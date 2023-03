By

Alejandra Ramos

(CNN) — Terminar los ciclos de dieta y aprender a aceptar el cuerpo en el que te encuentras suena genial, pero puede parecer un cuento de hadas.

¿Cómo puedes controlar cómo comes sin contar calorías? ¿Cómo deberías dejar de planificar para el día en que estés más delgada? ¿Cómo te despiertas un día sin esos pensamientos vergonzosos y mezquinos llamando a la puerta de tu cerebro?

Es difícil, dijo Bri Campos, entrenadora de imagen corporal con sede en Paramus, Nueva Jersey. El objetivo podría no ser celebrar por completo tu cuerpo o liberarte de todos los pensamientos negativos sobre el peso que provienen de la cultura de la dieta, dijo. Podría significar simplemente hacer progresos para sentir menos vergüenza o autocrítica.

La cultura de la dieta son los mensajes sociales generalizados de que los cuerpos pequeños son mejores, los cuerpos más grandes son vergonzosos y la alimentación restringida es la clave para un cuerpo “aceptable”. Atribuirse a esos mensajes es perjudicial para las personas de todos los tipos de cuerpo, especialmente si se considera que puede fomentar los trastornos alimentarios y hacer que la recuperación sea aún más difícil, según la Asociación Nacional de Trastornos de la Alimentación.

La promesa de alcanzar (y conservar) el cuerpo ideal es vacía, ya que es probable que una persona que baja de peso drásticamente en un corto período de tiempo lo recupere. Los cambios lentos y sostenidos suelen tener más éxito, según un estudio de 2017. Y aunque algunos estudios recomiendan perder peso para reducir el riesgo de afecciones como enfermedades cardíacas y cáncer, también es cierto que la salud está determinada por muchos factores: la vergüenza no ayuda.

Hay maneras de desaprender la cultura de la dieta, dijo Campos. El proceso es diferente para cada persona, pero puede ayudar a encontrar una comunidad con otras personas con objetivos similares, agregó.

Aquí hay varias historias de personas que intentan rechazar la cultura de la dieta y lo que han aprendido a lo largo del camino.

Fusionando lo personal y lo profesional

Shanea Pallone dijo que su experiencia navegando por el sistema de salud ha informado cómo habla con los pacientes. Lesley T. Lastufka

Shanea Pallone comenzó a cuestionar su experiencia con la cultura de la dieta después de que un médico la avergonzara en una cita. Ha sido duro ser paciente en un sistema médico que le ha causado un gran daño. “Estoy siendo perjudicada activamente por los proveedores que no me ven como más que mi peso en la báscula”, dijo Pallone.

Pero Pallone, que vive en Houston, Texas, también trabaja como enfermera; su trabajo la ha obligado a evaluar el peso de sus pacientes, marcar si se los consideraba obesos en sus expedientes médicos y enseñarles las mismas tácticas de dieta que ella misma estaba tratando de desaprender, dijo.

Pallone recordó preguntarse constantemente: “¿Cómo manejo mi propio cuidado y brindo un buen cuidado al mismo tiempo que sigo trabajando para entender algunas de las formas en que la cultura de la dieta todavía me impacta?”. Su respuesta incluyó volver a la investigación que mostró que la dieta no era efectiva y confirmó que podía vivir de manera saludable y brindar atención sin vergüenza.

Aprender sobre la alimentación intuitiva —una filosofía de alimentación que se basa en las señales naturales de hambre y saciedad del cuerpo— la ayudó tanto en su viaje personal como profesional.

Cambiar su forma de pensar no significa que los pensamientos intrusivos sobre la comida y la dieta desaparezcan por completo, pero se ha vuelto más fácil verlos y tratar de calmarlos, dijo Pallone. Ahora Pallone trabaja para ayudar a sus pacientes a alcanzar sus objetivos de salud de una manera que no les impida comer los alimentos que les encantan ni les haga sentir que han fracasado, dijo.

Pero si bien pudo tener un impacto significativo en sus pacientes, tuvo que aceptar que no podía rescatar a todos de la cultura de la dieta.

“Es realmente difícil alejarse de una mujer de 80 años, que se está mudando a un hospicio, que (es) como, ‘Está muy bien que esté perdiendo peso, siempre he sido un poco gorda’”, Pallone dicho.

Dejar atrás la sopa tóxica

Amanda Mittman dijo que el proceso de deshacerse de la cultura de la dieta está en curso. Divine Brujeria

Amanda Mittman, una dietista registrada en Amherst, Massachusetts, comenzó a alejarse de la cultura de la dieta después del nacimiento de su hijo. No podía decidirse a volver a una forma restrictiva de comer como nueva madre, pero aún sentía vergüenza por el peso que no había perdido después del parto, dijo.

“Todos seguimos nadando en la misma sopa tóxica”, dijo.

El primer paso de Mittman fue aprender a identificar la cultura de la dieta a su alrededor, en los medios de entretenimiento, en los anuncios e incluso en las conversaciones con amigos y familiares, dijo.

Y una vez que se dio cuenta, descubrió que no podía volver a ver las cosas como antes.

