By

Paulina Nares

(CNN) — Cinco personas fueron arrestadas luego de una agresión a dos agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), según la policía que compartió un video del incidente.

El sábado 27 de enero por la noche, los agentes de la policía de Nueva York intentaban disolver un grupo cerca de Times Square cuando se produjo un altercado, informó la policía.

Al intentar los elementos de la corporación detener a un individuo en el lugar, “varios individuos no identificados patearon y golpearon repetidamente a los agentes en la cabeza y el cuerpo” , luego huyeron a pie, según la policía.

Los agentes sufrieron heridas leves y fueron atendidos en el lugar, dijo la policía.

El jefe de patrulla de la policía de Nueva York, John Chell, llamó a los involucrados “cobardes reprensibles” y agregó: “hubo ocho personas atacando a un teniente y a un policía, corriendo hacia ellos tratando de patearles en la cara…”, durante una conferencia de prensa el miércoles por la mañana.

Cortesía: Departamento de Policía de Nueva York

La policía de Nueva York identificó a cuatro sospechosos el miércoles por la mañana como Yorman Reverón, de 24 años; Darwin Andrés Gómez-Izquiel, 19; Wilson Juárez, 21; Kelvin Servita Arocha, 19 años. Se enfrentan a cargos de agresión a un policía, agresión en grupo, obstrucción a la administración gubernamental y alteración del orden público.

CNN contactó a sus abogados para hacer comentarios.

Una quinta persona fue arrestada y acusada de intento de agresión a un agente de policía y agresión de pandillas, pero no ha sido procesada ni tiene representación legal en este momento.

Chell dijo que las personas que fueron arrestadas “deberían estar en Rikers ahora mismo bajo fianza, así como acusadas formalmente esta semana y sacadas de nuestras calles. ¿Quieres saber por qué atacan a nuestros policías? No hay consecuencias y debemos cambiar esto. Fin de la historia”.

Un portavoz de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan le dijo a CNN: “Ahora tenemos videovigilancia adicional que no estaba disponible en el momento de la lectura de cargos y seguimos hablando con los testigos para determinar el papel específico de cada acusado”. La investigación sigue en curso, dijo la policía.

Crece la indignación pública

La gobernadora demócrata Kathy Hochul y otros representantes de Nueva York hablaron después del video de un grupo de inmigrantes, dice una fuente policial, que los muestra agrediendo a dos agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Cinco personas identificadas como migrantes involucradas en el ataque fueron arrestadas afuera de un refugio para migrantes en el centro de Manhattan, le dijo a CNN una fuente policial.

Los cinco individuos fueron puestos en libertad sin derecho a fianza mientras su caso está pendiente, según la Fiscalía del Distrito de la ciudad de Nueva York.

En un evento no relacionado el miércoles, cuando se le preguntó si los inmigrantes involucrados en el incidente deberían ser deportados, Hochul dijo: “Creo que eso es absolutamente algo que debería analizarse. Quiero decir, si alguien comete un delito contra un agente de policía en el estado de Nueva York y … no han sido procesados, no están aquí legalmente. Definitivamente vale la pena comprobarlo”.

“El vídeo publicado anoche que captura la agresión de dos agentes de la policía de Nueva York por parte de un grupo de inmigrantes ilegales en Times Square es exasperante y un ejemplo horrendo de por qué el alcalde Adams debe dejar de malinterpretar el ‘derecho a la vivienda’ y poner fin a la crisis migratoria de nuestra ciudad de una vez por todas”, dijo el miércoles la congresista republicana Nicole Malliotakis en un comunicado.

“Los republicanos, demócratas e independientes deberían, como mínimo, poder estar de acuerdo en que los inmigrantes que agreden a nuestra policía o cometen delitos en nuestro país deben ser deportados inmediatamente y se les debe negar cualquier solicitud de inmigración futura”, dijo Malliotakis.

