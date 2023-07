By

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — El tenista español Carlos Alcaraz logró la hazaña: derrotó este domingo al favorito Novak Djokovic y con ello ganó el primer título de Wimbledon de su carrera.

Alcaraz se impuso al serbio Djokovic en una emocionante final que se fue hasta el quinto y último set. El título de Wimbledon significó, además, su segundo título de Grand Slam, luego de que en 2022 consiguiera el US Open.

Alcaraz, el número 1 del mundo con solo 20 años, remontó un set en contra para ponerse 2-1 por delante antes de que Djokovic igualara el partido ganando un tenso cuarto set. Sin embargo, el serbio ya no logró otra épica remontada y, de momento, su título 24 de Gran Slam tendrá que esperar.

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz con sus trofeos de segundo y primer lugar de Wimbledon 2023, respectivamente. (Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

El español se impuso después de casi cinco horas en la cancha central por 1-6, 7-6 (8-6), 6-1, 3-6 y 6-4, y se tiró al suelo para celebrarlo antes de lanzar una pelota de tenis al público.

El joven de 20 años se convierte en el tercer campeón más joven de Wimbledon en la Era Abierta.

“Bueno, es un sueño hecho realidad para mí”, dijo Alcaraz en su entrevista posterior en la cancha. “Para mí es increíble. Como he dicho, es un sueño hecho realidad poder jugar en estas fases, es increíble para un chico de 20 años, no esperaba llegar a este tipo de situaciones tan rápido.

“Estoy muy orgulloso de mí mismo y muy orgulloso del equipo que tengo. Del trabajo que hacemos cada día para poder vivir esta experiencia”.

Alcaraz celebra tras vencer a Djokovic. (Foto: Julian Finney/Getty Images)

Una final para la historia

Era la final que todos querían. El joven talento contra el veterano que perseguía un histórico Grand Slam número 24 tras haber ganado dos de estos torneos este año.

Muchos esperaban que Alcaraz saliera con toda su potencia. El vigente campeón, de 36 años, se vio en desventaja desde el principio, ya que dispuso de un punto de quiebre en el primer juego; la capacidad de recuperación que ha hecho famoso a Djokovic le permitió sortear el peligro.

En unas condiciones de racha, Djokovic volvió a presionar al español en el siguiente juego, con una ventaja de 40-0 y tres puntos de quiebre. Djokovic lo convirtió a la tercera oportunidad y se llevó el primer set de la final.

Cada peloteo estuvo repleto de bellas secuencias de golpes, desde hábiles dejadas hasta potentes golpes ganadores. El comentarista de la BBC Andrew Castle recordó a los espectadores que lo que estaban viendo era “real” y no un “juego de computadora”, pues el nivel de excelencia era enorme.

Con el viento arremolinándose y los ojos del mundo del deporte puestos en la cancha central, fue el experimentado serbio quien se llevó el primer set, rompiendo a Alcaraz por segunda vez y tomando una ventaja de 5-0 para poner su sello en el partido.

No es que Alcaraz estuviera jugando especialmente mal -como demostró con su derecha excelentemente colocada para ganar su primer juego del partido-, sino que Djokovic era casi inalcanzable por momentos. No importaba lo que Alcaraz le lanzara, Djokovic tenía una respuesta: solo cometió dos errores no forzados en el primer set y lo aseguró en solo 34 minutos.

