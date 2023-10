By

Ángela Reyes Haczek

(CNN Español) — El nuevo álbum de Bad Bunny, “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, ya está disponible en plataformas de streaming.

El cantante puertorriqueño lanzó el viernes sobre las 12:00 a.m. (hora de Miami) su nuevo trabajo, con 22 temas y 1:21 horas de duración.

“A los que me aman los amo mucho… a los que me odian los amo más 🫶🏻 NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA 🐎 No lo escuchen, disfrútenlo, esto es pa’ ustedes”, escribió el popular cantante en redes sociales al compartir la noticia sobre el álbum, que ya puede encontrarse en plataformas como Spotify, YouTube y Apple Music, entre otras.

En menos de 50 minutos su publicación en Instagram ya tenía más de 30.000 comentarios.

El ‘conejo malo’ anunció esta semana la salida del álbum, que incluye dos canciones lanzadas anteriormente, “Where She Goes” y “Un Preview”.

En una entrevista con Vanity Fair el mes pasado, Bad Bunny, cuyo nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio, habló sobre la manera en que está trabajando en esta última etapa de su carrera. “Estoy jugando y divirtiéndome, dejándome llevar”, dijo, y agregó: “Me inspiro mucho en la música de los años 70… pero no estoy seguro de si esto va a dar forma a mi música en general o solo una canción”.

La semana pasada, Bad Bunny arrasó en los Premios Billboard Latin Music 2023, donde fue el segundo artista más galardonado después de Peso Pluma. El cantante aprovechó su discurso para realzar el poder de la música latina. “Tenemos el potencial para ser la música número uno del mundo”, afirmó.

