(CNN) — Se espera que el video del arresto violento de Tyre Nichols, que las autoridades dijeron que publicarán el viernes, sea difícil de ver, pero también puede ser difícil de evitar. Algunas personas incluso podrían sentirse obligadas a verlo como una forma de rendir homenaje a Nichols, quien murió tres días después del enfrentamiento con los policías.

Los psicólogos dicen que el mejor enfoque para el cuidado de la salud mental es conocer tus límites, y posiblemente evitar ver el video por completo.

David Rausch, jefe de la Oficina de Investigaciones de Tennessee, dijo que estaba “asqueado” por lo que se encontró durante la investigación del encuentro del padre de 29 años con la Policía de Memphis. Cinco agentes de Memphis fueron despedidos por violar las políticas sobre el uso excesivo de la fuerza, el deber de intervenir y el deber de prestar ayuda, dijo el Departamento. También han sido acusados de cargos que incluyen homicidio intencional sin premeditación y agresión con agravantes.

El video puede parecer inevitable en línea y en las redes sociales, pero es posible que debas evitarlo por tu propia salud mental, dijo la Dra. Riana Elyse Anderson, profesora asistente en el Departamento de Comportamiento de Salud y Educación para la Salud de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Michigan. Salud Pública, quien es una experta en discriminación racial y resultados psicológicos.

“Tenemos decisión sobre lo que consumimos. Estos videos nunca nos ayudan a entender por qué suceden estas cosas”, dijo Anderson.

Los seres humanos se sienten atraídos por la violencia, dijo, y algunas personas pueden incluso pensar que al ver el video, verán algo que explicará el comportamiento.

“Pero nunca hay una buena explicación aquí”, dijo Anderson.

Las investigaciones muestran que la exposición frecuente a noticias violentas puede causar reacciones de estrés negativas. Incluso presenciar violencia puede aumentar la sensación de ansiedad y miedo de una persona y, en algunos casos, provocar un trastorno de estrés postraumático.

Es importante dar testimonio y reconocer lo que sucedió, pero eso no significa la obligación de ver el video en sí, dijo Anderson.

“Podemos levantar el nombre de la persona, el hashtag, organizar ideas. Esto asegura que recordemos ese nombre, que estemos llamando el nombre de esa persona, y que haya formas de levantar el espíritu, el nombre, el incidente sin compartir el trauma”, dijo.

La Dra. Monnica Williams, psicóloga clínica y experta en trauma racial, aplicación de la ley y trauma comunitario, estuvo de acuerdo en que no todos necesitan ver un video violento.

“Podemos leer una descripción de los eventos. Vivimos en una cultura violenta, y presentar estos clips como entretenimiento solo nos hace más violentos. No creo que la solución sea ‘miremos todos y miremos boquiabiertos y avivemos nuestra indignación’. Ya estamos lo suficientemente indignados sin el trauma adicional de grabar estas imágenes en nuestras mentes”, dijo.

“Tienes que pensar en el costo que esto tiene para tu humanidad”, dijo Williams. “Realmente lo desaconsejo, porque no creo que esto realmente le dé dignidad a la persona que está fallecida”.

El Dr. Erlanger Turner, psicólogo y profesor asistente de psicología en la Universidad de Pepperdine, dijo que es bueno hacer una autoevaluación antes de ver esos videos.

“A menudo le digo a la gente que se conozca a sí mismo antes de consumir el contenido, porque todos responden a este tipo de imágenes de manera diferente”, dijo Turner, quien es experto en los efectos de presenciar la violencia policial en las redes sociales y en la percepción del sesgo policial en comunidades de color. “Algunas personas pueden verlo y pueden estar bastante bien. Otras personas, podría desencadenar algunas emociones realmente fuertes”.

“Si decides ver el video, prepárate para estar estresado y cuídate”, agregó.

Para ayudar a manejar ese estrés, ten un sistema de apoyo de personas con las que puedas hablar para que puedas procesar los eventos. O considera el activismo como una forma de canalizar esa energía de una manera que pueda marcar la diferencia.

Sin embargo, el activismo en sí mismo también puede traer exposición a otro nivel de violencia y trauma potencial, por lo que Turner dice que es importante hacer algo agradable que pueda brindarte un descanso, como bailar, escuchar música o ser parte de una comunidad religiosa o espiritual.

“No guardes esas emociones adentro”, dijo. La terapia puede ser un buen lugar para procesar eventos difíciles.

Si necesitas buscar ayuda, considera recursos como Project LETS Resources on Race and Mental Health, Center for Healing Racial Trauma and Mental Health America.

Es posible que los padres y otras personas que cuidan a los niños deban prepararse para sus preguntas.

Los padres deben tratar de anticipar la respuesta de sus hijos al ver o escuchar sobre el video y cómo hablar sobre él, dijo Turner.

¿Se adormecerá el niño después de ver tantas imágenes violentas? ¿Estarán molestos? ¿Van a tener miedo por sus padres o por ellos mismos?

“Asegúrate de que puedes apoyarlos y consolarlos”, dijo.

Anderson dijo que es importante hablar con los niños de todas las edades.

“Depende de los padres, como lo harían con cualquier otro tema, hacer que la conversación sea apropiada para el momento de los niños”, dijo.

Los padres deben revisar sus propias emociones para asegurarse de que están en un buen lugar, agregó Turner, porque es una oportunidad para tener una conversación productiva.

“Puede ser difícil consolarlos en este tipo de situación, pero no quieres tener esta conversación y luego no darles esperanza o algún estímulo de que las cosas pueden cambiar”, dijo. “Todavía podemos hacer algo de trabajo en torno a estos problemas”.

