juegan en el extranjero

De las 23 jugadoras convocadas por el técnico German Portanova 14 juegan en el exterior. Eso le dio más roce internacional, potenció sus capacidades y les permitió seguir creciendo. Eso quedó en evidencia cuando terminaron terceras en la Copa América, que en 2022 se jugó en Colombia, y que selló el pasaporte para el noveno mundial que organiza la FIFA.

Lista de las 23 jugadoras

1- Vanina Correa

Club actual: Rosario Central

Posición: arquera

2- Adriana María Sachs

Club actual: Santos (Brasil)

Posición: defensora central

3- Eliana Stabile

Club actual: Santos (Brasil)

Posición: lateral

4- Julieta Cruz

Club actual: Boca Juniors

Posición: lateral

5- Vanesa Santana

Último club: Sporting de Huelva (España)

Posición: mediocampista

6- Aldana Cometti

Club actual: Madrid C.F.F. (España)

Posición: defensora central

7- Romina Núñez

Club actual: UAI Urquiza

Posición: mediocampista

8- Daiana Falfán

Club actual: UAI Urquiza

Posición: mediocampista

9- Paulina Gramaglia

Club actual: Red Bull Bragantino (Brasil)

Posición: delantera

10- Dalila Ippolito

Club actual: Parma (Italia)

Posición: mediocampista

11- Yamila Rodríguez

Club actual: Palmeiras (Brasil)

Posición: delantera

12- Lara Esponda

Club actual: River Plate

Posición: arquera

13- Sophia Braun

Club actual: León (México)

Posición: defensora/mediocampista

14- Miriam Mayorga

Club actual: Boca Juniors

Posición: defensora/mediocampista

15- Florencia Bonsegundo

Club actual: Madrid CFF (España)

Posición: delantera

16- Lorena Benítez

Club actual: Palmeiras (Brasil)

Posición: mediocampista

17- Camila Gómez Ares

Club actual: Universidad de Concepción (Chile)

Posición: mediocampista

18- Gabriela Chávez

Club actual: Estudiantes

Posición: lateral

19- Mariana Larroquette

Club actual: Orlando Pride (EE.UU.)

Posición: delantera

20- Chiara Singarella

Club actual: University of Alabama (EE.UU.)

Posición: delantera

21- Érica Lonigro

Club actual: Rosario Central

Posición: delantera

22- Estefanía Banini

Club actual: Atlético de Madrid (España)

Posición: mediocampista

23- Abigaíl Cháves

Club actual: Club Atlético Huracán

Posición: arquera

Preparación con seis partidos amistosos

De cara a este mundial, la Selección de Argentina disputó seis compromisos amistosos en 2023.

Jugó tres partidos en Nueva Zelandia. Uno con Chile, a la cual le ganó 4-0. Y otros dos encuentros con la selección local, con victorias de 2-0 y 1-0.

En Argentina enfrentó a Venezuela, donde le ganó 3-0 y luego empató a 1. Y poco antes de viajar rumbo a Oceanía venció a Perú 4-0.

Mundial Femenino de Fútbol 2023: estas son las principales estrellas latinoamericanas a seguir

Las jugadoras que podrían marcar diferencia. El probable 11

El plantel luce muy unido y cuenta con muy buenas piezas. Entre ellas destacan Vanina Correa en el arco, que va por su cuarto mundial. Eliana Stabile, defensora que vive un buen presente en el fútbol brasileño. Aldana Cometi, la defensora va por su segundo mundial y tiene voz de mando en el fondo del equipo.

Además, Sophia Braun, la estadounidense de mamá argentina es una de las caras jóvenes del equipo, la cual le ha dado un salto cualitativo y de gol al equipo. Loena Benitez, exjugadora de Boca Juniors y hoy en el Palmeiras, es una de las jugadoras de más ida y vuelta del conjunto; posee técnica y atrevimiento.

Florencia Bonsegundo y Mariana Larroquette son la cuota de gol y desparpajo en la ofensiva. Se destaca muy especialmente Estefania Banini, la creativa, jugadora clave en el equipo por técnica en el mediocampo, talento y experiencia. Ella brilló en el Mundial de Francia 2019.

Potanova probó en las últimas prácticas con la siguiente formación, la cual no ha sido confirmada, pero se ajusta bastante al equipo que jugó en amistosos y se vio en los entrenamientos en Buenos Aires:

Vanina Correa, Eliana Stábile, Aldana Cometti, Miriam Mayorga, Sophie Braun, Daiana Falfán, Lorena Benítez, Romina Núñez, Estefanía Banini, Florencia Bonsegundo y Mariana Larroquette.

Las probabilidades de la Albiceleste

El director técnico Potonova, que disputará su primer mundial, sueña con la hazaña.

“Tengo muchísima fe de que vamos a competir”, dijo en una rueda de prensa la semana pasada, aunque sabe que la montaña a subir es muy empinada.

En un mundial ganar el primer partido se dice que es siempre clave, en este caso es ante Italia. La Azzurra no es una potencia mundial, lo propio hay que decir de Sudáfrica, el segundo juego. Ambas son selecciones de cuidado y difíciles, pero lejos de la exigencia que en el papel implica el tercer duelo ante Suecia, potencia mundial en la rama.

“Queremos sacar ese plus argentino de adentro y hacer historia”, dijo Julieta Cuz, una de las jugadoras argentinas, a la agencia Télam.

En pocas horas la pelota comenzará a rodar para la albiceleste y con ella la ilusión de un país que poco a poco se ha ido sumando en el apoyo. No hay lógica en el fútbol, si hay preparación, y con estas jugadoras especialmente que tienen hambre de gloria. El sueño está en marcha.

Cronograma de partidos de Argentina en horario de Buenos Aires

Lunes 24 de julio (3 a. m.): Italia vs. Argentina en Eden Park Jueves 27 de julio (9 p. m.): Argentina vs. Sudáfrica en Dunedin Stadium Miércoles 2 de agosto (4 a. m.): Argentina vs. Suecia en Waikato Stadium

Televisación

El duelo ante Italia comenzará a las 2 a. m., hora de Miami, o 3 a. m., hora de Buenos Aires. El partido será televisado por DirecTV Sports y TV Pública.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.