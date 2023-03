Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Becky G recuerda que en su casa no había una fiesta en la que no se escuchara una buena música tropical o mexicana.

“No fui a ninguna quinceañera, boda de familia, fiesta de familia (en donde) no estaban tocando salsa, merengue o banda”, relató la cantante a Zona Pop CNN en una entrevista vía Zoom.

Esa influencia se quedó en los genes musicales de Becky G y es evidente. Sus canciones no se encasillan en un solo género, y es algo que ella atribuye a la diversidad de ritmos que oyó siendo niña.

República Dominicana, inspiración para Becky G

Siguiendo a su corazón, y al consejo que le dio el cantante El Alfa, la intérprete buscó a otro dominicano para crear “Arranca”, un contagioso merengue fusionado con ritmos urbanos que promete desde ya convertirse en el tema del verano, incluso cuando la temporada no ha llegado.

“Con El Alfa, cuando hicimos Fulanito, esa canción fue un éxito gracias a él y a los fans. Él me dijo: ‘Hermana, la gente te ama, mi país te ama. Tienes que hacer más cosas en República Dominicana’”.

“Ha sido un proceso muy divertido crear [esta canción]. Como ya muchos saben, para mí no hay género. A mí me encanta jugar y mezclar y colaborar con todos. No importa el país, no importa qué estilo de música. Mientras estoy trabajando mi disco regional, que es un proceso para mí muy lindo, he descubierto muchas cosas, diferentes artistas y cosas así, que quería todavía lanzar algo mientras estoy enfocada en eso, lanzar algo divertido”, dijo Becky G a Zona Pop CNN.

El sencillo fue producido por A.C., HoneyBoos, Polo Parra y Moon Willis.

República Dominicana no se queda como protagonista del ritmo de “Arranca”. La playa de Boca Chica también es escenario principal del videoclip dirigido por Karla Read.

Becky G y su premio Billboard

El pasado 1 de marzo, la cantante recibió el premio Billboard Women in Music Impact Award por su trabajo social a través de la música. Más allá de aceptar un galardón, Becky G dice que lo que más le llena es haber sido reconocida por esa conexión que tiene con la comunidad latina en Estados Unidos.

“Al final del día yo quiero prestar a mi plataforma a mi comunidad, porque sin ellos yo no tendría las oportunidades que tengo hoy”, dijo la cantante.

“Siento esa responsabilidad de ayudar y hablar de temas que son cosas a veces fuera de la música, hablar de temas como de nuestra salud mental, de nuestra salud en general, como apoyarnos más entre mujeres, no solo hablar sobre el tema del girl power, pero también actuar en eso y demostrar eso con nuestras acciones”, agregó.

La presencia de Becky G en unos premios anglosajones como los Billboard Women in Music también demuestran el impacto y el cambio de la cultura latina en Estados Unidos en los últimos años, en donde se están abriendo cada día más espacios para los hispanohablantes. Esto es algo que tampoco pasa desapercibido para la estrella.

“Cuando yo era niña no teníamos tanta representación, especialmente para las mujeres. Teníamos, pero no como hoy”, dijo Becky G.

Esta no es la primera vez que Becky G recibe una distinción a su carrera. En 2019, los Latin American Music Awards le otorgaron el Premio Extraordinario a la Evolución por “su éxito como joven intérprete que ha alcanzado la cima del éxito en un corto período”, se lee en un comunicado de su casa disquera, Sony Music Latin.

Un año antes, los Latin Grammy la nombraron parte del grupo Leading Ladies of Entertainment, que según la Academia Latina de la Grabación, “reconoce a mujeres profesionales y socialmente conscientes dentro de los campos de las artes y el entretenimiento que han hecho contribuciones significativas, inspirando a la próxima generación de mujeres líderes”.

