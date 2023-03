By

(CNN) — Muchos amantes de las arañas profesan una fascinación de por vida con todos los insectos. Sin embargo, la afinidad de Heather Bruen por las arañas nació de la necesidad.

Al principio no podía soportarlas: su espeluznante forma de caminar en ocho patas, esa mirada inquietante y su cuerpo peludo y chillón. Pero al vivir en Florida, donde la majestuosa araña saltarina es nativa y abundante, no tuvo más remedio que tolerar su presencia.

La tolerancia se convirtió en aceptación, y “hacerse amiga accidentalmente” de una de esas maravillas arañas minúsculas y con los ojos muy abiertos ablandó su corazón. Y cuando comenzó a compartir clips de sus nuevos amores en TikTok, descubrió que los espectadores sin pretensiones también estaban ansiosos por enamorarse de ellas.

“Tal vez sea porque son estas diminutas criaturas sensibles que existen en este enorme mundo que nos rodea, y ni siquiera nos tomamos el tiempo para notarlas o lo inteligentes que son”, dijo a CNN. “Pero cuidarlas cambió toda mi vida”.

Las diminutas arañas saltarinas, que a menudo caben cómodamente en la punta de los dedos de sus dueños, se han ganado la reputación de ser una mascota encantadora y curiosa. Agitarán un brazo peludo hacia una cámara, inclinarán la cabeza hacia sus dueños como lo haría un perro que escucha un tono agudo y, fiel a su nombre, saltarán con una velocidad y altura impresionantes. Es una receta para una magia adorable de ocho patas y un interés masivo en TikTok.

Los hashtags #jumpingspider (#arañasaltarina, en español) y #spidertok tienen más de 1.500 millones de visitas combinadas. Millones de usuarios, la mayoría de ellos recién llegados al maravilloso mundo de las arañas, han admirado videos de arañas saltando y bailando alrededor de su reflejo o mirando a sus dueños, pareciendo pedir un aventón. El fervor de las arañas ha dado lugar a una industria artesanal de hábitats de arañas de lujo, desde cáscaras de nuez huecas hasta torres de cristal majestuosas. Y la exposición a las arañas parecer curar a algunos espectadores de su aracnofobia e inspirándolos a darles una oportunidad a las pequeñas mascotas.

Las arañas saltadoras son mascotas inteligentes y entretenidas

Nate Morehouse, ecologista visual y profesor asociado de la Universidad de Cincinnati, lleva mucho tiempo fascinado por la diminuta araña saltarina. Y si su trabajo sobre la inteligencia de las arañas saltarinas es una indicación, son dignos de la exageración.

“Son como pequeños robots”, dijo Morehouse a CNN.

Una de sus características más entrañables son sus enormes ojos, que recuerdan al querido Grogu de “The Mandalorian”.

“Nos encanta eso”, comentó Morehouse sobre sus ojos. “Hay una linda puerilidad”.

Esos ojos no solo derriten el corazón instantáneamente: las arañas saltarinas tienen una de las mejores visiones entre todos los arácnidos, indicó Morehouse. Sus ocho ojos —cuatro al frente, dos en la parte superior y dos que apuntan hacia atrás— son capaces de ver detalles finos y colores. La agudeza visual de algunas arañas saltarinas puede incluso superar la de los humanos, explicó.

Su impresionante visión sugiere que son criaturas engañosamente brillantes.

Aunque las arañas saltarinas son pequeñas, por lo general no miden más de una pulgada, y serían más inteligentes de lo que sugiere su tamaño. Danae Wolfe

“Cuando los animales pueden ver más lejos de sus cuerpos y pueden actuar de inmediato, eso ofrece la capacidad de planificación”, dijo Morehouse. “Muchos animales solo pueden ver y sentir el mundo en su entorno inmediato; mucho de lo que hacen son reacciones instintivas a las cosas”.

Pero la humilde araña saltarina, mientras tanto, es capaz de tomar decisiones más complejas, según Morehouse. Debido a que estas arañas pueden ver más de su mundo, pueden decidir entre varias rutas potenciales y tomar nota de las posibles fuentes de alimento (esta última es especialmente importante, ya que no pueden tejer telarañas para atrapar a sus presas).

Incluso los principales aracnofóbicos podrían ser capaces de digerir su tamaño —las arañas saltadoras no suelen medir más de 2 centímetros (1 pulgada). Rara vez muerden a los humanos, dijo Morehouse, y no representan un riesgo para sus cuidadores humanos. Y aunque no son las mejores para acurrucarse, a menudo tienen tonos vívidos— una característica útil cuando se trata de evaluar posibles parejas, ya que su visión del color es muy intensa.

“Viven vidas increíbles, incluso mágicas”, dijo Morehouse.

TikTok convierte a usuarios en amantes de las arañas

Es cierto que no son tan juguetonas como un cachorro ni tan mimosas como pueden ser los gatos cuando se sienten amistosos. Pero tener una araña saltadora puede ser gratificante de diferentes maneras, dijeron los dueños a CNN.

