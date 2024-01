Sofía Barruti

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció sobre la victoria proyectada de Donald Trump en el Caucus de Iowa a través de sus redes sociales.

El expresidente Donald Trump ganará las asambleas partidarias republicanas de Iowa, según proyecta CNN. Así consolida su lugar como favorito para la candidatura republicana de 2024, mientras intenta un regreso político histórico casi tres años después de abandonar la Casa Blanca.

En una publicación en la plataforma de redes sociales X, el presidente Joe Biden respondió a la noticia de que el expresidente Donald Trump había sido proyectado como el ganador en las asambleas electorales del Partido Republicano de Iowa de este lunes por la noche, escribiendo que las elecciones de 2024 “siempre serían tú y yo contra los republicanos extremos del MAGA (acrónimo de Make America Great Again, eslogan de campaña de Trump en 2020)”.

Looks like Donald Trump just won Iowa. He’s the clear front runner on the other side at this point. But here’s the thing: this election was always going to be you and me vs. extreme MAGA Republicans. It was true yesterday and it’ll be true tomorrow. So if you’re with us, chip… — Joe Biden (@JoeBiden) January 16, 2024

En la publicación, Biden reacciona a la victoria proyectada de Trump en Iowa, llamando al expresidente “el claro favorito en el otro lado en este momento”, al tiempo que insta a sus partidarios a donar para su campaña.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.