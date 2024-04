Gonzalo Zegarra

(CNN) — La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este sábado un paquete de US$ 95 mil millones que contempla ayuda exterior a Ucrania, a Israel y a la región del Indo-Pacífico, así como un proyecto que incluye un posible veto a la red social TikTok.

Con esta votación, la Casa Blanca tiene casi asegurada —a falta de la aprobación en el Senado— una urgida ayuda exterior después de una saga de meses que implicó arduas negociaciones desde octubre en el Congreso y que se vio momentáneamente trastocada por uno de los temas políticamente más vulnerables para el presidente Joe Biden: la seguridad fronteriza.

En los últimos meses, Biden ha planteado la necesidad de proporcionar fondos adicionales al país devastado por la guerra como una prioridad de seguridad nacional, advirtiendo que no se debe ceder ningún terreno a Rusia. Más recientemente, los funcionarios estadounidenses atribuyeron las pérdidas en el campo de batalla de Ucrania a la falta de asistencia adicional de Estados Unidos. En febrero, por ejemplo, la Casa Blanca culpó directamente a los republicanos en el Congreso por la retirada de Ucrania de la ciudad clave de Avdiivka.

“Hoy, miembros de ambos partidos en la Cámara votaron para promover nuestros intereses de seguridad nacional y enviar un mensaje claro sobre el poder del liderazgo estadounidense en el escenario mundial. En este punto de inflexión crítico, se unieron para responder al llamado de la historia, aprobando una legislación de seguridad nacional que se necesitaba con urgencia y por la que he luchado durante meses”, dijo Biden en un comunicado.

“Insto al Senado a que envíe rápidamente este paquete a mi escritorio para que pueda convertirlo en ley y podamos enviar rápidamente armas y equipos a Ucrania para satisfacer sus necesidades urgentes en el campo de batalla”, añadió.

Qué incluye el paquete de ayuda a Ucrania

El paquete de ayuda a Ucrania fue aprobado por 311 votos a 112. Los demócratas vitorearon y ondearon banderas ucranianas durante la votación.

El paquete de un total de US$ 95 mil millones contiene US$ 61 mil millones para Ucrania y sus socios regionales.

De ese total, unos US$ 23.000 millones se utilizarían para reponer armas, arsenales e instalaciones estadounidenses, y más de US$ 11.000 millones financiarían las actuales operaciones militares estadounidenses en la región.

Casi US$ 14 mil millones incluidos en el proyecto de ley ayudarían a Ucrania a comprar sistemas de armas avanzados y otros equipos de defensa.

La medida recibió el apoyo unánime de los demócratas, mientras que los republicanos estaban divididos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en una publicación en X que está “agradecido” con los legisladores. “La democracia y la libertad siempre tendrán importancia global y nunca fallarán mientras Estados Unidos ayude a protegerlas”, dijo Zelensky en la publicación. “El vital proyecto de ley de ayuda estadounidense aprobado hoy por la Cámara evitará que la guerra se expanda, salvará miles y miles de vidas y ayudará a nuestras dos naciones a fortalecerse”.

“La paz y la seguridad justas sólo pueden lograrse mediante la fuerza”, añadió.

Qué incluye la ayuda a Israel

La Cámara también aprobó el Suplemento de Seguridad de Israel con una votación de 366 a 58.

Esto es lo que incluye el paquete, con un total de US$ 26.400 millones para ayuda a Israel

US$ 4 mil millones para los sistemas de defensa antimisiles Iron Dome y David’s Sling US$ 1.200 millones para el sistema de defensa Iron Beam US$ 4.400 millones para reponer artículos y servicios de defensa proporcionados a Israel US$ 3.500 millones para la adquisición de sistemas de armas avanzados y otros artículos a través del Programa de Financiamiento Militar Extranjero US$ 9.200 millones en asistencia humanitaria (incluidos alimentos de emergencia, alojamiento y servicios básicos) para poblaciones que sufren crisis.

También propone proporcionar flexibilidad adicional para las transferencias de artículos de defensa a Israel desde los arsenales estadounidenses mantenidos en otros países y prohíbe el envío de fondos a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, agradeció a la Cámara de Representantes. “El Congreso de Estados Unidos acaba de aprobar por abrumadora mayoría un proyecto de ley de ayuda muy apreciado que demuestra un fuerte apoyo bipartidista a Israel y defiende la civilización occidental. ¡Gracias amigos, gracias Estados Unidos!”, dijo Netanyahu en las redes sociales. A su vez, el Ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, también agradeció a la Cámara y dijo que espera que la medida sea aprobada pronto en el Senado de Estados Unidos “con un fuerte apoyo bipartidista”.

Paquete al Indo-Pacífico

La Cámara también aprobó el proyecto de ley complementario de seguridad del Indo-Pacífico con una votación bipartidista de 385-34.

Esto es lo que incluye, con un total de US$ 8.100 millones para contrarrestar las acciones de China en la región del Indo-Pacífico:

US$ 3.300 millones para desarrollar infraestructura submarina US$ 2.000 millones en financiamiento militar extranjero para Taiwán y otros aliados clave US$ 1.900 millones para reponer artículos y servicios de defensa proporcionados a Taiwán y sus socios regionales.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, tomó medidas de procedimiento el sábado para que el Senado comenzara a votar sobre el paquete de ayuda exterior aprobado por la Cámara el martes por la tarde. Se suponía que la cámara estaría en receso la próxima semana, pero volverá para aprobar esta legislación.

Mike Johnson continúa en su cargo

El puesto del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, está seguro, por ahora, después de que la representante republicana Marjorie Taylor Greene dijera el sábado que no avanzará con su moción de anulación, una herramienta procesal rara vez utilizada para destituir al presidente de la Cámara. Dijo que quiere que sus colegas republicanos “se vayan a casa y escuchen a sus electores”.

Después de meses de resistirse a presentar un proyecto de ley de ayuda exterior en la Cámara de Representantes, el presidente del Partido Republicano, Mike Johnson, se unió a los demócratas para hacer avanzar la medida hasta la votación del sábado.

En tanto, varios legisladores de ambos partidos que respaldaron los paquetes de ayuda este sábado dijeron que sus opiniones sobre Johnson como líder de la Cámara cambiaron para bien después de que el presidente presentó proyectos de ley a pesar de una amenaza contra su puesto.

La medida bipartidista provocó la ira de algunos miembros de línea dura del Partido Republicano, que apoyan un esfuerzo para derrocarlo. El trabajo de Johnson está seguro por ahora, ya que la representante Marjorie Taylor Greene dijo que aún no avanzará con una moción de desalojo.

Con información de Kaanita Iyer y Shania Shelton

