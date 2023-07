Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — Las autoridades de Brasil rechazaron una solicitud de Estados Unidos para extraditar a un presunto espía ruso, diciendo que eventualmente sería enviado a Rusia.

Sergey Vladimirovich Cherkasov está acusado de ingresar a EE.UU. con una identidad falsa para espiar a los estadounidenses en el período previo a la invasión rusa de Ucrania.

En un comunicado el jueves, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil dijo que el Tribunal Supremo Federal de Brasil aprobó el 17 de marzo una solicitud para extraditar a Cherkasov a Rusia, donde está acusado de “tráfico de drogas”, según la agencia de noticias estatal rusa TASS.

La solicitud de Rusia se hizo antes de la solicitud de extradición de Estados Unidos, enfatizó la declaración brasileña.

Esta imagen muestra a Vladimirovich Cherkasov al llegar a Brasil, según la denuncia presentada por la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia. Crédito: US Attorney’s Office of the District of Columbia

Cherkasov ingresó a Estados Unidos en 2018 con el pretexto de asistir a una escuela de posgrado en Washington, alega el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés).

Supuestamente operaba bajo el alias de Victor Muller Ferreira después de establecer la identidad falsa en Brasil, según los fiscales estadounidenses que manejan el caso. A su regreso a Brasil en 2022, las autoridades brasileñas lo arrestaron por robo de identidad y fraude.

Si bien se aprobó la solicitud de extradición de Cherkasov por parte de Rusia, solo puede ser extraditado a Rusia después de completar su condena en Brasil por una condena por falsificación.

TASS informa que Cherkasov fue condenado por un tribunal de Brasil en julio de 2022 a 15 años de prisión por el fraude, que se redujo a cinco años y dos meses en apelación.

El Gobierno de Joe Biden ha buscado ciudadanos rusos de alto valor que podrían incitar a Moscú a liberar a dos estadounidenses que la Casa Blanca considera detenidos injustamente, Evan Gershkovich y Paul Whelan, informó CNN en mayo, después de hablar con tres fuentes familiarizadas con el asunto.

El DOJ acusó a Cherkasov de trabajar para el servicio de inteligencia militar de Rusia. Es concebible que, si se lo mantiene bajo custodia de EE.UU., podría convertirse en un candidato adecuado para un intercambio de prisioneros con Rusia.

