(CNN Español) – Este viernes llegó a los cines “John Wick 4”, protagonizada por Keanu Reeves. El actor canadiense, nacido en el Líbano, tiene una carrera de más de 30 años en la gran pantalla.

¿Qué saber ante el estreno de “John Wick 4”? Reparto, sinopsis e historia de las entregas anteriores

Acá un vistazo a las cintas en las que ha trabajado, detalles de su vida personal y otros aspectos interesantes de su carrera.

Vida personal de Keanu Reeves

Poco se sabe de la vida de Keanu Reeves más allá de la faceta profesional. El actor es bastante reservado con respecto a detalles personales y amorosos.

Según la Enciclopedia Britannica, Reeves nació el 2 de septiembre de 1964 en Beirut, Líbano. Su madre, Patricia Taylor, inglesa, es diseñadora de vestuario y de producción, además de incursionar en la actuación. Su padre, Samuel, era geólogo.

En la década de 1970, la familia se mudó a Toronto, Canadá, donde creció y estudió.

Reeves dijo en un discurso mientras aceptaba la Estrella de la Fama de Canadá, que llegó al país “cuando tenía seis o siete años”. “Vivimos cerca de Hazelton Avenue en Yorkville y fui a la escuela pública Jesse Ketchum”, dijo el actor.

Hacia finales de 1990, Keanu Reeves mantuvo una relación sentimental con Jennifer Syme. Ambos tuvieron un bebé que nació sin vida. Poco después la pareja terminó su relación y un par de años más tarde Syme falleció en un accidente de tránsito, informó CNN en su momento.

En 2019, Reeves y la artista Alexandra Grant hicieron oficial su relación al caminar juntos de la mano en una gala del Museo de Arte del condado Los Ángeles, mejor conocido como LACMA.

Desde “The Matrix” hasta “John Wick”

El debut cinematográfico de Keanu Reeves fue en “Youngblood” (1986), en el que interpretó a Heaver, un joven jugador de hockey.

Aunque muchos lo recuerdan por su papel de Neo en la saga de Matrix, Reeves tuvo éxito antes de esta cinta en producciones como “Bill & Ted’s Excellent Adventure” (1989), “Point Break” (1991) o “Speed” (1994).

El furor mundial por Reeves llegó con la primera entrega de “The Matrix” (1999) y su interpretación del muy querido Neo.

Por supuesto, el actor dio vida al personaje en las otras tres cintas de la saga de las hermanas Lana y Lilly Wachowski, “The Matrix Reloaded” (2003), “The Matrix Revolutions” (2003) y “The Matrix Resurrections” (2021).

Entre otras cintas reconocidas protagonizadas por Keanu Reeves están:

“Constantine” (2005) “The Lake House” (2006) “The Day the Earth Stood Still” (2008) “John Wick” (2014) y sus secuelas: “Chapter 2” (2017), “Chapter 3 – Parabellum” (2019) y “Chapter 4” (2023).

Las cintas más taquilleras de Keanu Reeves

No es sorpresa que el universo de “The Matrix” ocupe los tres primeros lugares entre las cintas más taquilleras de Reeves. Estas son las cinco películas con mayor recaudación que ha protagonizado el actor, según datos de la página Box Office Mojo.

“The Matrix Reloaded”: según la página Box Office Mojo, acumula US$ 739.412.035. “The Matrix”, la primera entrega de la saga, generó aproximadamente US$ 467.222.728 en ingresos de taquilla. Le sigue “The Matrix Revolutions” con una recaudación de US$ 427.344.325. “Speed” está en la cuarta posición con una recaudación estimada de US$ 350.448.145 Cierra la lista la tercera entrega de John Wick, “Chapter 3 – Parabellum”, la cual acumuló US$ 328.349.387.

¿Por qué Reeves es el novio de internet?

Uno de los aspectos más curiosos de la carrera de Reeves es que por años ha sido conocido como el “novio de internet”.

Dos eventos fueron claves para que Reeves recibiera la distinción.

Según un artículo de CNN de 2019, Reeves se robó el corazón de sus fans en 2005 durante la entrega de su Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood al acercarse a una de sus fans que se encontraba en una silla de ruedas y conversar brevemente con ella. El encuentro fue captado por la agencia Getty Images en un video.

Años más tarde, Reeves volvió a ser tendencia tras cederle su asiento en el metro de Nueva York a una mujer. El video se publicó en YouTube en 2011, y ya acumula más de 42 millones de reproducciones y supera los 53.000 comentarios.

En 2014, durante la alfombra roja de Toy Story 4, Reeves dijo a la revista People que estaba sorprendido por la designación: “¿He sido qué? Eso es una locura”, dijo.

En 2020 la leyenda cobró un nuevo giro cuando asistió a la ceremonia de los Oscar con una bella y elegante mujer, mayor que él, pero de la que muchos comentaron que podía ser su nueva pareja. Pero el mundo se vino abajo cuando él mismo se encargó de aclarar que era nada más y nada menos que… su madre.

