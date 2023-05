By

May 11th, 2023

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN Español) — Alrededor de 150.000 personas se encuentran en la frontera entre México y Estados Unidos horas antes de que finalice la implementación del Título 42, una política de la era Trump que le permitió a las autoridades estadounidenses rechazar rápidamente a ciertos migrantes en la frontera, originalmente con el objetivo de detener la propagación de covid-19.

Tras el fin del Título 42 este jueves a las 11:59 p.m. (hora de Miami), seguirá implementándose el Título 8, otra de las leyes vigentes de inmigración de EE.UU. para frenar las llegadas a la frontera sur.

Esta normativa, según el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, supone “consecuencias más duras” para quienes crucen la frontera ilegalmente y haría más estricto el proceso para los solicitantes de asilo. Los funcionarios de EE.UU. instan a los solicitantes de asilo a usar la aplicación móvil para hacer una cita en un puerto de entrada en lugar de intentar cruzar la frontera.

Agentes de asilo, del Servicio Secreto y soldados se desplazaron hacia la frontera sur de EE.UU. por el vencimiento del Título 42

Además, bajo la ley del Título 8 se prohibiría en gran medida que los migrantes que hayan viajado a través de otros países de camino a la frontera entre Estados Unidos y México soliciten asilo en EE.UU. si no lo han hecho ya en esos otros países por los que pasaron.

Pese a la insistencia de autoridades estadounidenses de que la frontera no está abierta, y quien ingrese irregularmente o no califique para el asilo será deportado, miles de personas mantienen la esperanza de poder ingresar a Estados Unidos.

Entonces, ¿cómo solicitar asilo o refugio en Estados Unidos tras el fin del Título 42? Aquí te decimos:

¿Cómo solicitar asilo en EE.UU.?

Los migrantes que quieran pedir asilo en la frontera México-EE.UU. ahora tendrán que pedir una cita a través de la aplicación móvil CBP One para presentarse en un punto de entrada y comenzar el proceso. Esto es lo que debes hacer:

Solicitar y programar una cita a través de la aplicación móvil CBP One. La puedes descargar aquí para Android y aquí para IOS. Una vez que te registres en la aplicación y envíes tu solicitud, recibirás una notificación para confirmar tu cita. Tienes 23 horas para confirmarla. Toma en cuenta que los interesados en solicitar el asilo tienen que estar físicamente en el centro o norte de México para programar la cita en la aplicación. Una vez programada la cita, los solicitantes deberán presentarse en alguno de los puntos de entrada de EE.UU.

El asilo bajo el Título 8

El Título 8 permite que los migrantes soliciten asilo, lo que puede ser un proceso largo y prolongado que comienza con lo que llaman una evaluación de temor creíble por parte de los funcionarios de asilo antes de que los casos de los migrantes progresen a través del sistema judicial de inmigración.

Eso incluye la implementación de una nueva regla de asilo que prohibirá en gran medida que los inmigrantes que pasaron por otro país busquen asilo en EE.UU. La regla, propuesta a principios de este año, supondrá que los migrantes no son elegibles para el asilo en EE.UU. si no buscaron refugio primero en un país por el que transitaron, como México, camino a la frontera. Los inmigrantes que aseguren una cita a través de la aplicación CBP One estarán exentos, según los funcionarios.

Con información de Catherine E. Shoichet, Dakin Andone y Priscilla Alvarez de CNN

