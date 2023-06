By

May 31st, 2023

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Bizarrap y Peso Pluma —el cantante que se hizo viral en redes y escaló rápidamente en las listas musicales a nivel mundial con “Ella baila sola” junto a Eslabón Armado— dieron a conocer este miércoles su primera colaboración.

Fue bajo el ya conocido formato del productor argentino, las BZRP Music Sessions, en la edición número 55 del repertorio. Y se trata nada menos que de un corrido.

Así se volvió viral Peso Pluma: “Ha habido momentos donde sí nos desestabiliza”

Esta es la tercera canción que Bizarrap lanza en lo que va del año. El video, como ya es costumbre, se estrenó a las 8:00 p.m. hora de Atlanta, 9:00 p.m. hora de Argentina.

La canción es un tema de desamor con una melodía fuera de lo que Bizarrap tiene acostumbrado a su público. Esta vez, el argentino se trasladó al sonido de Peso Pluma con las guitarras de los corridos. Sin embargo, le imprimió su sello personal al final de la colaboración con sonidos electrónicos.

Bizarrap y Peso Pluma “enratonados”

Bizarrap había dado a conocer la colaboración en los días previos con un peculiar anuncio y quizás el más elaborado que ha realizado hasta la fecha.

Los artistas se convirtieron en dos personajes de stop motion, en específico en ratones, en el tráiler publicado por Bizarrap en su cuenta de Instagram.

El argentino es el primer ratoncito en aparecer y se le ve inspirado por melodías típicas mexicanas y en su búsqueda de materiales para replicar una trompeta llega hasta la casa de otro ratón, Peso Pluma.

View this post on Instagram A post shared by BZRP (@bizarrap)

Ese adelanto daba un aire a las famosas caricaturas al mejor estilo de los Looney Tunes.

En las paredes de la guarida de Bizarrap y de Peso Pluma también hay cuadros y referencias a ambos cantantes. En la casa de Bizarrap vemos ilustraciones (también en ratoncitos) de algunas de sus sesiones más legendarias, como la de Shakira, Duki, Arcangel, Villano Antillano y Residente. También vemos cuadros con quesos, tal vez una referencia al vocablo en redes “la queso”, que significa que soporten o que se aguanten. Así mismo hay un reloj Casio encuadrado, un claro recordatorio a la ya legendaria sesión con Shakira.

Por el lado de Peso Pluma, vemos a un Speepy Gonzales en la pared, así como un sombrero de charro, una bandera de México, botoncitos y unos guantes guindados, en alusión a su nombre artístico.

Quién es Bizarrap y cómo se convirtió en un fenómeno de la música con sus sesiones que todos esperan

Las colaboraciones más populares de Bizarrap

Cada una de las producciones del productor argentino acumula millones de reproducciones en YouTube. Estas son las cinco más populares:

Shakira, “BZRP Music Sessions #53”: 556 millones de reproducciones. Quevedo, “BZRP Music Sessions #52”: 526 millones de reproducciones. Nathy Peluso, “BZRP Music Sessions #36”: 372 millones de reproducciones. L-Gante, “BZRP Music Sessions #38”: 322 millones de reproducciones. Trueno, “BZRP Music Sessions #6”: 241 millones de reproducciones.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.