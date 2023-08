Sofía Benavides

(CNN Español) — El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, dio detalles del acuerdo alcanzado la semana pasada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata de un entendimiento a nivel técnico, que requiere de la aprobación final del directorio del organismo, para que luego se hagan efectivos los desembolsos que recibirá el país por alrededor de US$ 7.500 millones.

Durante un mensaje difundido este lunes, el ministro especificó además de qué manera Argentina pagará compromisos con el FMI de US$ 2.700 millones, que vencían este 31 de julio. Es que, en la medida que el acuerdo alcanzado no sea rubricado en última instancia, los desembolsos no se harán efectivos a tiempo, de manera que el gobierno debió recurrir a otras fuentes de financiamiento para afrontar estos pagos.

El Gobierno argentino busca llegar a un nuevo acuerdo con el FMI: ¿qué es lo que se negocia?

¿Cómo pagará Argentina al FMI esta semana?

El ministro sostuvo que Argentina no va a usar dólares de las reservas para pagar los vencimientos. Por el contrario, una parte se saldará con un préstamo del Banco de desarrollo de América Latina (CAF), US$ 1.000 millones, mientras que el resto, unos US$ 1.700 millones, se realizará en yuanes del segundo tramo del swap que Argentina tiene con China, que se activará para esta operación previo acuerdo con el Banco Popular de China, algo inédito hasta el momento. Como este país es miembro del FMI, el pagó se hará sin inconvenientes en esa moneda, según se informó. El ministro no hizo referencia a cómo el país va a pagar el segundo vencimiento que tiene por delante esta semana, por unos US$ 800 millones.

Massa, quien además es precandidato presidencial, enfatizó que esta decisión tiene por objetivo principal cuidar las reservas, al mismo tiempo que criticó al anterior gobierno por la toma del préstamo con el Fondo, que calificó como “la peor herencia” recibida.

¿Qué es el swap con China y cuáles son sus claves?

El swap o intercambio es un acuerdo celebrado entre los bancos centrales de Argentina y China, que funciona en la práctica como un préstamo. Se firmó por primera vez en 2009 y tuvo actualizaciones en 2014, 2017, 2020, 2022 y 2023, además de otros dos acuerdos suplementarios sellados en 2015 y 2018. “Nada de esto es gratis. Es dinero formalmente colocado en el Banco Central y genera intereses”, aseguró Miguel Ponce, especialista en comercio exterior y experto en la relación Argentina-China. Este año, Argentina ha logrado un entendimiento con China para activar una parte de ese empréstito con el objeto de pagar importaciones con yuanes. Lo que algunos especialistas afirman es que las condiciones de intereses y cláusulas se han ido modificando con el paso de los años y no han sido debidamente explicitadas.

Reacción de los mercados

El ministro Massa realizó el anuncio la mañana de este lunes antes de la apertura de los mercados, con la clara intención de generar un clima más favorable a las operaciones bursátiles y cambiarias. En ese sentido, el dólar informal tuvo una leve baja y cerró a 550 pesos, mientras que subieron los llamados bonos soberanos.

