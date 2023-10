By

(CNN) — Más de 100 personas están buscando a una niña de 9 años que desapareció mientras acampaba con amigos y familiares este sábado en el norte del estado de Nueva York, dijo la gobernadora del estado.

Charlotte Sena estaba acampando en el Parque Estatal Moreau Lake con su familia y dio un paseo en bicicleta con amigos cercanos a la hora de cenar este sábado por la noche, dijo la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en una conferencia de prensa este domingo.

Después de andar juntas un par de vueltas en bicicleta, “ella sólo quería dar una vuelta más sola, ser esa niña grande y hacerlo sola”, dijo la gobernadora.

Cuando Charlotte no regresó aproximadamente 15 minutos después, sus padres “supieron inmediatamente que algo estaba pasando” y comenzaron a llamarla por su nombre. La gente de otros campamentos pronto se unió a la búsqueda, dijo Hochul.

Las autoridades han desplegado recursos aéreos y submarinos en la búsqueda. (Crédito: Centro Nacional para Desaparecidos y En Peligro)

La niña fue vista por última vez alrededor de las 6:15 p.m., hora local, montando su bicicleta en uno de los circuitos del parque, dijo el teniente coronel Richard L. Mazzone, de la Policía Estatal de Nueva York, en la conferencia de prensa.

Aproximadamente a las 6:45 p.m., su bicicleta fue encontrada en el circuito, dijo Mazzone.

Dos minutos después, su madre llamó a las autoridades para denunciar su desaparición.

Charlotte fue vista por última vez con una camiseta Pokémon naranja teñida, pantalones azul oscuro, Crocs negros y un casco de bicicleta gris, según una descripción proporcionada por la Policía estatal. La niña es blanca de cabello rubio, mide alrededor de 1,37 metros de altura y tiene ojos verdes, dijeron las autoridades.

Se emitió una alerta AMBER este domingo por la mañana, dijo Mazzone.

“Dimos esa medida de emitir la alerta AMBER porque sentimos que, después de (nuestra) búsqueda exhaustiva, cuando no pudimos encontrarla aquí, era muy posible que hubiera ocurrido un secuestro”, agregó.

Desde hace más de 18 horas, las autoridades estatales buscan a la niña y han desplegado equipos de aviación y rescate submarino, sabuesos, drones y expertos en tecnología también han sido llamados para analizar “otras formas de comunicación en el parque en ese momento”, dijo la gobernadora.

Charlotte es sobrina de un miembro del Departamento de Bomberos de Schenectady, que también está ayudando con la búsqueda, añadió Hochul.

“No dejaremos piedra, rama, mesa o cabaña sin remover, sin tocar, sin examinar en nuestra búsqueda para encontrar a Charlotte”, dijo. “Si saben algo, si han visto algo, si escuchan algo, comuníquense con el 911 para contarnos lo que saben”.

Charlotte es una estudiante de cuarto grado que recientemente fue elegida para ser oficial de clase del consejo estudiantil, dijo Hochul.

“Tenemos los corazones rotos hoy aquí en Nueva York. Ojalá haya una reunión, ojalá haya una familia que ha quedado traumatizada pero que está reunida”, dijo. “Esa es nuestra oración y nuestra esperanza”.

El Parque Estatal Moreau Lake, en el condado de Saratoga, tiene más de 1.861 hectáreas y “se encuentra entre bosques de frondosas, rodales de pinos y crestas rocosas”, según el Departamento de Conservación Ambiental. Está aproximadamente a 72 kilómetros al norte de Albany.

El parque dijo en una publicación de Facebook que estará cerrado hasta nuevo aviso.

La familia de Charlotte pide “pistas” a la población y las autoridades creen que la niña podría estar en “peligro inminente”

La familia de Charlotte Sena, desaparecida el sábado por la noche en el norte del estado de Nueva York, pide ayuda a la población mientras las autoridades intensifican la búsqueda de la niña de 9 años, que temen que pueda haber sido secuestrada.

La Policía cree que Charlotte podría estar en “peligro inminente”, según una alerta Amber emitida este domingo por la mañana.

“Tras una búsqueda exhaustiva en el parque, dimos el paso de emitir la alerta Amber porque pensamos que, al no encontrarla, era muy posible que se hubiera producido un secuestro”, declaró el teniente coronel Richard Mazzone, de la Fuerza Uniforme de la Policía Estatal.

“Este es un momento crítico. Las estadísticas nos dicen que en los posibles secuestros, que bien podría ser este, las primeras 24 a 48 horas son críticas”, dijo John Miller, analista jefe de las fuerzas del orden y de inteligencia de CNN, en CNN This Morning.

La familia de Charlotte pide ahora a la población información que pueda ayudar a traerla a casa.

“Ninguna pista es insignificante”, dijo Jené Sena, tía de Charlotte, a WCBS, afiliada de CNN. “Es una niña rubia y adorable de 9 años con flequillo. Tiene los ojos verdes, mide poco menos de 1,50 metros y es simplemente una niña dulce y adorable”.

“Una vez que encontraron su bicicleta durante la búsqueda, se dieron cuenta de que no está en ella, no se fue muy lejos, no se perdió. Algo está realmente mal”, dijo Miller.

“Solo queremos que vuelva sana y salva, como haría cualquier padre. Ninguna pista es pequeña, por favor llamen si saben algo”, dice un comunicado de la familia de Charlotte facilitado a NBC News y otros medios.

