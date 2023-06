Aleja Páez

(CNN Español) — La Inspección General de Justicia (IGJ), que controla legalmente a empresas e instituciones civiles con sede en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, pidió nombrar un interventor en el fideicomiso que lanzó el “influencer” Santiago Maratea en busca de recaudar fondos para ayudar a pagar las deudas del Club Atlético Independiente, una las instituciones futbolísticas más tradicionales del país.

La IGJ cuestiona la transparencia de la campaña de recaudación lanzada en abril, que ya acumula más de US$ 1,6 millones, por considerar que la inscripción del fideicomiso es “ineficaz e irregular”, de acuerdo con una resolución que firmó el titular del organismo, Ricardo Nissen.

Nissen requirió al departamento de asuntos legales de la IGJ que nombre un interventor en forma urgente. La resolución sostiene que Maratea inscribió el fideicomiso en la provincia de Neuquén en lugar de la Capital, donde tiene su domicilio, para eludir el control del organismo. En un video que publicó el 31 de mayo, Maratea dice que el fideicomiso no tiene nada que ver con Capital, porque ninguno de los involucrados reside en la ciudad. La IGJ incluye en su resolución la dirección que Maratea ha declarado antes, aunque este dice que ahora vive en el Gran Buenos Aires, fuera de la ciudad

En el mismo video afirmó que les habían dado hasta el 29 de ese mes para presentar la documentación del fideicomiso, y añadió: “No lo hicimos porque nos retrasamos redactando la deuda y lo presentamos hoy, 31″.

Aseguró que “esos días de demora es la irregularidad, que ya está subsanada porque lo presentamos a la mañana” y agregó que “a las 13 llegó la carta de la irregularidad y a la 13:15 el mail de que ya está inscripto el fideicomiso en la IGJ. Fin”. Aunque su posición es que no hay relación alguna entre el fideicomiso y la Capital, señala que presentó ante el organismo una copia del registro hecho en la provincia de Neuquén como una acción de “buena voluntad”.

Pese a la respuesta pública que dio Maratea, la investigación todavía está bajo la órbita de la IGJ. Nissen le dijo a CNN que “el procedimiento avanza, pero aún faltan unos días para terminar”. El organismo “tiene que expedirse sobre el contrato de fideicomiso. Si hay observaciones, Maratea las tiene que contestar en un plazo razonable”, aseguró. Y agregó “después si se inscribe, sí estará todo bien”.

El contexto en el que surgió la colecta de Maratea

Independiente, que tiene su sede en Avellaneda, al sur de la Capital, afronta una difícil situación económica a raíz de deudas que ascienden a US$ 20 millones, además de la inhibición para contratar jugadores impuesta por la FIFA en enero de 2023 por el incumplimiento de los pagos. Frente a un panorama que podría incluir la bancarrota de la histórica institución, surgió una insólita colecta liderada por el “influencer”, quien en una entrevista con Radio La Red dijo haberse hecho hincha del club a partir de la colecta, luego de haber sido antes fanático de Boca y de Racing.

Maratea es conocido por haber liderado recaudaciones millonarias para personas con distintas necesidades, y cuenta con el respaldo de millones de seguidores en las redes sociales y de celebridades.

Luego de ser contactado por hinchas del club a través de sus redes sociales, anunció que tenía intención de colaborar con la causa. “Desde el domingo me llegan mensajes de hinchas de Independiente. Entonces hago una pregunta solo para la gente del Rojo: ¿están para organizarnos, hacer una colecta de hinchas e intentar ayudar en este momento a uno de los clubes más importantes de América?”, escribió en su cuenta de Twitter el 11 de abril. La publicación tuvo más de 11.400 me gusta y fue compartida más de 4.700 veces, entre citas y retuits.

Tras la respuesta favorable de miles de personas, Maratea anunció que iba a crear un fideicomiso para la colecta, que se registró ante el Colegio de Escribanos de la Provincia de Neuquén el 21 de abril. Lanzó la campaña oficialmente el 27 de abril. La recaudación se hace exclusivamente a través de Mercado Pago (plataforma de cobros online de Mercado Libre) con opciones de depósito o transferencia equivalentes a entre US$ 8 y US$ 66 aproximadamente.

Aunque no lo había mencionado inicialmente, el “influencer” reconoció que se quedará con el 5% de lo recaudado por los hinchas. En un video publicado en sus redes, dijo que: “Si juntásemos $ 8.800 millones, yo ganaría 400 millones (de pesos). Es una locura. Me dijeron ‘vos tenés que decir que es una obligación legal’, debo decir que estoy sorpresa (sic). Me enteré de esto al firmar”. La IGJ también señala en su resolución del 31 de mayo que los gastos y honorarios pautados en el contrato en beneficio de Maratea son “exorbitantes”. CNN contactó a la prensa de Maratea para conocer su postura sobre lo que dice la resolución de la IGJ sobre los gastos y honorarios del fideicomiso, pero por ahora no obtuvo respuesta. Hasta ahora el “influencer” ha usado sus sólo redes sociales, en formato historias, para hablar sobre la colecta.

La iniciativa contó con el apoyo de Independiente, que respaldó la iniciativa y le facilitó las instalaciones del club para lanzar la colecta. Allí fue donde Maratea presentó la propuesta en compañía de Miguel Ángel Santoro, legendario arquero del equipo, y a quien la IGJ identifica como uno de los fiduciarios del fideicomiso “Maratea Rojo Gogo”. En pocas horas, ingresaron más de US$ 473.000 en carácter de donación. Según la última actualización publicada por Maratea el 2 de junio en Twitter, la colecta ya supera los US$ 1,6 millones.

En medio de toda la repercusión de la iniciativa en redes sociales, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó a CNN haber recibido un pedido de que solicitara información sobre las donaciones superiores a cierto valor, pero la agencia tributaria señaló que aún no han tomado una resolución al respecto.

¿Qué dice Independiente sobre la colecta de Maratea?

Néstor Grindetti, presidente interino de Independiente, se refirió al fideicomiso de Maratea en una entrevista con CNN Radio Argentina. “Independiente no se mete… nosotros no nos metimos para nada”, aseguró sobre el proceso de recaudación del dinero.

Grindetti sostiene que “es una deuda compleja, que eran US$ 3 millones originalmente y se hicieron US$ 6 millones por los incumplimientos de la comisión anterior”, en relación con el compromiso más urgente que tiene el club con el América de México por el contrato del jugador Cecilio Domínguez.

El dirigente agregó que en los próximos días buscarán coordinar con los inversores mexicanos para iniciar el pago de la deuda. Y, a la vez, le pedirán a Maratea que les transfiera parte del dinero.

