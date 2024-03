By

Paulina Nares

(CNN) — Dicen que se puede sacar a la chica de la música country, pero parece que no se puede sacar a la música country de la chica.

Beyoncé, nacida en Houston, presentó el jueves por la noche su esperado álbum “Act II: Cowboy Carter”, que tardará algún tiempo en digerirse.

Parte de la expectativa y del juego de adivinanzas en internet ha consistido en descifrar qué estrellas la acompañan en el álbum.

Ahora sabemos que entre ellas se encuentran Post Malone, Miley Cyrus, Dolly Parton, Willie Nelson y Rumi Carter, la hija de seis años de la artista.

El miércoles publicó la lista de canciones, que incluía 27 temas. Algunos de ellos son interludios y no canciones completas.

“Este no es un álbum Country. Este es un álbum de Beyoncé”, había dicho Beyonces con anterioridad. Sin embargo, su nueva música —considerada como country— se espera que aporte nuevos ojos y oídos al género, así como una conversación sobre la diversidad en ese campo.

Pero primero está la emoción en torno al proyecto en sí, que sigue al álbum “Renaissance” de 2022 de Beyoncé y que llega casi seis meses después de la conclusión de su exitosa gira del mismo.

Al principio de la cuarta pista titulada “Protector” se oye a Rumi pedir lo que parece ser una “nana”, en la que Beyoncé canta: “Aunque sé que algún día brillarás por ti misma/Seré tu protectora”.

Beyoncé revela que una experiencia en la que “no se sintió bienvenida” la impulsó a crear su álbum country “Cowboy Carter”

Nelson, conocido por su legado en la música country y por su afinidad por la marihuana, aparece en el interludio titulado “Smoke Hour”, en el que actúa como DJ de “KNTRY Radio Texas: Home of the real deal”, que da paso al ya querido single “Texas Hold ‘Em”. Nelson retoma ese papel en “Smoke Hour II” para presentar la pista 15, “Just For Fun”, en la que Beyoncé hace dúo con Willie Jones.

Otra colaboración es “II Most Wanted”, en la que Beyoncé se asocia con Miley Cyrus, cuyo legado country incluye no solo su propia afinidad por el género, sino también la de su padre Billy Ray Cyrus, por no mencionar el hecho de que es ahijada de Parton.

Beyonce Knowles-Carter asiste al estreno mundial de “EL REY LEÓN” de Disney en el Dolby Theatre el 9 de julio de 2019 en Hollywood, California. (Foto: Jesse Grant/Getty Images para Disney).

A ese tema le sigue “Levii’s Jeans”, donde Beyoncé coquetea líricamente con Post Malone mientras hacen dúo con promesas de “amarte hasta los huesos”.

Queen Bey también rinde homenaje a algunas de las reinas del country, como Linda Martell y Parton, que también aparecen.

Martell es considerada la primera artista negra de música country de éxito comercial, y la primera en tocar en el Grand Ole Opry, aunque a menudo se la ha pasado por alto en la historia del género.

“The Linda Martell Show” es un interludio en el que Martell presenta la canción “Ya Ya”, de la que dice que “abarca toda una gama de géneros y eso es lo que la convierte en una experiencia auditiva única. Así es”.

“Ya Ya” se acerca más al espíritu lúdico de “Renaissance” de 2022, sampleando varios estándares conocidos, entre los que destaca “These Boots Are Made for Walkin’”, cantada originalmente por Nancy Sinatra en los años sesenta.

Martell también se une a Beyoncé y al prometedor músico Shaboozey en la arenosa “Spaghettii”, en la que Martell habla de los géneros musicales como un “pequeño y divertido concepto” que puede hacer que algunos se sientan “confinados”. En la canción, la artista se inclina tanto por el rap como por el canto.

En el interludio titulado “Dolly P”, Parton hace referencia a “Becky with the good hair” del sencillo de Beyoncé de 2016 “Sorry”, y lo relaciona con “Jolene” de Parton, que Beyoncé versiona a continuación con su propio estilo distintivo y una letra ardiente.

En una entrevista reciente con Knoxville News, se le preguntó a la legendaria cantante de “I Will Always Love You” sobre las especulaciones de que Beyoncé había grabado una versión del querido éxito de Parton.

“Creo que lo ha hecho. Creo que ha grabado ‘Jolene’ y creo que probablemente estará en su álbum country, que me hace mucha ilusión”, dijo Parton entonces.

En “Cowboy Carter”, Queen B también hace un espacio a los nuevos artistas country de color.

Las cantautoras negras Tanner Adell, Reyna Roberts y Tiera Kennedy se unen a ella y a otra cantautora, Brittney Spencer, en una preciosa versión de “Blackbird” de The Beatles.

