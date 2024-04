By

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN Español) — Tres personas murieron este domingo luego de que un helicóptero particular se estrelló en la zona de la Alcaldía Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México, informó en X, antes Twitter, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

“La población no está en riesgo, ni corren peligro las viviendas aledañas”, agregó el funcionario.

Vázquez Camacho indicó que varias entidades locales y federales trabajan para atender la emergencia.

Me encuentro en @AlcaldiaCoy donde una aeronave particular se desplomó. Al momento se confirma que 3 personas perdieron la vida. La población no está en riesgo, ni corren peligro las viviendas aledañas. Desde @SSC_CDMX seguimos trabajando en colaboración con @Bomberos_CDMX,… https://t.co/vFyhYGf4n1 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 15, 2024

Previamente, Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, informó también en X que las autoridades atienden la emergencia.

La aeronave que se estrelló este domingo en el sur de la Ciudad de México no pertenecía a la división aérea de apoyo a las labores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana, conocida como el grupo Cóndores, informó en X el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

La Alcaldía de Coyoacán también dijo en la misma red social que trabaja con autoridades de la Ciudad de México y federales para atender el incidente. Poco después, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que abrió una investigación “luego de la caída de un helicóptero ocurrida en la alcaldía Coyoacán”.

Además, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México anunció que investigará el “desplome de un Helicóptero con matrícula XB-PIP, en la Ciudad de México, cerca de Ciudad Universitaria”.

Agregó que también se “revisan los permisos correspondientes de la aeronave” y que ya se están “extrayendo las grabaciones de audios e imágenes del radar”.

Noticia en desarrollo…

