urielblanco

(CNN Español) — La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, que se juega en Australia y Nueva Zelandia, ya se encuentra en sus capítulos finales.

De las 32 selecciones que comenzaron (primer Mundial femenino que tiene este numero de equipos), solamente quedan ocho, las cuales decidirán a la próxima campeona del fútbol internacional.

Las ocho selecciones restantes disputarán los cuartos de final del Mundial entre este jueves y el sábado. Y, claro, uno de los duelos que más llaman la atención es el de Colombia frente a Inglaterra. El conjunto sudamericano está haciendo historia en tierras oceánicas ya que se clasificó por primera vez para esa instancia. Además, es el único representante del continente americano que sigue en competencia.

Aquí te dejamos todo lo que debes saber del trascendental cruce del próximo sábado

Colombia hace historia en el Mundial Femenino de Fútbol: cómo fue el camino hacia cuartos de final y lo que sigue

La previa: ¿cómo llegan Colombia e Inglaterra a su enfrentamiento de cuartos de final del Mundial 2023?

Sin lugar a dudas, Colombia ha sido la mayor revelación del torneo. En la fase de grupos, fue la líder de su zona: cosechó dos victorias (una de ellas frente a la poderosa Alemania) y una derrota (contra Marruecos) para clasificar como primer lugar del grupo H.

La experimentada Catalina Usme y la adolescente Linda Caicedo han combinado experiencia y juventud para consagrarse como las figuras de la selección hasta el momento.

Las “cafeteras” llegan al partido de cuartos de final contra Inglaterra como la única selección americana que continúa en el Mundial. Asimismo, su llegada a esta instancia es histórica, pues significa la mejor participación en un Mundial de la selección femenina.

En tanto, Inglaterra se presentará a la cita como una de las máximas favoritas para llevarse la copa del mundo.

Las “leonas”, de la mano de Mary Earps, Lucy Bronze y Lauren James, han tenido un paso perfecto en el Mundial: ganaron sus tres partidos del grupo D tras vencer a Haití, Dinamarca y China.

El partido de octavos de final frente a Nigeria fue el más complicado para las europeas, ya que, tras marcador final 0-0, se tuvo que decidir hasta los penales. Pese a la victoria, la expulsión de James en el encuentro podría afectar en el duelo contra Colombia.

¿Cuándo es y a qué hora?

La última vez que se enfrentaron ambas selecciones fue en el Mundial de Canadá 2015, en fase de grupos, cuando las leonas se llevaron la victoria 2-1. Sin embargo, ahora es tiempo de la revancha colombiana.

El duelo entre Colombia e Inglaterra del Mundial 2023 se llevará a cabo este sábado 12 de agosto en el Accord Stadium de Australia.

La hora, según el lugar donde te encuentres, es la siguiente:

Bogotá, Colombia: 5:30 a.m. Buenos Aires, Argentina: 7:30 a.m. Ciudad de México, México: 4:30 a.m. Miami, Estados Unidos: 6:30 a.m.

¿Cómo ver en vivo?

La FIFA señala que el partido podrá verse en:

Colombia: DIRECTV Sports, DIRECTV Go Argentina: DIRECTV Sports, DIRECTV Go México: VIX, TUDN Estados Unidos: Fox, Universo, Telemundo, Peacock

