(CNN) — Ashley Judd dice que debió regresar a sus sesiones de terapia de trauma para lidiar con la reciente cobertura de la muerte de su madre en los medios de comunicación.

La artista de música country Naomi Judd, cinco veces ganadora del Grammy, se suicidó en abril del año pasado después de una larga batalla contra la ansiedad y la depresión. Tenía 76 años.

En una entrevista con el periódico The Guardian, que se publicó este lunes, Judd dijo que pensó que había terminado su terapia de Desensibilización y Reprocesamiento mediante Movimientos Oculares (EMDR, por sus siglas en inglés) —un tipo de psicoterapia utilizada para atacar el trauma subyacente— hasta que debió revaluar su trauma cuando los medios de comunicación publicaron imágenes de la escena de la muerte de su madre y el contenido de una nota de suicidio.

“Volví a inscribirme (en la terapia)… solo para asegurarme de que mi proceso de sanación se concretara, fuera firme y se mantuviera”, dijo la actriz de “Double Jeopardy”.

Tras la muerte de Naomi Judd, su familia pidió sin éxito que se sellaran los informes y las grabaciones realizadas por la policía durante la investigación.

En agosto pasado, Judd —quien encontró a su madre después de que ella se autoinfligiera una herida de bala— habló sobre la experiencia de su familia en un ensayo para The New York Times, titulado “Ashley Judd: The Right to Keep Private Pain Private” (“Ashley Judd: el derecho a mantener en privado el sufrimiento”, en español).

“El trauma de encontrar y luego sostener su cuerpo en agonía me persigue por las noches”, escribió en ese momento. “Mientras mi familia y yo seguimos llorando nuestra pérdida, la desinformación desenfrenada y cruel que se ha difundido sobre su muerte y sobre nuestras relaciones con ella acecha mis días”.

Judd ahora presiona por un cambio en la ley de Tennessee para limitar el acceso a los registros confidenciales relacionados con muertes no criminales, para evitar que otras familias atraviesen el mismo trauma.

“El pasado oscuro, en las manos de Dios, se ha convertido en nuestro mayor activo”, dijo sobre su activismo. “Con él, podemos evitar la miseria y la muerte de otros”.

Sin embargo, Deborah Fisher, directora ejecutiva de la Tennessee Coalition for Open Government, le dijo al Times Free Press en diciembre que el proyecto de ley afectaría aún más el derecho del público a obtener información crítica relacionada con las investigaciones policiales “cuando la policía estaba investigando uno de los suyos”.

A pesar de esta oposición, Judd le dijo a The Guardian que tiene la esperanza de que el proyecto de ley se apruebe cuando se presente ante la legislatura para su consideración.

