May 10th, 2023

Alexandra Ferguson

(CNN) — El Gobierno de Joe Biden implementará medidas sin precedentes para imponer consecuencias a los migrantes que crucen la frontera de manera irregular, luego de que termine la política fronteriza conocida como Título 42, implementada durante la pandemia de covid-19, esta semana. Sin embargo, los funcionarios admiten que el elevado número de detenciones en la frontera en los próximos días seguirá representando un gran desafío.

El presidente Joe Biden lo expresó de forma sencilla este martes: “Va a ser caótico durante un tiempo”.

Desde que Biden asumió el cargo, los funcionarios del gobierno sabían que el Título 42 tendría que desaparecer en algún momento a medida que la pandemia, en la que se basa la autoridad, retrocediera. La norma se convirtió en una fuente de tensión, tanto dentro de la administración como a nivel político, a medida que los demócratas criticaban a la administración por no ponerle fin y los republicanos buscaban su prórroga.

Mayorkas: Fin del Título 42 no significa que la frontera esté abierta, significa consecuencias más duras con el Título 8

Ahora, más de dos años después de que comenzara la presidencia de Biden y tras el anuncio de que buscará la reelección, la norma expirará este jueves a las 11:59 p.m., hora de Miami, coincidiendo con el fin de la emergencia de salud pública por covid-19. Y planteará un reto inmediato a la comunidad internacional, y un desafío inmediato para la administración.

“Se trata de un momento sin precedentes en el continente americano”, declaró este martes un alto funcionario de la administración. “Veinte millones de personas están desplazadas en toda la región. La pandemia de covid-19 y la inseguridad política, así como el cambio climático, han exacerbado lo que normalmente empujaba a la gente a emigrar”.

Los funcionarios de la administración están poniendo en marcha planes para intentar gestionar el flujo. Las autoridades fronterizas estadounidenses se encontraron con más de 10.000 migrantes a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos este martes, según un funcionario de Seguridad Nacional, superando ya las estimaciones del gobierno tras la entrada en vigor del Título 42 a pocos días de su expiración.

Entre las nuevas medidas políticas que la administración está poniendo en marcha se encuentra una nueva norma de asilo que impedirá en gran medida a los migrantes que hayan pasado por otro país solicitar asilo en Estados Unidos. La norma, propuesta a principios de este año, presumirá que los migrantes no pueden solicitar asilo en Estados Unidos si no han buscado primero refugio en un país por el que hayan transitado, como México, de camino a la frontera. Los migrantes que obtengan una cita a través de la aplicación CBP One estarán exentos, según las autoridades.

¿Qué es Título 42 y cómo funciona esta política fronteriza de EE.UU. que llega a su fin el 11 de mayo?

Si los migrantes no cumplen los requisitos para obtener asilo, podrían ser expulsados mediante el proceso de deportación rápida, conocido como “expulsión acelerada”, que les impediría entrar a Estados Unidos durante cinco años.

La Administración también planea devolver a México a cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses que crucen la frontera ilegalmente, lo que supone la primera vez que Estados Unidos devuelve a ciudadanos no mexicanos a través de la frontera.

Ambas políticas han sido duramente criticadas por los aliados de Biden, que argumentan que son demasiado restrictivas e incumplen la legislación estadounidense, así como los compromisos de campaña de Biden de restablecer el asilo.

Pero altos funcionarios de la administración subrayan que las medidas son necesarias para animar a la gente a utilizar vías legales para venir a Estados Unidos. Eso incluye programas de permiso humanitario para que las nacionalidades elegibles soliciten entrar en EE.UU. y ampliar el acceso a una aplicación para que los migrantes concierten una cita para presentarse en un puerto de entrada.

El Departamento de Estado también tiene previsto abrir un centenar de centros regionales de tramitación en el hemisferio occidental donde los migrantes puedan solicitar entrar a Estados Unidos, aunque el calendario no está claro.

“Sin embargo, hemos combinado esta medida con una serie de graves consecuencias para los extranjeros que, a pesar de tener estas opciones a su disposición, sigan cruzando ilegalmente la frontera”, declaró este martes a la prensa otro alto cargo de la Administración.

La frontera sur de EE.UU. se prepara para un aumento de inmigrantes antes de que el Título 42 expire esta semana

Pero el reto al que se enfrentan los funcionarios en la frontera también se reduce a la logística.

Hasta este miércoles por la mañana, había más de 28.000 migrantes bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), según el funcionario de Seguridad Nacional.

Cuando CNN le preguntó este martes qué medidas adoptarán las autoridades para reducir el número de migrantes bajo custodia, el alto funcionario de la administración dijo que estaban trabajando estrechamente con organizaciones no gubernamentales y que habían ampliado los contratos de transporte.

“Hemos estado trasladando a algunas personas lateralmente a lo largo de la frontera a otras partes de la frontera donde hay más capacidad”, dijo el alto funcionario de la administración, y agregó: “En los últimos días nos hemos encontrado con un gran número de extranjeros. Lo registramos en el periodo previo al posible levantamiento del Título 42 en mayo del año pasado y de nuevo en diciembre. Y lo estamos registrando de nuevo”.

La CBP abrió dos nuevas instalaciones de retención, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas está aumentando los vuelos de deportación. El Departamento de Salud y Servicios Humanos, encargado de atender a los menores migrantes no acompañados, también está aumentando su capacidad.

El Departamento de Seguridad Nacional también desplegó hasta 1.000 agentes de asilo para entrevistar a los solicitantes de asilo, “cientos” de agentes de la ley adicionales de otras agencias dentro del departamento, contrató a “miles” de colaboradores y recibió la ayuda de 400 voluntarios, dijeron los funcionarios.

“Creemos que existe un conjunto de medidas fuerte que, con el tiempo, reducirán estos flujos, pero no hay duda de que los primeros días y semanas serán difíciles”, dijo el alto funcionario de la Administración.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, alabó este miércoles la “eficacia de nuestro enfoque” para frenar el flujo migratorio en la frontera entre Estados Unidos y México, al tiempo que criticó al Congreso por no aprobar legislación para reparar “un sistema de inmigración roto”.

Mayorkas destacó la drástica disminución de los encuentros fronterizos con migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela tras la institución de un programa de permiso humanitario para migrantes de esos países, señalando que, hasta la fecha, más de 100.000 personas de esos países han llegado legalmente a EE.UU.

“Al mismo tiempo, somos conscientes de los retos a los que probablemente nos enfrentaremos en los próximos días y semanas, que pueden ser muy difíciles”, dijo Mayorkas. “Ya estamos registrando un número elevado de encuentros en determinados sectores. Esto supone una presión increíble para nuestro personal, nuestras instalaciones y nuestras comunidades, con las que colaboramos estrechamente. Nuestro plan dará resultados, pero se necesitará tiempo para que esos resultados se materialicen plenamente, y es esencial que todos lo tengamos en cuenta”.

Y repitió una advertencia directa a los migrantes que buscan entrar a EE.UU., advirtiendo que solo porque el Título 42 expira este jueves, eso “no significa que nuestra frontera está abierta”.

— Donald Judd de CNN contribuyó con este reportaje.

