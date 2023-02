By

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Todas las miradas en los Premios Grammy 2023 estaban en Beyoncé. No solo llegaba a la ceremonia como la artista más nominada de la entrega, con nueve menciones, sino que también estaba a unos cuantos premios de tener su propio capítulo en el libro de historia de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

Y, tal como se esperaba, lo logró al alzar el Grammy al mejor álbum dance/música electrónica por “Renaissance”. Beyoncé Knowles es oficialmente la artista más galardonada en la historia de los premios con 32.

(Crédito: AP Photo/Chris Pizzello)

La cantante, que batallaba para no llorar, agradeció a Dios, a su tío Johnny –que fue inspiración para el “Renaissance”–, a su familia y a la comunidad queer.

La ceremonia en sí tuvo un ambiente de familiaridad. Desde los artistas siendo presentados por sus seres queridos y amigos hasta la incorporación de los fans en la ceremonia.

Los Grammy contaron este año con seguidores de cada uno de los artistas nominados en la categoría “álbum del año” quienes, en un video previamente grabado, dieron su perspectiva de por qué cada una de las diez producciones nominadas deberían ganar el Grammy.

Lo más destacado de los Grammy 2023

Bad Bunny abrió la ceremonia televisada hablando en español y cantando “El apagón”. La fiesta se prendió con “Después de la playa”, una de las canciones del álbum “Un verano sin ti”. Taylor Swift no resistió los encantos del merengue dominicano y se le vio bailando durante la presentación.

El primer Grammy de la noche se lo llevó Harry Styles por el mejor álbum vocal pop por “Harry’s House”. El cantante también fue galardonado con el premio más importante de la noche, álbum del año, el cual fue entregado por una de sus fans.

“Este álbum de principio a fin ha sido la experiencia más grande de mi vida, desde hacerlo con dos de mis mejores amigos, hasta tocarlo para la gente, ha sido la alegría más grande que podría haber pedido”, dijo Styles en su discurso de aceptación.

(Crédito: VALERIE MACON/AFP via Getty Images)

Kim Petras y Sam Smith impactaron no solo en la alfombra roja, sino con su presentación, en donde primó el color rojo y visuales que contrastan con el nombre de su canción, “Unholy”.

El tema ganó el Grammy a la mejor interpretación pop de un dúo/grupo. En el discurso de aceptación, Petras agradeció a la comunidad LGBTQ y a íconos de la música como Madonna.

“Quiero agradecer a todas las increíbles leyendas transgénero que me abrieron las puertas de una patada”, dijo Petras en el discurso.

Bad Bunny se lleva el premio al mejor álbum de música urbana

Esta quizás no fue una sorpresa para algunos. El “conejo malo”, como también se le conoce al artista, logró por segundo año consecutivo, llevarse a casa el Grammy al mejor álbum de música urbana por “Un verano sin ti”.

(Crédito: Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy )

El reguetonero agradeció a las leyendas del género y a las nuevas generaciones y dedicó el premio a su natal Puerto Rico.

“Este premio se lo dedico a Puerto Rico, la cuna y la capital del reguetón en el mundo entero. Se lo quiero dedicar a todas las leyendas y especialmente también a los nuevos que mantienen vivo y refrescando el movimiento. Gracias a todos los nuevos talentos, sigamos llevando este género a otro nivel”, dijo el intérprete.

El tributo de los Grammy al hip-hop

Esta quizás fue una de las presentaciones con más leyendas juntas en la ceremonia de los premios Grammy. Y es que la Academia rindió tributo al hip-hop, a 50 años del nacimiento del género.

Muchos de los artistas que son ya íconos del hip hop llegaron al escenario del Crypto.com Arena para interpretar algunos de sus éxitos. Entre ellos destacan Busta Rhymes interpretando “Look at Me Now” o Missy Elliot rapeando “Lose Control”.

Leyendas de la talla de Run DMC, Rakim, Salt-N-Peppa, Queen Latifah, DJ Jazzy Jeff, GloRilla, IceT, Nelly, entre otros, estuvieron presente.

(Crédito: Frazer Harrison/Getty Images)

¿Cómo lograr que el recinto no dejara de bailar? Eso se lo tenemos que preguntar a Questlove (baterista de The Roots) quien fue el encargado de la curaduría musical y la producción de esta presentación.

“Durante cinco décadas, el hip-hop no solo ha sido una fuerza definitoria en la música, sino una gran influencia en nuestra cultura”, dijo Harvey Mason Jr., CEO de los Grammy.

“Sus contribuciones al arte, la moda, el deporte, la política y la sociedad no se pueden subestimar”, agregó.

Ganadores de la ceremonia televisada

Mejor álbum vocal pop: Harry Styles, “Harry’s House” Mejor canción de R&B: “Cuff it” de Beyoncé Mejor álbum country: “A beautiful time” de Willie Nelson Mejor interpretación pop en dúo/grupo: “Unholy” de Sam Smith y Kim Petras Mejor álbum de música urbana: “Un verano sin ti” de Bad Bunny Mejor álbum de rap: “Mr. Morale & The Big Steppers” de Kendrick Lamar Mejor album de música electrónica/dance: “Rennaisance” de Beyoncé El premio impacto global Dr. Dre inaugural es para Dr. Dre Mejor interpretación de pop: Adele por “Easy on Me” Premio especial al mérito a la canción para el cambio social va a Shervin Hajipour por “Baraye” Canción del año es “Just Like That” de Bonnie Raitt Grabación del año es “About Damn Time” de Lizzo Mejor nuevo artista es para Samara Joy Álbum del año “Harry’s House” de Harry Styles

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.