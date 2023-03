By

Alexandra Ferguson

(CNN) — El ex mariscal de campo de la NFL Colin Kaepernick acusó a sus padres adoptivos blancos de perpetuar el racismo en su hogar en una entrevista con Adriana Díaz de CBS este jueves.

“Sé que mis padres me querían, pero aún así hubo cosas muy problemáticas por las que pasé”, dijo el jugador de 35 años.

“Creo que era importante mostrar que no, que esto puede pasar en tu casa, y cómo se avanza colectivamente mientras se aborda el racismo que se perpetúa”.

2020, el año en el que Colin Kaepernick fue reivindicado

Kaepernick reveló que cuando se hizo trenzas de niño, su madre le dijo: “Tu pelo no es profesional, pareces un pequeño criminal”.

El ex mariscal de campo de los 49ers de San Francisco agregó: “Esos se convierten en espacios donde es como, ‘¿Cómo navego esta situación ahora?’ y es algo que he informado sobre por qué tengo el pelo largo hoy”.

Rick y Teresa Kaepernick son una pareja de Wisconsin. CNN intentó ponerse en contacto con ellos para obtener comentarios, pero no recibió respuesta de inmediato.

Kaepernick, segundo a la derecha, es fotografiado con sus padres, desde la izquierda, Rick y Teresa Kaepernick, y su pareja Nessa Diab llegando a la tercera edición anual de “Dear Mama: A Love Letter to Moms” en The Theatre at Ace Hotel el jueves 3 de mayo de 2018, en Los Ángeles. Crédito: Chris Pizzello/Invision/AP

En “Colin in Black and White”, una serie de Netflix de 2021 que revisa la infancia de Kaepernick, hay una escena que muestra el momento en que la madre del exjugador de la NFL lo llama “criminal” porque desaprueba su cabello.

El libro, titulado ‘Colin Kaepernick: Change the Game’, es “una novela gráfica de memorias que detalla sus años en el bachillerato antes de entrar en el centro de atención del deporte profesional”, según el comunicado de prensa del grupo editorial Scholastic. La novela fue coescrita con Eve Ewing.

Eli Harold #58, Kaepernick #7 y Eric Reid #35 de los San Francisco 49ers se arrodillan para el himno antes del partido contra los Buccaneers de Tampa Bay en el Levi Stadium el 23 de octubre de 2016 en Santa Clara, California. Crédito: Michael Zagaris/San Francisco 49ers/Getty Images

En la misma entrevista, Kaepernick dijo que todavía desea jugar al fútbol profesionalmente.

“Colin Kaepernick: Change the Game”, fue coescrito por Kaepernick y la autora Eve L. Ewing e ilustrado por Orlando Caicedo. Crédito: Kaepernick Publishing

Kaepernick no ha jugado en la NFL desde 2016 después de que se desatara la polémica tras su negativa a ponerse de pie para el himno nacional antes de los partidos para protestar por la brutalidad policial y la injusticia racial mientras era un jugador de San Francisco 49ers.

