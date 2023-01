By

urielblanco

(CNN Español) — El futbolista brasileño Dani Alves, quien una vez fue estrella del FC Barcelona y que hace unos meses había llegado al fútbol mexicano, se encuentra actualmente en prisión provisional cerca de la ciudad de Barcelona, España.

Alves está preso desde el viernes 20 de enero.

A continuación, te damos todos los detalles del caso.

Denuncia e investigación contra Dani Alves

El 10 de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó que Dani Alves estaba siendo investigado por una presunta agresión sexual en una discoteca de Barcelona en diciembre.

La denuncia por agresión sexual fue presentada por una mujer, según dijo en un comunicado el tribunal.

“El Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona ha abierto diligencias por un presunto delito de agresión sexual por una denuncia presentada por una mujer contra un futbolista por hechos ocurridos presuntamente en una discoteca de Barcelona el pasado mes de diciembre”, se lee en el comunicado.

Si bien no se menciona expresamente el nombre del jugador, un portavoz de la corte confirmó a CNN que las acusaciones se refieren a Alves.

En un video enviado al canal español Antena 3, Alves dijo que estaba en el club nocturno, pero negó las acusaciones.

“Quiero negar todo, primero. Estuve ahí, en ese lugar, estuve ahí con más gente, pasándola bien”, dijo. “Lo siento mucho, pero no sé quién es esta señora”, agregó.

¿De qué se le acusa a Dani Alves?

El 20 de enero, Alves, quien en ese momento se encontraba en Barcelona, fue detenido por la policía regional catalana, dijo la oficina de prensa de la policía a CNN. Habló con los agentes en una comisaría de Barcelona y luego lo llevaron en un vehículo de policía al juzgado del otro lado de la ciudad.

Permaneció bajo custodia policial y horas después fue puesto a disposición judicial. Entonces, una jueza española le dictó prisión provisional sin derecho a fianza al jugador brasileño que es acusado de agresión sexual.

“La jueza de instrucción número 15 de Barcelona ha recibido hoy, en calidad de detenido, al futbolista Dani Alves, imputado por una mujer por una presunta agresión sexual, en hechos ocurridos presuntamente en una discoteca de Barcelona el pasado mes de diciembre”, señaló la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un comunicado.

“El magistrado ha dictado prisión provisional sin derecho a fianza, por la causa en curso por un delito de agresión sexual”, agregó el comunicado.

¿Qué se sabe de la víctima de presunta agresión sexual?

El mismo viernes 20 de enero, antes de que se le dictara prisión provisional al jugador, la mujer que hizo la denuncia, su defensa legal y un testigo declararon contra Alves.

El contenido del testimonio de la mujer no fue hecho público; no obstante, CNN tuvo la oportunidad de hablar con su abogada, Ester García, quien destacó dos puntos:

Indicó que la víctima se encontraba tranquila porque la jueza dio credibilidad a su testimonio, lo cual dijo que quedó demostrado con la prisión provisional sin fianza contra el futbolista. Pero también comentó que la víctima está preocupada, pues, tras la presunta agresión sexual, se encuentra bajo tratamiento farmacológico y psicológico.

¿Qué ha dicho Alves?

Cuando se conoció que estaba siendo investigado por una presunta agresión sexual, Alves envió el video mencionado previamente, en el que negaba las acusaciones y negaba conocer a la víctima.

CNN contactó este martes y miércoles a Cristóbal Martell, abogado que representa al jugador, para obtener una postura. Sin embargo, desde su despacho nos han indicado que no harán ningún tipo de declaración a los medios de comunicación.

A comienzos de este mes, un portavoz de Alves dijo a Reuters que el jugador “niega vehementemente” todas las acusaciones.

Actualmente, Alves —cuyo club anunció la rescisión de su contrato también— se encuentra recluido en el centro penitenciario Brians 2 cerca de Barcelona, donde fue reubicado este lunes luego de estar los primeros días en el Brians 1. Se le reubicó por motivos de seguridad y convivencia dada la notoriedad del acusado, pues el centro Brians 2 tiene menos población que el Brians 1.

Específicamente, Alves está en el módulo 13 del centro penitenciario Brians 2, el cual está destinado a los presos por los delitos contra la libertad sexual.

¿Cuántos años podría estar prisión?

A Alves se le dictó prisión provisional sin fianza principalmente por dos motivos, según señaló un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a CNN: por el riesgo de fuga que existe, pues el jugador no cuenta con arraigo domiciliario en Barcelona y podría viajar a Brasil, de donde no se le podría traer de regreso porque no hay un tratado de extradición con ese país; y por la gravedad del delito del que se le acusa.

El delito de agresión sexual con acceso carnal -el caso apunta a que se le juzgará por eso- puede conllevar una pena de entre 4 y 12 años de prisión. Por lo tanto, de ser declarado culpable, ese es el tiempo que Dani Alves podría estar en la cárcel.

Hasta ahora, el caso se encuentra en su fase inicial, en la que se está intentando reunir más pruebas y documentos. Una vez concluido ese paso, se podría pasar a un juicio formal oral.

Pau Mosquera, Uriel Blanco, Matt Foster, Alex Hardie, Al Goodman y Jorge Engels, de CNN, contribuyeron a este artículo.