Esto no significaba que estaba lista para renunciar a la dieta y aceptar completamente su cuerpo. Las dietas siempre le habían ofrecido una solución mágica: baja de peso y podrás tener todo lo que siempre has querido. Daba miedo renunciar a ese sueño y enfrentar la posibilidad de que, al vivir de otra manera, podría aumentar de peso en lugar de perderlo.

Pero a medida que encontró una comunidad libre de la cultura de la dieta y modificó sus redes sociales para no valorar la pérdida de peso, Mittman dijo que aceptar el dolor y el duelo que conlleva renunciar a esos objetivos se convirtió en una gran parte de su proceso.

“Todavía tengo pensamientos de ‘¿no sería genial si pudiera perder peso?’”, dijo. Pero se recuerda a sí misma: “Hemos recorrido ese camino y eso ya no está disponible para mí”.

El trabajo de aceptar su cuerpo y amarse a sí misma no es glamoroso, dijo. No hay “togas y birretes, no te gradúas, este es un trabajo constante”, dijo Mittman. “Pero se vuelve más fácil todo el tiempo”.

Escribiendo en los espejos

El espejo de Sandra Thies fue un gran desencadenante y ahora es parte de su curación. Victoria Harder

Después de años en el equipo universitario de remo de su universidad y tratando de moldear su cuerpo para cumplir con las expectativas, Sandra Thies se encontró un poco perdida sin una dieta estricta y una rutina de ejercicios.

“La salida fácil es hacer otra dieta, aceptar la cultura dietética en línea, restringir la alimentación”, dijo Thies. “Es la manera fácil de sentir que tienes el control”.

Gran parte de ese deseo de control se reflejaría en las superficies reflectantes, dijo.

Ya fueran las ventanas por las que pasaba, los espejos en el baño de su trabajo o incluso en casa cuando salía de la ducha, todos eran lugares para que Thies pinchara su cuerpo, para ver si necesitaba hacer ejercicio o si podría comer un poco más en la cena. Y los días luchando con su reflejo la llevarían a pasar noches mirando al techo, pensando en qué podría hacer mejor al día siguiente para acercarse a su cuerpo “ideal”.

Thies, ahora una consejera de alimentación intuitiva en Kelowna, Columbia Británica, se encontró con el concepto en la universidad y recuerda haber pensado: “¿No sería bueno estar en paz con la comida y tu cuerpo?”. Cuatro años después, siente que todavía está aprendiendo cómo moverse de una manera que se sienta bien, cómo comer lo que su cuerpo necesita y cómo pararse frente a su reflejo sin destrozarlo.

Pero el espejo en realidad se ha convertido en parte de su solución, dijo.

Ahora tiene preguntas escritas en el espejo de su casa: “¿Cuál es el sentimiento? ¿Dónde lo sientes en tu cuerpo? ¿Qué tan malo es? ¿Podemos sentarnos en esta incomodidad? ¿Qué necesitas en este momento?”.

Ahora trata de tomarse un tiempo para sentarse con esos sentimientos. A veces, puede responder a todas las preguntas. Pero en los días que no puede, Thies dijo que se da permiso para hacer lo que pueda para mantener un diálogo interno positivo.

“Pienso en mi cuerpo y en la comida con mucha frecuencia”, dijo Thies. “Pero la voz que uso realmente ha cambiado. Me deja sintiéndome confiada y empoderada en lugar de destruida”.

Poner fin a la guerra imposible de ganar

Dani Bryant dijo que vio su propio cuerpo en las mujeres que la precedieron. Divine Brujeria

Dani Bryant pensó que sus experiencias con su cuerpo amenazarían sus sueños creativos, pero en cambio resultaron ser una vía para llegar allí.

Cuando era una niña apasionada por el teatro, Bryant escuchó mensajes similares de sus directores, profesores de coro y vestuario: tienes mucho talento, pero tu cuerpo tiene que ser más pequeño si quieres triunfar.

Tenía solo 9 años cuando mostró por primera vez signos de trastornos alimentarios. En su segundo año de universidad, siguiendo una carrera en el teatro, había desarrollado anorexia, dijo Bryant.

Como parte de la recuperación de Bryant, comenzó a escribir y desarrolló una compañía de teatro en Chicago centrada en las experiencias de problemas corporales y trastornos alimentarios, dijo Bryant. Allí encontró el apoyo que sintió que era clave para desarrollar una relación con su cuerpo.

“Mi sanación radica tanto en compartir la experiencia vivida, construir una comunidad a su alrededor y ese lento desaprendizaje”, dijo.

Un gran momento en el viaje de sanación de Bryant se produjo cuando fue con su madre a un viaje a Ellis Island en la ciudad de Nueva York, donde se encontraron con una fotografía de su familia llegando a Estados Unidos hace generaciones.

En la foto, vio a su bisabuela, cuyo cuerpo tenía la misma forma que la de su abuela, la de su madre y la suya propia, dijo Bryant.

Allí se dio cuenta de que su cuerpo era más que sus elecciones o su dieta: era el resultado de su familia, su genética y su historia.

Deseaba poder volver a ser la niña que alguna vez fue para mostrarle esa foto y pedirle que dejara de luchar en la “guerra imposible de ganar” por un cuerpo más pequeño que nunca debió tener, dijo.