Danae Wolfe, una fotógrafa y conservacionista que comparte actualizaciones regulares de su cría de arañas saltadoras en TikTok con más de 200.000 seguidores, no se enamoró de los arácnidos hasta que comenzó a capturarlos con la cámara. Al examinarlos de cerca, Wolfe finalmente se sintonizó con sus “personalidades y peculiaridades”.

“Si bien es posible que las arañas no formen los mismos tipos de vínculos con sus humanos que los gatos o los perros, me gustaría pensar que podrían reconocer a las personas y que las personas pueden ganarse su confianza y tal vez incluso su amor, sea lo que sea que signifique el amor en un mundo de arañas”, afirmó Wolfe a CNN.

Danae Wolfe se enamoró de las arañas saltarinas a través de la fotografía. Danae Wolfe

Empezó con dos, Rosie y Rosco, en 2020 y ha tenido 15 arañas en total. Actualmente hay siete a su cuidado. La mayoría son arañas saltadoras reales, una de las arañas saltadoras más comunes en Estados Unidos, pero una de ellas, Fraser, es una saltadora moteada que Wolfe encontró posada en un árbol de Navidad.

Casi a diario, dijo Wolfe, los espectadores le dicen que sus mascotas les han ayudado a superar su miedo a las arañas.

La suya es una de las innumerables cuentas que han fascinado a los usuarios de TikTok que pueden haber golpeado previamente a los arácnidos incomprendidos. Ella comparte videos de sus arañas cepillando suavemente sus colmillos con sus patas delanteras peludas, luchando contra los gusanos de la harina y saludando a Wolfe mientras las graba. Ver a las arañas ser bobas o impresionantes solo las hace más atractivas para los usuarios, opina Wolfe.

Las arañas saltadoras son solo la más reciente variedad de araña que cautiva a los dueños de mascotas con un gusto inusual: las tarántulas han sido durante mucho tiempo una mascota popular, aunque polémica, ya que las ventas en línea no reguladas de tarántulas han puesto en riesgo a varias especies en peligro de extinción o amenazadas, según un estudio de 2022 en la revista “Communications Biology”. Las arañas saltarinas que se venden en EE.UU. generalmente se crían a partir de arañas saltarinas reales, que no se cree que estén en riesgo en la naturaleza, dijo Morehouse.

Bruen solía preocuparse por tener demasiados bebés de araña saltarina en sus manos: comenzó a criar arañas después de mudarse de Florida a Nueva Jersey y llevar consigo a sus mascotas de ocho patas. Ahora vende arañas saltarinas y se esfuerza por responder a todos los posibles propietarios de arañas que inundan su bandeja de entrada. Muchos de sus clientes son dueños de arañas por primera vez, indicó.

“He convertido a un montón de personas”, dijo. “Una araña se convierte en varias más porque lo disfrutan mucho”.

Amar y perder arañas saltadoras

Como sabe cualquier dueño de una mascota, la angustia es inevitable cuando termina la vida de un animal. Esa pérdida llega incluso antes para los propietarios de arañas saltarinas: los arácnidos solo viven uno o dos años en promedio.

Wolfe ha enterrado muchas arañas saltarinas en su vida, pero nunca parece ser más fácil, aseguró. Así que desarrolló un ritual para ellas, preparando ataúdes hechos con bellotas que encontró en su patio delantero.

Chai, su última araña en morir, vivió un año y medio. Wolfe encontró una bellota lo suficientemente grande como para poner en el cuerpo de Chai y la llenó con ropa de cama para que ella descansara suavemente. Una vez que Chai estuvo cómodo adentro, Wolfe cubrió la bellota con su tapa y la enterró debajo de un roble en su jardín.

Chai era un miembro querido de su familia, una araña de color blanco grisáceo con mechones cortos de cabello negro que se asentaban como una corona sobre su cabeza. Sus colmillos eran de color aguamarina iridiscente (Wolfe los comparó con las aletas de sirena).

“Creo que devolverlos a la tierra es la forma más amable de procesar su pérdida y agradecerles los maravillosos recuerdos que brindaron a nuestra familia y al mundo”, dijo Wolfe.

La popularidad de las arañas saltarinas puede ayudar a todas las arañas

A pesar de lo populares que se han vuelto, las arañas saltarinas aún guardan algunos secretos. Los científicos no están seguros de cuántas arañas saltarinas hay en el mundo, aunque se han visto en todos los continentes excepto en la Antártida, afirmó Morehouse. Los aracnólogos todavía descubren nuevas especies de arañas saltarinas, y es probable que aún haya más por encontrar. Así que TikTok aprende junto con los propietarios de arañas y los científicos, incluso, sobre estas hermosas y extrañas criaturas.

Dejando a un lado el entretenimiento, la exposición prolongada a clips de arañas saltarinas adorablemente existentes podría mejorar la reputación de todas las arañas, dijo Morehouse.

“Las arañas son miembros esenciales del mundo en el que nos movemos”, afirmó. (De hecho, como muestra la investigación, las arañas son excelentes para proporcionar control gratuito de plagas).

Si la embajadora de TikTok, la araña saltarina, inspira a los espectadores a reubicar a las criaturas que encuentran dentro de su hogar en lugar de tirarlas por el inodoro, dijo Morehouse, eso es una victoria para las arañas en todas partes.

