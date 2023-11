By

Ángela Reyes Haczek

(CNN) — La depresión está aumentando en Estados Unidos. Tanto así que lo más probable es que si no padeces esta enfermedad, conozcas a alguien que sí la sufre.

Casi el 18% de los adultos estadounidenses —más de 1 de cada 6— afirmaron estar actualmente deprimidos o recibiendo tratamiento para la depresión, según una encuesta de Gallup de 2023. En 2015, cuando Gallup empezó a recopilar información sobre el tema, la cifra era inferior al 11%.

Los datos de Gallup muestran que la depresión clínica estaba aumentando lentamente en el país antes de la pandemia, pero creció más rápidamente después de ella, con el aislamiento social, la soledad, el miedo a la infección, el agotamiento psicológico, el abuso de sustancias y la interrupción de la atención de salud mental. Las tasas entre las mujeres, los adultos jóvenes y los adultos negros e hispanos son las que están aumentando más rápidamente.

Para los adolescentes de 12 a 17 años, las estadísticas también son nefastas: Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, cinco millones de chicos de esas edades —algo más del 20%— sufrieron un episodio de depresión mayor en 2021 (el año más reciente con datos disponibles), y 3,7 millones experimentaron un deterioro grave.

El psiquiatra Charles Raison, profesor de Ecología Humana y Psiquiatría en la Universidad de Wisconsin-Madison, dijo que él mismo ha luchado contra la depresión. Raison, que también es director del Vail Health Behavioral Health Innovation Center y se desempeñaba como experto en salud mental de CNN Health, describió el estado de la salud mental en Estados Unidos en una palabra: “malo”.

“No hay duda de que la depresión, la ansiedad, el suicidio y el abuso de sustancias han ido en aumento en Estados Unidos (…) probablemente durante 20 o 25 años, quizá más”, dijo Raison al Dr. Sanjay Gupta, corresponsal médico jefe de CNN, en el podcast Chasing Life. “Pero realmente han ido en aumento en los últimos 10 años, y los datos son realmente consistentes”.

“El aumento no es igual en todos los grupos de edad”, dijo Raison. “Los que más sufren son los jóvenes. Las personas de entre 15 y 35 años son las que sufren un aumento realmente preocupante”.

Aunque el aumento de la depresión entre los estadounidenses es alarmante, lo que también resulta inquietante es la dificultad para determinar la causa. No podemos verla en un escáner cerebral. No disponemos de un análisis de sangre para detectarla. No podemos medir su gravedad con precisión.

Raison comparó la depresión con la “hidropesía” -un término anticuado para referirse a un edema-, que podría estar causada por diferentes afecciones o factores subyacentes. “Podría ser (…) insuficiencia cardiaca. Podría ser una neumonía. Puede ser cáncer. Hay diferentes razones para que se produzcan esos síntomas”, dijo.

“¿Encontraremos alguna vez una prueba para diagnosticar la depresión? No, porque la depresión es como la hidropesía”, dijo, señalando posibles causas subyacentes diferentes.

Y esa puede ser una de las razones por las que la depresión es tan difícil de tratar.

Toma como ejemplo antidepresivos como el Prozac, también conocido por el nombre genérico de fluoxetina. Se lanzó en el país hace 35 años como el primero de una nueva clase de fármacos llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o ISRS. La idea era que la depresión se debía a un desequilibrio químico en el cerebro y que éste podía corregirse actuando sobre el neurotransmisor serotonina. En 1993 aparecieron los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina (IRSN), que actúan sobre dos neurotransmisores.

Pero los antidepresivos no funcionan para todo el mundo.

“La cuestión del uso de antidepresivos, que son el tratamiento de primera línea para la depresión en Estados Unidos, es increíblemente compleja”, dijo Raison, señalando que son “salvavidas para algunas personas”.

“Pero a medida que hemos ido avanzando en los últimos 20 años, hemos tenido que metabolizar, como campo, una serie de verdades muy duras sobre los antidepresivos y su eficacia”, dijo. “Una dura verdad, y la más obvia, es que no funcionan ni de lejos tan bien como pensábamos hace 30 años”, explicó, estimando que solo el 30% de los pacientes “obtienen una respuesta completa”.

Raison reconoció que intentar hacer cualquier cosa cuando se está deprimido es una batalla cuesta arriba. Y ofreció estos cinco consejos para el autocuidado.

Comprométete a buscar ayuda

Pide cita con un profesional de la salud mental.

“Si te sientes irremediablemente deprimido, si has perdido el interés por la vida, si tu sueño y tu apetito están alterados, si te sientes desesperanzado, si tienes pensamientos de hacerte daño, ese tipo de cosas, eso es la depresión”, dijo Raison. Conseguir ayuda es especialmente importante si has experimentado esos síntomas durante un par de meses.

“Todos los que luchamos contra la depresión sabemos que contar con un médico puede ayudarte, ya sea con psicoterapia o medicamentos o ambas cosas”, dijo.

Las intervenciones sobre el estilo de vida pueden ayudar

Resulta que lo que es bueno para el cuerpo también lo es para el cerebro.

“Trata de hacer el tipo de cosas que harías por tu salud física”, afirma Raison. “A menudo le digo a la gente: ‘Piensa en lo que harías si quisieras ocuparte de la salud de tu corazón y haz lo mismo’. Todas esas cosas también son antidepresivos. Así que controlar el peso corporal, comer alimentos saludables, dormir lo suficiente, hacer suficiente ejercicio, recibir luz solar”.

Estar rodeado de gente

Intenta mantener relaciones cercanas.

“(El consejo) nº 3 a veces es muy difícil cuando estás deprimido. Pero es probablemente la cosa más importante, que es tratar de maximizar nuestras conexiones interpersonales con otras personas”, dijo Raison.

“Si tienes relaciones afectuosas y de apoyo con otras personas es un gran factor de protección contra la depresión. También es un factor que realmente puede ayudarte a superar la depresión”.

No te rindas

Sé persistente en la búsqueda de ayuda.

“La forma en que la gente, especialmente en Estados Unidos, responde a los antidepresivos tiende a ser muy bifurcada”, dijo Raison. “Hay un pequeño grupo de personas que empiezan a tomar un antidepresivo y se sienten mejor en un par de semanas y la depresión desaparece”, mientras que otras personas luchan contra la depresión crónica.

Así que, si un antidepresivo no funciona, dijo, “prueba con otro”.

Pero no tengas miedo de seguir adelante. “Sabemos desde hace tiempo, por ejemplo, que las personas que no responden a un montón de antidepresivos seguidos tienen menos probabilidades de responder al siguiente, pero no tienen menos probabilidades de responder a la psicoterapia”, dijo.

El agradecimiento

Genera un estado de agradecimiento.

“Trabaja para desarrollar una actitud de gratitud”, dijo Raison. Raison admite que hacerlo no siempre es fácil cuando se está deprimido. “Si puedes convertirlo en un hábito, puede ser muy poderoso tanto para prevenir la depresión como para sentirte mejor si estás deprimido”, dijo.

Grace Walker de CNN contribuyó con este reportaje.

